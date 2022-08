Unieuro, offerta imperdibile: su questo elettrodomestico risparmi molti soldi (30 euro) 

Unieuro si conferma il top nel settore del risparmio sulla vendita di prodotti tecnologici per la casa. Spunta un’offerta imperdibile su un elettrodomestico molto utilizzato dalle famiglie nella vita di tutti i giorni. Acquistando questo articolo presente nel volantino di agosto risparmi molti soldi: fino a 30 euro del suo consueto costo. Ecco di quale si tratta e come averlo entro il 31 agosto.

Unieuro si conferma il top nel settore del risparmio sulla vendita di prodotti tecnologici per la casa. Spunta un’offerta imperdibile su un elettrodomestico molto utilizzato dalle famiglie nella vita di tutti i giorni. Acquistando questo articolo presente nel volantino di agosto risparmi molti soldi: fino a 30 euro del suo consueto costo. Scopriamo subito di quale si tratta e come averlo entro e non oltre il 31 agosto.

Il tempo stringe anche se la corsa all’imperdibile offerta è già iniziata. Unieuro, leader indiscusso nella grande distribuzione di prodotti elettronici ed elettrodomestici, con numerose sedi sparse per l’Italia, offre una ghiotta opportunità a quanti desiderano acquistare un particolare elettrodomestico di cui ormai è impossibile fare a meno.

L’azienda, da sempre attenta alle esigenze dei propri clienti, presta massima attenzione ai bisogni d’acquisto degli italiani garantendo nel contempo un risparmio sui prezzi di listino veramente considerevole.

Sul volantino Unieuro, infatti, si trovano le più svariate offerte: dagli elettrodomestici per la cucina (forni, frullatori, frigoriferi, congelatori, lavastoviglie) a quelli per il bagno (lavatrici, lavasciuga), passando per quelli pensati per la cura della persona (piastre per capelli, spazzolini elettrici, phon).

Non mancano poi i TV color, i personal computer, gli smartphone e chi più ne ha più ne metta.

Questa volta il risparmio è garantito da Unieuro su un elettrodomestico da cucina molto utile. E lo sconto praticato sul prezzo di listino è davvero molto interessante: acquistando questo prodotto in qualsiasi filiale Unieuro d’Italia si arriva a risparmiare il 27% del suo normale costo.

Vediamo subito qual è questo elettrodomestico che fa gola a chi vorrebbe fare un acquisto di buona qualità risparmiando circa 30 euro, quali sono le sue caratteristiche tecniche e come approfittare dell’incredibile offerta valida solo fino al 31 agosto 2022.

Ecco tutte le novità e gli ultimi aggiornamenti a riguardo.

Unieuro, offerta imperdibile: su questo elettrodomestico risparmi molti soldi (30 euro)

Veniamo subito all’imperdibile offerta apparsa sul volantino Unieuro di agosto 2022. La ghiotta opportunità di risparmiare molti soldi sull’acquisto di un elettrodomestico da cucina riguarda una macchina da caffè.

Stiamo parlando della macchinetta elettrica marchiata Nespresso essenza mini DeLonghi Il cui prezzo si aggira intorno a 109,99 euro. Ebbene, recandoti da Unieuro entro la fine di agosto porti a casa questo incredibile elettrodomestico a soli 79,99 euro, godendo di un risparmio di ben 30 euro.

Lo sconto è veramente molto sostanzioso e non offerto da nessun altro negozio. Per questo motivo si prevede l’assalto alle filiali Unieuro distribuite in ogni angolo d’Italia.

Chi la mattina per svegliarsi non ha bisogno di un’iniezione di caffè da fare velocemente senza accendere fornelli e preparare la classica moka?

Con la macchina da caffè Nespresso essenza mini DeLonghi con un semplice click prepari degli ottimi caffè da gustare in qualsiasi momento della giornata invece di ricorrere alla moka da svitare e riavvitare ogni volta che si ha la necessità di prenderne uno.

Insomma, l’imperdibile offerta Unieuro permette non solo di risparmiare 30 euro sull’acquisto di questo elettrodomestico ma, una volta portata a casa e messa in funzione, riduci anche i tempi di preparazione di un caffè di ottima qualità grazie alla facilità di utilizzo della macchinetta: in pochi secondi il caffè è pronto per allietare i vostri palati.

Ma c’è di più: l’elettrodomestico in offerta da Unieuro fino al 31 agosto 2022 si presenta leggero, compatto, multifunzionale e permette di preparare il caffè scegliendo tra due diversi tipi di lunghezze in tazza programmabili dalla stessa macchinetta.

Non vi pare abbastanza per correre al negozio Unieuro più vicino a casa e approfittare di questa imperdibile offerta?

Risparmio di soldi e semplicità di utilizzo garantiti.

Unieuro, non solo paghi meno soldi: ecco tutte le caratteristiche tecniche dell’elettrodomestico

Come anticipato nel precedente paragrafo, l’offerta Unieuro è imperdibile per due ordini di motivi: da una parte, risparmi molti soldi (30 euro) per l’acquisto della macchinetta da caffè Nespresso, dall’altra hai la garanzia di portare a casa un prodotto di ottima qualità spendendo solo 79.90 euro.

L’elettrodomestico ha un peso di 2,3 chilogrammi, un serbatoio per l’acqua rimovibile con una capacità di 0,6 litri e può contenere fino a 6 capsule usate.

Pressione di 19 bar Bars, dimensioni (8 ,4x 20,4 x 33) e arresto automatico trascorsi 9 minuti di inutilizzo della macchinetta, sono altre caratteristiche tecniche del dispositivo.

Come e quando acquistare l’elettrodomestico in offerta da Unieuro

Chi desidera sfruttare l’imperdibile offerta di Unieuro può farlo fino al 31 agosto 2022. L’acquisto dell’elettrodomestico non va fatto per forza di cose presso una filiale Unieuro.

Gli interessati alla macchinetta da caffè Nespresso possono richiederla comodamente da casa dal sito internet ufficiale unieuro.it.

Al momento dell’acquisto ricevi un altro favoloso regalo: un buono spesa di 30 euro da utilizzare per acquistare qualsiasi altro prodotto Nespresso.

