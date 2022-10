Risparmiare energia, è questo l’obiettivo da perseguire.

Con lo scoppio della guerra in Ucraina e le conseguenti sanzioni alla Russia, famiglie e imprese hanno cominciato a lottare duramente con l’innalzamento dei costi delle bollette di luce e gas.

Una situazione che sta mettendo in ginocchio le famiglie, molte delle quali erano ancora alle prese con le conseguenze economiche della pandemia, così come le imprese. Tra aziende, negozi, ristoranti e bar c’è anche chi ha ormai deciso di chiudere definitivamente la saracinesca.

Per risparmiare energia sono diverse le strategie che si stanno mettendo in atto. Alcune riguardano i piccoli gesti quotidiani di ognuno, sia nelle case che negli uffici, altre, invece, sono rappresentate dalle misure messe in atto dal governo e quelle che verranno varate nei prossimi mesi.

Non stupisce, dunque, che la crisi energetica abbia riportato alla ribalta un argomento già discusso in passato: l’abolizione dell’ora solare, mantenendo l’ora legale tutto l’anno.

Una strategia funzionale? E, se sì, quanto ci permetterebbe di risparmiare?

Cos’è l’ora legale e perché potrebbe aiutare a risparmiare energia

Alla fine del mese di ottobre, come ogni anno, saremo costretti a portare gli orologi indietro di un’ora, passando dall’ora legale all’ora solare, la quale continuerà a essere adottata fino al mese di marzo 2023.

L’obiettivo dell’ora solare è, come intuibile, guadagnare delle ore di sole in più al mattino, rinunciando, invece, a un’ora di luce in più il pomeriggio durante la stagione invernale.

Un passaggio, questo, che si attua ogni anno, ma che già da qualche tempo viene ritenuto da alcuni ormai obsoleto. Se poi si considerano i forti rincari che stanno mettendo in ginocchio famiglie e imprese, l’argomento torna a ricevere l’attenzione di cittadini e parti politiche.

In merito a questo argomento, ancora oggi, le opinioni sono tante e molto diverse tra loro. C’è chi ipotizza un effettivo miglioramento dal punto di vista dei consumi e chi, invece, mette in evidenza alcune criticità che non potrebbero essere risolte grazie alla sola adozione dell’ora legale. Recenti studi hanno, però, dimostrato che il risparmio potrebbe essere ingente.

Ora legale tutto l’anno per risparmiare energia

Il dibattito sulla possibilità di mantenere l’ora legale tutto l’anno non è nuovo in Italia.

Mentre alcuni paesi hanno già deciso per l’ora legale permanente, per il nostro Paese il discorso era stato già avanzato negli scorsi anni, ma ha subito un arresto, anche per via dell’arrivo del Covid-19. Ora, però, l’argomento torna nel vivo, dal momento che l’ora legale tutto l’anno potrebbe rivelarsi una strategia efficace per risparmiare energia.

Diversi sono, infatti, gli studi che analizzano i probabili benefici, dal punto di vista dei consumi, di non effettuare più il cambio dall’ora legale a quella solare. Non solo, perché non effettuare tale passaggio porterebbe benefici anche all’ambiente, con un taglio delle emissioni di CO2.

A esprimersi in merito alla possibilità di dire addio all’ora solare è stato il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, la cui opinione, però, non è ottimista nei confronti del risparmio energetico tramite l’adozione dell’ora legale per tutto l’anno.

Secondo il Ministro, infatti, quell’ora di sole guadagnata grazie all’ora legale nel pomeriggio, verrebbe in ogni caso persa la mattina, dal momento che ci si sveglierebbe nel buio pesto.

Risparmiare energia grazie all’ora legale tutto l’anno: quanto si potrebbe effettivamente risparmiare

Se, da una parte, il Ministro Cingolani spiega le proprie ragioni in merito a dubbi e perplessità sul mantenimento della sola ora legale come strategia per risparmiare energia, alcuni studi recenti hanno dimostrato che, grazie a questo metodo, in effetti il risparmio ci sarebbe… e anche consistente.

A evidenziarlo è, per esempio, la ricerca condotta dal Centro Studi di Conflavoro PMI secondo la quale, nel nostro Paese, se l’ora legale rimanesse permanentemente, sarebbe possibile risparmiare 2,7 miliardi di euro nel 2023 sui consumi di energia.

Questo perché, benché ci si sveglierebbe al buio, così come ricordava Cingolani, si guadagnerebbe un’ora il pomeriggio nelle ore in cui la maggior parte delle attività sono ancora in pieno svolgimento. La stima si basa sull’ultimo fabbisogno energetico certo calcolati sul prezzo oggi nel mercato tutelato da Arera.

Quali sarebbero i vantaggi dell’ora legale tutto l’anno per risparmiare energia

In merito all’argomento, come abbiamo visto, ci sono ancora opinioni molto contrastanti. Ciò che è certo è che tutto ciò che può comportare un risparmio dell’energia e, di conseguenza, alleggerire le bollette di cittadini e imprese in Italia dovrebbe essere messo al vaglio.

In particolare, l’adozione dell’ora legale tutto l’anno potrebbe, ad esempio, scongiurare la necessità, da parte di aziende e famiglie, di adoperare azioni volte al risparmio energetico come la chiusura anticipata dei negozi, lo spegnimento anticipato dell’illuminazione, la riduzione degli orari di lavoro e molto altro.