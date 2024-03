Bayern Monaco Lazio: dove vederla in TV e probabili formazioni

La Lazio vola in Baviera per affrontare il Bayern Monaco nella partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Ecco dove vederla in TV e le probabili formazioni.

Bayern Monaco-Lazio: ottavi di finale di Champions League

I biancocelesti sognano di compiere l'impresa in un campo tremendamente complicato. All'Olimpico, i ragazzi di Maurizio Sarri sono riusciti a imporsi per 1-0, una vittoria di misura griffata Ciro Immobile che è riuscito a trasformare il calcio di rigore attorno al 70' di gioco.

Ora però arriva il difficile. In Baviera sarà necessario difendere la rete di vantaggio per conquistare il tanto agognato pass valevole per i quarti di finale. Il Bayern Monaco, dal canto suo, cercherà di ribaltare la situazione e ha tutte le qualità per poterlo fare.

La Lazio arriva a questa partita dalla rocambolesca sconfitta subita per mano del Milan in campionato. Uno 0-1 condito da tre espulsioni che rimette sotto la luce dei riflettori Maurizio Sarri, sempre più in bilico.

Proseguire il cammino in Champions League non solo servirebbe per il prestigio e per le casse del club, ma anche per dare morale a una squadra che in questo momento ne ha davvero bisogno.

Bayern Monaco-Lazio, dove vederla in TV e in streaming

Due squadre, un unico obiettivo: raggiungere i quarti di finale di Champions League. Bayern Monaco-Lazio sarà una partita fondamentale, ecco dove vederla in TV. La sfida tra i bavaresi e i biancocelesti sarà visibile in diretta e in chiaro su Canale 5.

In alternativa, la si potrà seguire, previo abbonamento, anche su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport. Infine, chi vorrà vedere la partita in streaming potrà farlo su Mediaset Infinity, Sky Go e NOW.

Quando e dove si gioca

Bayern Monaco-Lazio, partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, andrà in scena martedì 5 marzo, alle ore 21:00, all'Allianz Arena di Monaco di Baviera.

Probabili formazioni di Bayern Monaco-Lazio

Tuchel deve fare a meno di Upamecano, espulso all'andata e dunque squalificato. I bavaresi scenderanno in campo con il 4-2-3-1. A difendere la porta del Bayern ci sarà Neuer. Davanti a lui la difesa a quattro sarà composta da Kimmich, Dier, Kim e Davies.

Il duo di centrocampo sarà formato da Pavlovic e Goretzka mentre sulla trequarti, alle spalle di Kane unica punta, via libera alla qualità e alla fantasia di Sané, Muller e Musiala.

Maurizio Sarri risponde con il suo classico 4-3-3. Davanti a Provedel partiranno Marusic e Hysaj sulle corsie e Gila e Romagnoli al centro della difesa. In mezzo al campo, Cataldi sarà affiancato da Guendouzi e Luis Alberto mentre il tridente sarà composto da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Dier, Kim, Davies; Pavlovic, Goretzka; Sané, Muller, Musiala; Kane. Allenatore: Tuchel.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

Il pronostico

Il Bayern Monaco è una squadra veramente forte, da anni siede sull'Olimpo delle migliori d'Europa e vanta una rosa eccezionale. Nella gara d'andata, la Lazio ha dimostrato non solo di poterle tenere testa, ma anche di poterla battere.

Certo, giocare in Baviera è sempre molto complicato e per questo motivo mantenere il risultato per gli uomini di Sarri sarà molto difficile. Un'impresa a cui però i biancocelesti credono fortemente e che faranno di tutto per conquistarla.

Considerato il fattore campo, il valore della rosa e lo stato di forma delle due squadre, secondo le maggiori agenzie di scommesse, il Bayern Monaco parte ampiamente favorito.

