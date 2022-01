Con l'approvazione della Legge di Bilancio 2022 è diventata strutturale una misura importante: stiamo parlando del Bonus Cultura, una misura dedicata a coloro che sono diventati maggiorenni nel 2021! Ma cambierà qualcosa? Come si potrà utilizzare tale agevolazione? Vieni a scoprirlo!

[PRESTITI 2021: Arrivano le Convenzioni, ma non tutti rientrano, perché?] Grazie a queste speciali Convenzioni alcune categorie di dipendenti e pensionati potranno richiedere prestiti a tassi vantaggiosi. Verifica subito se rientri! CLICCA LA TUA ETA': [25-45]- [46-65] - [66-80]

Come tutti sappiamo, la Legge di Bilancio per il 2022 è stata definitivamente approvata. Proprio per questo motivo siamo qui a parlare di una misura che è diventata (finalmente) strutturale, ossia il Bonus Cultura dedicato a coloro che sono appena diventati maggiorenni.

Ma cos’è successo? Beh, innanzitutto dobbiamo menzionare l’App18, ossia un’applicazione che funziona come una tessera elettronica per il pagamento di film, libri, mostre o altre attività culturali.

Ma si tratta di un bonus nuovo? Ovviamente no. Il Bonus Cultura che assicura 500 euro a tutti coloro che hanno appena compiuto diciotto anni è una misura che già esisteva in passato.

Tuttavia, la grande novità sta nel fatto che si passa da una misura che ogni anno necessitava di un rinnovo ad una misura strutturale.

Ebbene, ecco che siamo al turno dei 2003, ossia coloro che hanno compiuto 18 anni nel corso dell’anno 2021.

Ma andiamo a scoprire meglio come funziona il Bonus Cultura e come può essere utilizzato dai neo maggiorenni.

Pronti? Partiamo subito per questo viaggio!

Bonus Cultura: cosa posso comprare con la 18app?

Hai 18 anni e vuoi scoprire cosa puoi acquistare per mezzo del Bonus Cultura? Andiamo subito a scoprire le possibilità che tale agevolazione promette.

È importante sapere subito che per mezzo del Bonus Cultura non si potrà acquistare tutto ciò che si desidera. Infatti, ci sono solo alcuni prodotti che possono essere comprati presso il rivenditore, sia virtuale che fisico, al quale ci si rivolge.

Ma andiamo a conoscere bene quali sono i prodotti che possono essere acquistati per mezzo del Bonus Cultura.

Per prima cosas è importante sapere che il Bonus Cultura consente l’acquisto di libri, sia italiani che stranieri.

Con questo non facciamo riferimento ai soli testi scolastici, ma anche libri di narrativa, romanzi, fumetti, manga o dizionari.

Eppure, le possibilità offerte dal Bonus Cultura non si fermano ai soli libri. Infatti, il giovane avrà anche la possibilità di acquistare audio libri ed e-book, CD o DVD, film o altri prodotti audiovisivi.

Insomma, tutto ciò che comprende il mondo della cultura.

Pensavi che avessimo finito l’elenco? Beh, non è così. Infatti, ci sono anche delle attività che possono essere svolte sfruttando il Bonus Cultura.

Di cosa stiamo parlando?

Ad esempio dell’acquisto dei biglietti per accedere a cinema, mostre o spettacoli. Oppure per ansare al museo, in alcuni monumenti o parchi naturali.

Infine, per mezzo del Bonus Cultura potrai abbonarti a quotidiani o periodici e partecipare a corsi di musica, teatro o lingue straniere.

Ma cos’è il Bonus Cultura? Vediamolo nel dettaglio!

Se fino ad esso abbiamo compreso quali sono le cose che possono essere acquistate per mezzo del Bonus Cultura, facciamo un attimo un passo indietro.

Infatti, è importante conoscere cos’è questa misura.

Dunque, come abbiamo anticipato anche nell’introduzione non si tratta di una misura completamente nuova.

Infatti, il Bonus Cultura ha visto la luce nel 2016, con i primi beneficiari coloro che sono nati nel 1998.

Tale misura è stata introdotta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ma qual è stato lo scopo che ha spinto tali enti ad introdurre quest’importante misura per i diciottenni? Beh, l’obiettivo è quello di agevolare la diffusione della cultura tra i giovani.

Per fare ciò si è deciso di erogare un bonus di 500 euro per tutti coloro che avessero appena raggiunto la maggiore età.

