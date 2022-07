Paghi centinaia di euro per le utenze ogni mese? Niente paura, ci sono dei modi creativi, dimostrati e facilissimi per risparmiare sulle bollette. Analizziamoli insieme.

Paghi centinaia di euro per le utenze ogni mese? Niente paura, ci sono dei modi creativi, dimostrati e facilissimi per risparmiare sulle bollette. Analizziamoli insieme.

Con l’aumentare dei costi di gas ed energia elettrica, è normale andare costantemente alla ricerca di informazioni per spendere meno. Sono in molti a chiedere, ad esempio, qual è la compagnia elettrica più conveniente per tariffa, fascia oraria e oneri vari.

Tuttavia, prima ancora di chiederci quale sia il servizio migliore e la compagnia più economica, avrebbe senso iniziare ad adottare dei comportamenti consapevoli.

Non tutti sanno che, oltre alle buone abitudini per risparmiare energia elettrica, ci sono anche alcuni metodi, abbastanza creativi ma di sicura efficacia, che ci permettono di salvare il nostro denaro.

In alcuni casi, si tratta di trucchi quasi insoliti ma, se ci riflettiamo bene, hanno le loro ragioni e possono effettivamente abbassare le bollette. Anche di centinaia di euro.

Puoi tagliare i costi e risparmiare sulle bollette con questi trucchi creativi ma efficaci

Tra i trucchi più efficaci per risparmiare sulle bollette, il primo di cui ci occuperemo è il metodo del frigorifero pieno.

Infatti, anche se non molti lo sanno, un frigorifero pieno consuma decisamente meno, per due motivazioni. Innanzitutto, viene ridotto il volume d’aria interno, e questo comporta un rallentamento nell’eventuale riscaldamento dei cibi contenuti.

In secondo luogo, quando l’elettrodomestico viene aperto, se è pieno lo scambio termico è notevolmente ridotto. Un frigorifero riempito per metà o, peggio ancora, quasi vuoto, non garantirà invece questo risparmio.

I più potrebbero obiettare che riempire un frigo al massimo della sua capienza potrebbe comportare una spesa maggiore. Ma c’è un modo per aggirare questo problema: non dobbiamo necessariamente riempire il nostro frigorifero di cibi e prodotti.

Basta semplicemente riempire gli spazi vuoti con dei contenitori, riempiendoli d’acqua.

Il medesimo trucco, oltre che al frigorifero, va applicato a freezer e congelatori, che hanno un meccanismo di funzionamento molto simile.

Continuiamo ad occuparci del frigorifero: anche il secondo trucco per risparmiare sulle bollette riguarda questo elettrodomestico.

Bisogna, infatti, accertarsi regolarmente che le guarnizioni siano adeguate. Le guarnizioni del frigo usurate, infatti, comportano fuoriuscite di aria fredda.

In questo caso, l’elettrodomestico consumerà di più per mantenere la frescura al suo interno.

Per verificare lo stato delle guarnizioni, basta semplicemente inserire un foglio o una banconota tra lo sportello e la guarnizione e richiudere l’elettrodomestico.

Fatto questo, se è possibile estrarre il foglio senza alcuna fatica, significa che la guarnizione non è più in grado di sigillare il frigorifero e va cambiata.

Come tagliare i costi enegetici in cucina e non solo

Restiamo in cucina per il terzo trucco che consente di ottenere un risparmio di energia e, dunque, denaro.

Quando possibile, sarebbe bene dimenticare il forno e sostituirlo, ad esempio, con una più conveniente grigliata. Se non se ne ha la possibilità, anche il microonde potrebbe essere un’alternativa.

Insomma, meglio optare per metodi di cottura diversi: smettendo di utilizzare il forno, si può ridurre il consumo elettrico fino al 75%.

Utilizzare il forno elettrico, soprattutto in estate, potrebbe anche comportare una spesa accessoria: quella legata al condizionatore.

Se, infatti, si intende rinfrescare una cucina dopo aver cotto un pasto al forno, sarà necessaria molta più energia per farlo. E questo aumenterà ancor di più il costo mensile delle bollette della luce.

A proposito di condizionatori, c’è anche un altro trucco che non deve essere sottovalutato e che ci farà risparmiare sulle bollette.

Bisogna mantenere ogni unità del proprio condizionatore il più pulita possibile. Non basta, infatti, sostituire regolarmente i filtri interni.

È necessario occuparsi anche dell’unità esterna mantenendola pulita, in modo da garantire il flusso d’aria alla sua massima capacità.

Attenzione: prima di occuparsi della manutenzione del condizionatore, occorre scollegarlo dall’alimentazione per evitare incidenti!

L’enorme potere dei colori

C’è poi un ulteriore trucco creativo, ma molto efficace, che consente di risparmiare sulle bollette dell’energia elettrica.

Il trucco prevede di sfruttare i colori chiari. Dunque, nel momento in cui bisognerà scegliere i nuovi colori per tinteggiare pareti e soffitti, ma anche i colori di eventuali nuove piastrelle, conviene puntare sul chiaro.

I colori chiari consentono di riflettere la luce, e sarà quindi possibile utilizzare delle lampadine con wattaggio inferiore per illuminare le stanze.

In questo modo, ci sarà bisogno di in quantitativo di energia inferiore per illuminare l’ambiente, con conseguente taglio dei costi dell’energia. Anche perché, grazie a questo trucco, si potrà ricorrere alla luce artificiale più tardi durante le ultime ore del giorno.

Si potrà, cioè, sfruttare la luce solare al massimo delle sue potenzialità.

Leggi anche: Se vuoi risparmiare centinaia di euro ogni anno utilizza subito questo metodo facilissimo.