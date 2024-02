Bere aceto di mele e acqua al mattino fa davvero bene? Ecco la verità che non conosci

È vero che bere aceto di mele e acqua al mattino fa bene? Si tratta di un trend molto seguito, che sta spopolando sulle varie piattaforme di social media. Sono innumerevoli i video diffusi da content creator che esaltano i vantaggi di questa sorta di bevanda fai-da-te.

Infatti, stando alle informazioni contenute all’interno dei diversi video, non solo su TikTok e Instagram, ma anche sulle altre piattaforme, l’aceto di mele sarebbe un vero e proprio toccasana per la salute.

Tuttavia, la sensazione è che la questione stia sfuggendo di mano: tra i vari benefici esaltati, infatti, alcuni sono reali, altri non lo sono affatto.

Scopriamo quindi se bere aceto di mele e acqua al mattino fa bene sul serio e a cosa. In questa breve guida analizzeremo i vantaggi e gli svantaggi di questa pratica, ormai molto diffusa.

Aceto di mele con acqua al mattino, fa bene? I principali vantaggi

Bere aceto di mele con acqua al mattino fa bene perché apporta i seguenti vantaggi:

• rallenta l’assimilazione di zuccheri e grassi

• aumenta il senso di sazietà

• apporta minerali preziosi

Al pari di quello di vino, l’aceto di mele possiede delle proprietà che lo rendono adatto ad aumentare il senso di sazietà. Questo potere è stato effettivamente oggetto di studi scientifici, e dunque possiamo dire che, in questo caso, il vantaggio descritto in diversi contenuti su TikTok è reale.

Allo stesso modo, gli studi hanno confermato che una bevanda composta da aceto di mele e acqua al mattino fa bene perché può aiutare a rallentare l’assimilazione di grassi e zuccheri.

L’aceto di mele, inoltre, contiene moltissimi minerali preziosi per la salute. Tra questi, spiccano il magnesio ed il potassio.

Aceto di mele e acqua al mattino, fa bene per dimagrire? Ecco la verità

Una delle miracolose proprietà attribuite alla misura di acqua e aceto riguarda il dimagrimento.

Infatti, sui social media circolano video in cui si afferma che bere aceto di mele e acqua al mattino fa bene al dimagrimento.

Purtroppo, anche se rischiamo di scoraggiare i lettori, dobbiamo chiarire che al momento non esistono prove scientifiche in merito a questa presunta proprietà.

Infatti, sono state condotte alcune ricerche in merito, testando le proprietà dimagranti dell’aceto su cavie animali. In alcuni casi, i ratti presi in esame con disordini metabolici riuscivano a contrastare gli effetti di tali disordini grazie ad uno dei vantaggi già citati dell’aceto di mele.

Abbiamo detto infatti che questo è in grado di aumentare il senso di sazietà. Tuttavia, gli studi in merito non sono stati replicati sull’uomo, ed inoltre una sola ricerca isolata non basta per attribuire ad aceto di mele e acqua il potere di accelerare il dimagrimento.

Gli svantaggi da considerare

Inoltre, bere aceto di mele e acqua al mattino potrebbe comportare anche degli svantaggi. Si tratta infatti di una bevanda fai-da-te non adatta a tutti, e addirittura controindicata in presenza di alcuni disturbi.

Ecco i principali svantaggi riscontrati da coloro che bevono abitualmente acqua e aceto al mattino:

• problemi di bruciore di stomaco

• possibili danni all’esofago

• erosione dello smalto dei denti.

Anche se spesso l’aceto di mele è consigliato, sui social media, per combattere reflusso e bruciore di stomaco, purtroppo bere aceto di mele e acqua potrebbe causare l’effetto opposto.

Innanzitutto, anche in questo caso non esistono evidenze scientifiche che supportino la tesi. Non esistono cioè studi che dimostrino l’efficacia dell’aceto di mele contro il reflusso. Al contrario, data la presenza di acido acetico, consumare la mistura potrebbe peggiorare i sintomi.

Inoltre, data l’acidità dell’aceto, questo potrebbe causare danneggiamento dello smalto dei denti.

Dunque, non tutti i benefici elencati sui social media, come abbiamo avuto modo di verificare, sono effettivamente reali.