Infatti, tutti i giovani avrebbero potuto sfruttare tale agevolazione per acquistare prodotti o servizi nell’ambito della formazione.

Ma cos’è cambiato con l’introduzione della Legge di Bilancio 2022? Beh, finalmente questa misura è diventata ufficialmente strutturale!

Dunque, il Governo Draghi ha stanziato una cifra di ben 230milioni di euro. Eppure, a fronte di tutto ciò, è bene sottolineare che dall’edizione del 2022 del Bonus Cultura i controlli sugli acquisti diventeranno molto più rigidi.

Bonus Diciottenni: come funziona?

Bonus Cultura o Bonus Diciottenni, sempre della stessa agevolazione stiamo parlando. Ma come funziona nello specifico?

Beh, parliamo di un meccanismo piuttosto standard che, una volta imparato ad utilizzare, sarà molto semplice.

Insomma, semplicità e accessibilità sono le due parole d’ordine del Bonus Cultura dedicato ai neo maggiorenni.

Ma quali sono gli step fondamentali per poter utilizzare il Bonus Cultura?

Per prima cosa dovrai registrarti sul sito www.18app.italia.it oppure direttamente sull’applicazione 18App. In questo modo si potranno generare i voucher da utilizzare per i propri acquisiti in ambito culturale.

Questi buoni generati tramite l’applicazione o il sito web dedicato al Bonus 18App sono utilizzabili direttamente presso gli esercenti.

Attenzione: quando parliamo di “esercenti” facciamo riferimento sia ai negozi fisici che agli store online.

Ovviamente, per poter acquistare per mezzo del voucher è necessario che i negozi ai quali ci si rivolge siano convenzionati.

Come faccio a scoprire se tale convenzione è in corso oppure no? Molto semplice. Infatti, basterà consultare la sezione apposita che contiene la lista di tutti i negozi fisici o online che rientrano nella convenzione 18App.

Bonus Cultura: chiunque può usare il mio buono?

Quando intendiamo che ci sarà un numero maggiore di controlli facciamo proprio riferimento a questo e al fatto che in passato, per ignoranza della norma o per furbizia è stato fatto un uso sbagliato del Bonus Cultura.

Infatti, è importante sottolineare che questo bonus potrà essere speso solamente dal beneficiario della misura.

In poche parole, dopo aver generato il voucher questo potrà essere stampato oppure scaricato sul telefono o un altro dispositivo elettronico.

Ciò che è importante è che il buono generato venga utilizzato solo ed esclusivamente da colui che detiene il Bonus Cultura.

Ovviamente, ogni volta che verrà erogato un voucher, l’importo di 500 euro originario andrà a ridursi progressivamente.

Tuttavia, è bene sottolineare che i soldi verranno scalati in via definitiva solo nel momento in cui il negoziante (sia fisico che online) accetterà il Bonus Cultura del neo diciottenne.

Attenzione: un’altra norma prevista per il Bonus Diciottenni è che non potrà essere utilizzato per acquistare più unità dello stesso prodotto.

Bonus 18App: requisiti e iter per ottenerlo!

Abbiamo capito cos’è e come può essere sfruttato il Bonus Cultura dedicato a coloro che hanno appena compiuto diciotto anni.

Ora andiamo a comprendere meglio quali sono i requisiti per avere accesso a tale misura e come bisogna muoversi per richiedere tale agevolazione.

Per prima cosa parliamo di requisiti. Inutile dire che, a partire dall’edizione 2022, i beneficiari dovranno aver compiuto 18 anni nel corso del 2021.

Ovvio, si chiama bonus diciottenni mica per caso.

Eppure, è stato introdotto un secondo limite: possono usufruire del Bonus Diciottenni solo coloro che hanno la residenza in Italia o sono in possesso di un permesso di soggiorno valido.

Nell’ultimo periodo si era parlato molto dell’istituire un limite ISEE di 25.000 euro. Tuttavia, il Governo ha rifiutato tale proposta con l’obiettivo di garantire l’accesso all’incentivo per tutti i giovani.

Per richiedere l’agevolazione cosa devo fare?

Dunque, le modalità effettive per l’anno 2022 non sono ancora state comunicate. Tuttavia, basandoci su ciò che è stato messo in atto nel corso degli anni passati, possiamo delineare un iter.

Infatti, fino ad oggi, è bastato recarsi sul portale dedicato al Bonus Cultura e registrare il profilo per mezzo dello SPID.