Ci sono diversi modi per pagare poco Spotify Premium, ma due di questi sono molto facili e veloci. Puoi scegliere tra Spliiit e Together Price, due piattaforme di condivisione online che ti permetteranno di pagare poco, anzi quasi nulla l'abbonamento Family e Duo. Ma vediamo insieme come funzionano.

Per chi ama la musica Spotify è l'app perfetta per poter ascoltare tutto quello che più ti piace. Purtroppo in molti sono rimasti delusi dalla piattaforma quando è stata introdotta la formula Premium, che permette di ascoltare senza interruzioni anche le proprie playlist, a patto di pagare un abbonamento mensile.

Per chi non ha Spotify Premium invece dovrà sorbirsi ogni volta qualche interruzione pubblicitaria, e alcune piccole limitazioni.

Il sistema Premium s'è diffuso anche in tutte le altre piattaforme, come Youtube per esempio. Pertanto, se vuoi goderti tutti i vantaggi e i servizi extra dell'app, ti tocca pagare almeno 10,99 euro al mese. O meno, se scegli Spliiit e Together Price.

Sono due servizi di sharing che permettono di avere sempre i benefit di Spotify Premium, ma, grazie alla condivisione, ti ritroverai a pagare alla fine del mese solo una piccola parte.

Ma vediamo meglio come funziona Spotify Premium se condividi con Together Price e Spliiit!

Spotify Premium: come funziona e come pagare poco il servizio

Spotify Premium è in pratica quello che fino a qualche anno fa era l'originale Spotify, solo che ora ti tocca pagare almeno 9,99 euro, con l'ultimo aumento delle tariffe.

Purtroppo è un andamento che sta colpendo tutte le piattaforme multimediali, come abbiamo visto anche in merito a Netflix.

C'è da dire che Spotify Premium garantisce comunque un ottimo servizio. Con questi 9,99 euro al mese hai accesso anche alla riproduzione on demand e offline.

E più che altro non ti ritroverai ad ogni passaggio da una canzone all'altra uno stacco pubblicitario. Si tratta di mini inserzioni audio che garantiscono alla piattaforma il mantenimento dei costi di servizio senza dover far pagare a chi non usa Spotify Premium. Ma che possono risultare disturbanti per l'utente.

Avresti già un modo su come pagare poco Spotify Premium, e cioè tornare al profilo base e accettare tutte le inserzioni pubblicitarie tra una melodia e l'altra.

E' il più rudimentale dei sistemi, ed è purtroppo anche quello che meno conviene, perché nel lungo periodo le inserzioni non faranno altro che aumentare, così da "costringere" gli utenti a passare per forza a Spotify Premium.

Se non altro non mancano le offerte di condivisione proposte dalla piattaforma.

Spotify Premium family: ecco come pagare poco anche con amici!

La piattaforma ti permette già un modo su come pagare poco Spotify Premium, ed è con le offerte Duo, Family e Student.

Partendo dal costo del Premium, che è di 10,99 euro, se passi:

ad Duo, paghi 12,99 euro, ma puoi condividere l'account con un'altra persona;

paghi 12,99 euro, ma puoi condividere l'account al Family , paghi 15,99 euro, ma puoi condividerlo con altre cinque persone;

paghi 15,99 euro, ma puoi condividerlo allo Student, paghi solo 4,99 euro, ma senza condivisione.

Quale di questi è il migliore su come pagare poco Spotify Premium? Dipende. Se abiti in coppia, conviene il Duo, e costa 6,54 euro a testa. Se abiti in famiglia, e siete sei persone in tutto, costa 2,66 euro a testa.

Se sei uno studente, meglio quello da 4,99 euro, ma dovrai risultare iscritto presso un college/università, e avere compiuto 18 anni d'età. Avrai questo sconto soltanto per quattro anni, in pratica la durata media di un bachelor's degree; al quinto anno, tornerai a pagare 10,99 euro.

Come sistema già di per sé è conveniente, in particolare quello Family, ma solo se in famiglia siete in sei. Se siete di meno, rischi di pagare molto di più.

Se è inevitabile il passaggio al servizio a pagamento, per tua fortuna hai due piattaforme che possono aiutarti a come pagare poco Spotify Premium.

