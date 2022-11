Termosifone efficiente e risparmio energetico: c’è un trucco che permette di risparmiare in bolletta e mantenere gli ambienti caldi più a lungo.

Sono tanti gli italiani in cerca di idee per risparmiare. Le temperature anomale hanno finora contribuito a offrirci più tempo per trovare nuove strategie per alleggerire le bollette, anche quando non sarà più possibile fare a meno del riscaldamento.

Alcuni cittadini hanno optato per le stufe a pellet o a legna, altri cercano metodi per risparmiare sulla bolletta che siano anch’essi economici e facili da mettere in atto. Uno di questi è proprio il trucco del foglio sul termosifone, un modo semplice e immediato per avere un duplice vantaggio: da un lato, si tratta di una strategia di risparmio energetico e che, dunque, fa consumare meno, dall’altro, con questo stratagemma il calore non viene disperso e gli ambienti rimangono caldi più a lungo, anche dopo aver spento il riscaldamento.

Ma vediamo in cosa consiste e cosa serve e dove trovare questi particolari fogli.

Termosifoni e risparmio energetico: con questo trucco risparmi sulla bolletta

Mettere in pratica strategie di risparmio energetico è diventata una priorità per molti italiani. Oltre a permettere di risparmiare sulle bollette, va sempre ricordato che questo tipo di comportamenti risulta vantaggioso anche per l’ambiente.

Tra i diversi metodi per alleggerire i costi, è da tenere in considerazione il cosiddetto trucco del foglio sul termosifone. In sostanza, si tratta di un metodo che permette di evitare la dispersione di calore che rende meno efficienti i termosifoni e provoca maggiori consumi. Anche se in molti non ne sono a conoscenza, infatti, la posizione del termosifone in casa gioca un ruolo molto importante e, talvolta, è proprio quest’ultima a provocare un’eccessiva dispersione del calore.

Si tratta, in particolare, di un trucco consigliato soprattutto per chi ha i termosifoni collocati nelle nicchie in corrispondenza delle finestre, laddove la parete risulta essere più sottile e, quindi, più soggetta anche alle temperature esterne. In questi casi, quasi la metà del calore irradiato va disperso.

Con il trucco del “foglio”, quindi, si può evitare questa spiacevole situazione, ridurre non poco i consumi e, di conseguenza, pagare di meno.

Come funziona il trucco del foglio sul termosifone

Mettere in pratica questa strategia di risparmio energetico è molto semplice. Per prima cosa ci si dovrà procurare il famoso “foglio”. Non si tratta, ovviamente, di un normale foglio di carta, bensì di un pannello termoriflettente per caloriferi che è possibile acquistare in negozi specializzati o anche online.

La funzione del pannello è quella di isolare il radiatore dai muri e di trattenere il calore quando il termosifone è acceso. Grazie a questo espediente, quindi, non solo si evita la dispersione del calore all’esterno, ma si fa in modo di trattenere il calore irradiato anche in seguito allo spegnimento del riscaldamento. Il risultato? Ambienti caldi più a lungo, stanze calde in minor tempo e consumi ridotti.

Termosifone efficiente e risparmio energetico con un trucco economico

Il trucco del foglio sul termosifone aiuta a risparmiare energia e soldi, ma ha anche un altro aspetto positivo: è economico. Per prima cosa, perché il pannello, di per sé, non costa molto; in secondo luogo, la sua posa in opera non necessita di figure specializzate.

Come già accennato, i pannelli termoriflettenti per caloriferi si possono acquistare tanto nei negozi quanto online e il loro costo non è ingente: il prezzo di un foglio parte dai 10 euro al mq e, inoltre, se ne possono trovare di tutti i tipi, a seconda delle proprie esigenze. Una lieve differenza di prezzo può dipendere dal fatto che si decida di acquistarlo in negozio oppure su marketplace o e-commerce.

Inoltre, mettere in pratica il trucco è semplice e non richiede l’intervento di specialisti. Come vedremo a breve, infatti, si tratta di un trucco fai-da-te perché posizionare il pannello non è affatto complicato e non richiede permessi condominiali o autorizzazioni dal momento che non influisce in alcun modo sulla struttura dell’abitazione.

Leggi anche: Termosifoni, il dubbio: al minimo per ore o bollenti a intermittenza. Guida al risparmio

Come si posiziona il pannello termoriflettente

Come già detto, la posa in opera del pannello è semplice perciò basterà acquistare il foglio e posizionarlo senza richiedere l’intervento di terzi. Soprattutto, per posizionare il pannello non c’è alcuna necessità di smontare il termosifone.

Per installare il pannello bisognerà, per prima cosa, tagliarlo su misura per il termosifone e pulire la parete che si trova dietro il calorifero dalla polvere.

Dopodiché basterà eseguire due tagli in verticale nel pannello, in corrispondenza dei ganci sui quali si trova il termosifone. A questo punto, si dovrà arrotolare il pannello e farlo risalire dal basso contro la parete (la parte in alluminio deve trovarsi verso il termosifone). Infine, basterà fissare il pannello con dei pezzi di nastro biadesivo.

Con l’istallazione dei pannelli è possibile che le dispersioni di calore si riducano anche del 50%. Inoltre, si può arrivare a risparmiare tra il 5 e il 10%.