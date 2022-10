Ci sono giocatori più sfortunati di altri con gli infortuni, ma certamente quanto occorso a Berardi nell'ultima partita è incredibile. Tornato dopo lo stop di agosto contro il Milan, il capitano del Sassuolo si è dovuto rifermare. Ecco quanto torna l'attaccante neroverde.

L'infortunio di Berardi

Domenico Berardi è tornato in campo contro l'Atalanta nell'anticipo di sabato sera. Tuttavia, il capitano del Sassuolo si è dovuto rifermare al minuto 79 del secondo tempo, per un nuovo infortunio, il secondo stagionale dopo quello occorsogli ad agosto contro il Milan.

Secondo più fonti, e secondo lo stesso Dionisi allenatore dei neroverdi, dovrebbe trattarsi di uno stop muscolare. Addirittura potrebbe essere della stessa entità di quello precedente, cioè infortunio al bicipite femorale che gli ha fatto saltare circa due mesi di campionato.

Quando torna Berardi

Riguardo i tempi di recupero per Domenico Berardi, non ci sono ancora gli esami a poter dare indicazioni precise. Difatti, nella giornata di oggi avremo i comunicati da parte del Sassuolo, ma è probabile che almeno un altro mese fuori il capitano neroverde dovrebbe farselo.

Del resto, i suoi occhi lucidi sabato sera dopo essere rientrato in panchina, non lasciano dubbi. Potrebbe trattarsi dello stesso infortunio subito contro il Milan ad agosto, oppure di simile entità, che comunque non lo lascerà tranquilli per molti giorni a venire.

La travagliata carriera di Berardi

Non è la prima volta che Berardi subisce un infortunio. Infatti, nel corso della sua lunga carriera da calciatore, più volte abbiamo visto il nativo di Cariati avere a che fare con stop più o meno lunghi, che ne hanno pregiudicato il valore in campo e l'evoluzione come giocatore ad altissimi livelli.

L'anno scorso, ad esempio, nella stagione 2021/2022, il capitano del Sassuolo ha subito ben sette infortuni, tanto dal saltare proprio sette partite di campionato più quelle con la nazionale a giugno. Nel 2020/2021, invece, Berardi aveva saltato ben 12 sfide, a causa di tre stop, con problemi sempre relativi ai muscoli.

L'infortunio più grave, tuttavia, risale al 2016/2017, quando il neroverde si infortunò stirandosi il legamento collaterale. Lo stop lo ebbe a fine agosto, e il suo ritorno in campo ci fu solamente a gennaio, dopo ben 133 giorni di inattività forzata.

Il Sassuolo senza Berardi

Dopo aver perduto in estate sia Scamacca che Raspadori, il Sassuolo quest'anno è ripartito con la certezza Dionisi in panchina, al suo secondo anno da allenatore a Reggio-Emilia, e ovviamente dal capitano Domenico Berardi. Questi, si è dovuto ancora una volta prendersi la squadra sulle spalle, cercando di aiutare il neo-acquisto Pinamonti a trovare subito una buona forma.

L'infortunio contro il Milan ad agosto, tuttavia, ha negato ai neroverdi la possibiità di essere più pericolosi durante le partite, tanto che senza il loro capitano hanno faticato alquanto, vincendo solo due partite di Serie A, contro Torino e Salernitana.

Nelle ultime due sfide, invece, ecco che sono arrivate altrettante sconfitte contro Inter e Atalanta, che sono si team proibitivi, ma che con un Berardi in più potevano essere magari fermate facendo un punto. Invece, ora, il Sassuolo si trova a dover affrontare in casa il Verona, che ieri ha perso contro il Milan ma ha giocato una buonissima partita dopo il cambio di allenatore.

Per la squadra di Dionisi, comunque, il calendario non è proprio clementissimo, in quanto tra fine ottobre e novembre fino alla sosta mondiale, si alterneranno match in cui si affronterrano grandi squadre, a match utili per conquistare i punti che portano a un campionato tranquillo.

Dopo il Verona, difatti, ecco il Napoli al Maradona, poi l'Empoli sempre in trasferta e la Roma in casa. Infine, prima dell'inizio del mondiale in Qatar, ecco che ci sarà il derby emiliano col Bologna. Vedremo, se tutte queste partite saranno senza il captiano Domenico Berardi, o se questi riuscirà ad esserci per portare punti alla sua squadra.

