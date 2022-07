Il web è invaso dal video di una suora che divide scandalizzata, due ragazze che si baciano. Queste due ragazze non sono altro che due attrici di Mare Fuori 3, la nuova stagione della serie ambientata in un fittizio Istituto di Pena Minorile a Napoli.

Mare Fuori è una serie tv italiana, ambientata a Napoli, uscita con la prima stagione nel 2020 e già in procinto di uscire anche con la terza. In queste ore è anche tornata a far parlare di se per un fatto, tra il comico e il tragico, che ha fatto il giro di tutti i social network. Ecco allora quando inizia la nuova stagione e tante altre curiosità sulla serie.

Mare Fuori 3, quando inizia la nuova stagione e cosa sappiamo sulla serie

La serie che ha visto il suo debutto prima su Rai 2 e poi su Netflix, come dicevamo, è pronta a uscire finalmente con la terza stagione. Non sappiamo ancora la data precisa di Mare Fuori 3, quello che è certo però è che uscirà entro la fine del 2022. Nell'attesa possiamo rinfrescarci la memoria sulla sua trama!

La serie, come abbiamo già anticipato, è ambientata a Napoli, precisamente in un Istituto di Pena Minorile che secondo le fonti è liberamente ispirato al carcere della piccola isola di Nisida.

Qui si intrecciano le storie di diversi ragazzi, tutti con un passato di sofferenze alle spalle. L'Istituto ospita chi per via dell'ambiente malfamato in cui si è cresciuto e chi ha commesso crimini più o meno gravi. Tra questi ci sono Pino con il suo cane Tyson, Ciro, Carmine, Filippo, Naditza, Gianni Viola, Edoardo, Antonio, Gaetano, Gemma, Serena, Silvia, Milo e Teresa.

La storia del bacio che ha fatto il giro del web

A quanto pare, nella nuova stagione ci sarà un bacio tra due ragazze, Viola e Kubra per essere precisi, interpretate rispettivamente da Serena De Ferrari e Kyshan Wilson. Ci teniamo a specificare che non c'è nulla di male e si tratta semplicemente di dolci effusioni scambiate tra due adolescenti che provano la più pura attrazione l'una verso l'altra. Eppure, c'è a chi questo bacio è proprio andato di traverso.

Sul social della GenZ ovvero Tik Tok prima e su Instagram poi hanno fatto il giro pochi minuti di video "rubati" durante le riprese della nuova stagione di Mare Fuori. Qui appunto si vedono le due attrici impegnate a recitare la propria parte con i Quartieri spagnoli a fare da sfondo, quando a interromperle arriva una suora di passaggio, che vedendo le due ragazze prima interviene per dividerle e poi etichetta il bacio come "opera del diavolo".

Inutile dirlo, la reazione della suora ha immediatamente scatenato l'ilarità del popolo di Internet e dei social, composti prevalentemente da nuove generazioni che stanno crescendo sempre di più sotto la bandiera della libertà sia per quanto riguarda la propria sessualità sia per quanto riguarda la propria identità di genere.

Alcune anticipazioni sulla terza stagione

Tornando alle protagoniste di Mare Fuori, i fan della serie hanno già imparato a conoscere Viola, ragazza originaria di Torino finita nell'Istituto perché colpevole di aver ucciso la propria migliore amica. Nella serie Viola è descritta come una ragazza manipolatoria, apatica e molto fredda, non di certo incline a mostrare affetto.

Eppure, questo bacio scambiato con Kubra, può far sperare in un possibile cambiamento dell'adolescente cupa e vendicativa mostrata negli scorsi episodi. Non ci resta che attendere l'uscita ufficiale di Mare Fuori 3 per scoprirlo!