Spotify Premium: ecco come pagare poco il servizio con Spliiit

Come pagare poco Spotify Premium se non con Spliiit? E' forse una delle migliori piattaforme digitali per la condivisione degli abbonamenti a servizi di streaming, valida anche per Netflix.

Come piattaforma garantisce la suddivisione dei costi dell'abbonamento a patto di registrarsi presso la piattaforma, e di sottoscrivere un particolare abbonamento, lo Spotify for Family, o in alternativa anche il Duo.

Come vedremo più avanti, è un abbonamento simile al piano Premium di Netflix: pagando di più, potrai condividere l'account con più persone, e così facendo ammortizzare i costi in rapporto alla qualità.

Nel caso di Spliiit, basterà accedere al tuo account Spotify, selezionare l'abbonamento "for Family", e attivare il servizio "Invita ad aderire all'abbonamento".

Questo servizio genererà un link col quale potrai invitare tutti coloro che vuoi aggiungere all'abbonamento, ma questi soltanto se lo farai da proprietario.

Se invece sei un coabbonato, o ricevi il link che abbiamo accennato poco fa, o dovrai:

connetterti all'account Spotify (anche base),

all'account Spotify (anche base), confermare l'indirizzo.

Questo punto è molto delicato, perché la piattaforma musicale ha imposto di recente il limite del nucleo domestico per tutti coloro che fanno l'abbonamento "Spotify for Family".

Solo chi è segnalato allo stesso indirizzo del proprietario potrà accedere ai benefit dell'abbonamento condiviso.

Attenzione, però. Come segnala Spliiit:

"Spotify limita il cambio di famiglia: se lasci una famiglia Spotify, non potrai unirti a una nuova per 12 mesi."

In alternativa puoi utilizzare Together Price, altra piattaforma di sharing.

Spotify Premium: ecco come pagare poco il servizio con Together Price

Un altro modo su come pagare poco Spotify Premium è anche con Together Price. Anche questo permette come Spliiit di garantire la condivisione di un abbonamento Family o Duo, ma con la differenza che aggiorna constantemente le condizioni d'uso di Spotify in merito alla condivisione.

Questa piattaforma era già stata indicata in merito ad uno dei modi per risparmiare su Netflix. Se vuoi sapere come ridurre il costo dell'abbonamento Premium da 18 euro a poco più di 4 euro, ti suggerisco di dare un'occhiata all'approfondimento.

Per ottenere il massimo del risparmio per Spotify Premium, dovrai seguire gli stessi passaggi di quelli indicati per Spliiit, ovvero connetteri all'account Spotify Premium e generare il link per tutti i tuoi amici. O, come coabbonato, confermare l'indirizzo di residenza.

Dovrai inserirlo manualmente, perché la posizione potrebbe venire confermata automaticamente dal tuo GPS, e questo porterebbe alla violazione del limite d'utilizzo al solo nucleo domestico.

Anche perché Spotify Premium conviene, ma non se non ti attieni alle regole. Per questo c'è il rischio di rimetterci.

Spotify Premium gratis? Ecco come non pagare poco e rimetterci!

In molti cercano un modo su come pagare poco Spotify Premium, addirittura gratis, ma è praticamente impossibile.

Attualmente la piattaforma permette solo un mese gratis, come prova d'acquisto, ma probabilmente verrà tolto per gli stessi motivi di Netflix, cioè per via dell'abuso di questo mese gratis pur di evitare l'abbonamento.

Altro modo sarebbe quello di "crackare" il servizio, magari usando codici che "ingannano" la piattaforma e le fanno credere che tu sia un abbonamento Premium.

A parte l'illegalità del trucco, Spotify ha raggiunto un livello di monitoraggio sui tentativi di crackaggio tale da rendere impossibile ad oggi l'utilizzo di questo sistema.

Di contro, la piattaforma tollera il sistema di Spliiit e di Together Price, anche perché prevede comunque l'acquisto regolare dell'abbonamento.

Semmai ha disposto una forte limitazione agli account con la disposizione del "nucleo domestico", pertanto, se dovesse succedere che uno dei coabbonati dovesse scrivere male l'indirizzo del proprietario, la piattaforma lo segnala e gli priva l'accesso ai servizi Premium, anche se ha già pagato.

Diciamo che è meglio evitare di cercare soluzioni gratis, se questo significa rischiare e perdere tutto. Non è proprio il modo migliore su come pagare poco.