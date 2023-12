Un professore 3 si farà? Arriva la risposta tanto attesa dai fan della fiction Rai

Entra indubbiamente nelle fiction più di successo di sempre in casa Rai, conquistando gli spettatori anche con la sua seconda stagione.

Un professore ottiene dati mai visti prima, incuriosendo i fan su una probabile terza stagione. Quindi, Un professore 3 si farà davvero? Ecco la risposta tanto attesa.

Il successo senza freni di Un professore 2

Il talento di Nicolas Maupas e Damiano Gavino conquista ancora una volta il pubblico Rai, coinvolto nelle dinamiche della seconda stagione che ha visto risplendere anche Domenico Cuomo nei panni di Mimmo, interesse sentimentale di Simone.

I dati registrati al termine della seconda stagione dimostrano l'affetto provato dai fan, chiudendo con uno share del 22,8%, pari a 3.817.000 spettatori.

La serie, che accende i riflettori anche sulla coppia adulta composta da Alessandro Gassman e Claudia Pandolfi, rispettivamente Dante e Anita, giunge così al termine della seconda stagione, lasciando col fiato sospeso gli spettatori.

Sono in molti ora a chiedersi se ci possa essere un continuo della fiction Rai: scopriamo se si farà Un professore 3.

Un professore 3 si farà? La risposta tanto attesa dai fan

Gli ascolti così elevati della seconda stagione fanno ben sperare per un rinnovo, o almeno questa è la supposizione dei fan dopo aver visto i dati legati allo share.

Anche se manca la conferma ufficiale della Rai, sembra proprio che i vertici abbiano deciso di rinnovare Un professore con una terza stagione e a sperarci sono anche gli stessi sceneggiatori della fiction.

Sono infatti passati ben due anni tra la messa in onda della prima e della seconda stagione, tempo che si spera venga dimezzato in occasione dell'uscita del terzo appuntamento a cui gli sceneggiatori pare stiano già pensando.

Non mancano però alcune critiche da parte dei fan riguardo una particolare tematica affrontata nella seconda stagione: ecco tutti i dettagli.

Le previsioni degli sceneggiatori e la critica dei fan

In vista di una probabile terza stagione, gli sceneggiatori si sono lasciati andare ad alcune dichiarazioni, rivelando i papabili protagonisti del prossimo appuntamento.

Lo sceneggiatore Sandro Petraglia ha rivelato di voler concentrarsi nuovamente sui personaggi interpretati da Nicolas Maupas e Damiano Gavino, puntando anche al ritorno di Mimmo, nonostante l'apparente uscita di scena nella seconda stagione.

Nonostante gli ascolti molto alti, però, non tutti i fan sembrano felici di questa stagione, soprattutto per la mancata interazione tra i due protagonisti. Dopo il bacio scattato durante la prima stagione, infatti, i due hanno proseguito separatamente le loro strade nel secondo appuntamento.

Molti infatti si aspettavano una storia d'amore tra Simone e Manuel, data anche la chimica portata in scena dagli attori e data la sceneggiatura di Merlì, serie spagnola da cui Un professore è ispirata, in cui i due protagonisti vanno oltre il legame fraterno che la Rai ha deciso di portare in scena.

A riguardo si è espresso lo sceneggiatore, dichiarando di aver optato per una strada differente, senza però escludere di poter ritornare sull'argomento in una probabile terza stagione.

Nonostante questo malcontento, i fan sono contenti di aver conosciuto nel dettaglio il personaggio di Mimmo, interpretato da Domenico Cuomo. Quest'ultimo infatti, in poche puntate, ha conquistato il cuore di Simone e degli spettatori, i quali potrebbero essere accontentati con il suo ritorno.

Sale quindi l'attesa per un'ufficialità da parte della Rai, certi che i fan possano tornare davanti allo schermo per Un Professore 3.

