Questa sera alle ore 19:45 si svolgerà la premiazione per il Pallone d'Oro. Il favorito è Benzema ma occhio alle sorprese, ecco dove vederla in TV e tutti i candidati.

Le ultime edizioni sono state particolarmente criticate, soprattutto per la mancanza della consegna del Pallone d'Oro a Robert Lewandowski in una stagione in cui l'avrebbe sicuramente meritato. Torna questa sera la premiazione del premio individuale più prestigioso al mondo, cambia l'edizione e cambia il favorito ma l'attesa rimane la stessa. Ecco dove vederla in TV.

Premiazione Pallone d'Oro, dove vederla in TV

Alle ore 19:45 di oggi, lunedì 17 ottobre, andrà in scena la 66^ edizione della premiazione per il Pallone d'Oro, il maggior riconoscimento individuale dell'intero panorama calcistico.

Lionel Messi ha vinto le ultime due edizioni e nel 2020 il premio non è stato assegnato, c'è grande trepidazione per l'evento che si svolgerà al Theatre du Chalet di Parigi.

Premiazione per il Pallone d'Oro, scopriamo dove vederla in TV.

Si potrà seguire la manifestazione in TV e in chiaro su Canale 20 di Mediaset oppure, tramite abbonamento, su Sky Sport 24 al canale 200 del satellite.

Inoltre, si potrà vedere anche in streaming su Mediaset Infinity, su NOW TV, su Sky Go, su FIFA TV e anche sul sito della Uefa.

Insomma, molti modi per poter seguire il premio più ambito dai calciatori, anche completamente gratis.

Ecco i 30 candidati per il Pallone d'Oro

Come di consueto, saranno 30 i giocatori in lista per ricevere il Pallone d'Oro. La cosa che più ha fatto scalpore nel momento in cui i nomi sono stati resi noti è l'assenza di Lionel Messi, dopo ben 17 anni di partecipazioni consecutive.

Purtroppo per la nostra Nazionale non è presente nessun italiano, saranno però presenti alcuni giocatori di Serie A, ecco la lista completa.

Erling Haaland (Norvegia, Manchester City)

Kylian Mbappé (Francia, Paris Saint Germain)

Karin Benzema (Francia, Real Madrid)

Dusan Vlahovic (Serbia, Juventus)

Virgil van Dijk (Paesi Bassi, Liverpool)

Joao Cancelo (Portogallo, Manchester City)

Cristiano Ronaldo (Portogallo, Manchester United)

Phil Foden (Inghilterra, Manchester City)

Luka Modric (Croazia, Real Madrid)

Sadio Mané (Senegal, Bayern Monaco)

Antonio Rudiger (Germania, Real Madrid)

Sebastian Haller (Borussia Dortmund)

Kevin De Bruyne (Belgio, Manchester City)

Heung-Min Son (Corea del Sud, Tottenham)

Darwin Nunez (Uruguay, Liverpool)

Luiz Diaz (Colombia, Liverpool)

Harry Kane (Inghilterra, Tottenham)

Robert Lewandowski (Polonia, Barcellona)

Mike Maignan (Francia, Milan)

Riyad Mahrez (Algeria, Manchester City)

Fabinho (Brasile, Liverpool)

Casemiro (Brasile, Manchester United)

Trent Alexander-Arnold (Inghilterra, Liverpool)

Thibaut Courtois (Belgio, Real Madrid)

Bernardo Silva (Portogallo, Manchester City)

Rafael Leao (Portogallo, Milan)

Vinicious Jr (Brasile, Real Madrid)

Joshua Kimmich (Germania, Bayern Monaco)

Christopher Nkunku (Francia, Lipsia)

Mohamed Salah (Egitto, Liverpool)

Benzema il favorito

Lionel Messi non è presente nei 30 candidati, e questo certamente farà discutere, dopo 17 anni di permanenza il campione argentino è fuori da questa particolare lista ed è successo in virtù della brutta stagione disputata.

Cristiano Ronaldo invece risulta ancora all'interno dei migliori 30, ma non sembra poter competere per il primo premio.

Il grande favorito della 66^ edizione del Pallone d'Oro è Karim Benzema, che ha disputato una stagione superlativa portando il Real Madrid a vincere tantissimo.

Non solo trofei, ma giocate, gol, assist e sacrificio, un campione a tutto tondo che sembra migliorare con il passare degli anni.

Al momento non sembra poterci essere nessuno a insidiare l'attaccante francese, che sta correndo da solo verso il premio.

La stagione 2021-2022 si è conclusa con 48 gol segnati, 15 assist, la vittoria della Champions League e della Supercoppa di Spagna, la vittoria della UEFA Nations League e il titoli di Capocannoniere in Liga e in Champions League.

Mané per il secondo posto

Se Sadio Mané si colloca solamente al secondo posto tra i favoriti è perché Benzema ha fatto qualcosa di sensazionale, altrimenti l'attaccante senegalese sarebbe il candidato principale per ritirare il Pallone d'Oro.

33 gol, 5 assist, la Coppa d'Africa, la FA Cup e la League Cup, ecco i premi e i numeri di Mané in questa stagione.

A pesare in modo probabilmente decisivo, però, è la sconfitta in finale di Champions League proprio contro Benzema e il suo Real Madrid.

Un secondo posto abbastanza certo dunque ma occhio agli inseguitori che potrebbero insidiarlo.

Salah, Lewandowski e Mbappé, la lotta per il podio

La lotta per il terzo posto invece si fa più interessante, da un parte troviamo Salah che con il suo Liverpool ha avuto numeri simili a quelli di Mané, ma che con la Nazionale non è riuscito a brillare.

Dall'altra troviamo Lewandowski che ha numeri incredibili, ben superiori a tutti gli altri e che potrebbe dunque insidiare Salah.

L'ultimo giocatore che può lottare per il podio è Kylian Mbappé.

Numeri impressionanti anche per il campione francese che potrebbero portarlo di diritto tra i primi 3.

Una lotta serrata dunque che si risolverà solo questa sera, se il primo posto è sicuro, dal secondo al quinto ci potrebbero essere risvolti interessanti.

