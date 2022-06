Il calendario di Serie A 2022-2023, finalmente, è stato sorteggiato e l'Inter ora sa quando e con chi dovrà giocare per vincere lo scudetto. Riuscirà a vendicarsi sui cugini milanisti?

Il calendario di Serie A 2022-2023 è stato finalmente reso noto e l'Inter ha la possibilità di sapere, come le altre squadre, le date in cui affronterà le piccole e le grandi squadre del campionato. Dopo la buona stagione disputata e conclusa col secondo posto alle spalle del Milan i nerazzurri sono alla ricerca di rivalsa, forti anche del calciomercato in corso e dei nuovi acquisti.

Calendario Serie A 2022- 2023 Inter, i big match

Una squadra forte e in cerca di rivalsa reduce da un secondo posto, alle spalle del Milan, che non accontenta i tifosi.

L'Inter di Simone Inzaghi si presenterà così alla prossima Serie A, con il dente avvelenato e alla spasmodica ricerca di conquistare qualche trofeo.

Per farlo dovrà fare punti con le piccole e dovrà battere anche le grandi nei big match, Roma, Napoli, Milan, Lazio e Juventus sono avvisate, non c'è alcuna intenzione di lasciare punti per strada.

La prima grande sfida andrà in scena alla terza giornata quando ad affrontare i nerazzurri ci sarà la Lazio di Maurizio Sarri.

Sarà però il 4 settembre la sfida più attesa, quando l'Inter affronterà nel derby il Milan campione d'Italia con il quale ha vissuto una lotta scudetto al cardiopalma.

Inter-Roma sarà invece il 2 ottobre all'ottava giornata mentre la sfida con la Juventus, nel derby d'Italia, si disputerà il 6 novembre alla 13esima giornata.

L'ultima grande big match ci sarà il 4 gennaio, dopo la sosta per i Mondiali in Qatar, quando a Milano arriverà il Napoli di Luciano Spalletti.

Una stagione particolare segnata da un calendario asimmetrico, dalla sosta per la Coppa del Mondo e da un calendario lungo.

Si inizia prima di Ferragosto e si termina a giugno, questo è il periodo nel quale l'Inter potrà accaparrarsi lo scudetto e lottare per le altre coppe.

Il calendario dell'Inter dalla 1ª alla 20ª

1ª giornata (14 agosto 2022) - Lecce vs Inter

2ª giornata (21 agosto 2022) - Inter vs Spezia

3ª giornata (28 agosto 2022) - Lazio vs Inter

4ª giornata (31 agosto 2022) - Inter vs Cremonese

5ª giornata (4 settembre 2022) - Milan vs Inter

6ª giornata (11 settembre 2022) - Inter vs Torino

7ª giornata (18 settembre 2022) - Udinese vs Inter

8ª giornata (2 ottobre 2022) - Inter vs Roma

9ª giornata (9 ottobre 2022) - Sassuolo vs Inter

10ª giornata (16 ottobre 2022) - Inter vs Salernitana

11ª giornata (23 ottobre 2022) - Fiorentina vs Inter

12ª giornata (30 ottobre 2022) - Lecce vs Inter

13ª giornata (6 novembre 2022) - Juventus vs Inter

14ª giornata (9 novembre 2022) - Inter vs Bologna

15ª giornata (13 novembre 2022) - Atalanta vs Inter

16ª giornata (4 gennaio 2023) - Inter vs Napoli

17ª giornata (8 gennaio 2023) - Monza vs Inter

18ª giornata (15 gennaio 2023) - Inter vs Verona

19ª giornata (22 gennaio 2023) - Inter vs Empoli

20ª giornata (29 gennaio 2023) - Cremonese vs Inter

Il calendario dell'Inter, dalla 21ª alla 38ª

21ª giornata (5 febbraio 2023) - Inter vs Milan

22ª giornata (12 febbraio 2023) - Sampdoria vs Inter

23ª giornata (19 febbraio 2023) - Inter vs Udinese

24ª giornata (26 febbraio 2023) - Bologna vs Inter

25ª giornata (5 marzo 2023) - Inter vs Lecce

26ª giornata (12 marzo 2023) - Spezia vs Inter

27ª giornata (19 marzo 2023) - Inter vs Juventus

28ª giornata (2 aprile 2023) - Inter- Fiorentina

29ª giornata (8 aprile 2023) - Salernitana vs Inter

30ª giornata (16 aprile 2023) - Inter vs Monza

31ª giornata (23 aprile 2023) - Empoli vs Inter

32ª giornata (30 aprile 2023) - Inter vs Lazio

33ª giornata (3 maggio 2023) - Verona vs Inter

34ª giornata (7 maggio 2023) - Roma vs Inter

35ª giornata (14 maggio 2023) - Inter vs Sassuolo

36ª giornata (21 maggio 2023) - Napoli vs Inter

37ª giornata (28 maggio 2023) - Inter vs Atalanta

38ª giornata (4 giugno 2023) - Torino vs Inter

Un finale molto complicato

Osservando il calendario di Serie A 2022-2023 dell'Inter possiamo notare come il periodo più complicato sia quello del finale di stagione, con ben sette sfide consecutive molto complicate.

A partire dalla 32ª giornata i nerazzurri affronteranno Lazio, Verona, Roma, Sassuolo, Napoli, Atalanta e Torino.

Il Verona è una vera e propria bestia nera per i nerazzurri e il Sassuolo è, come sempre, una mina vagante in grado di spostare gli equilibri della stagione.

Le altre sfide non c'è nemmeno bisogno di analizzarle, match veramente interessanti che potranno essere decisivi per la vittoria del campionato.

Sarà dunque necessario, per la squadra di Inzaghi, presentarsi a quest'ultime sfide con un buon gruzzoletto di punti perché sarà molto complicato uscire indenni da questo filotto.

Quando sono le pause per le Nazionali

Abbiamo detto che questo calendario di Serie A sarà fortemente vincolato alle Nazionali, soprattutto per via del Mondiale in Qatar il quale obbligherà il nostro campionato ad avere una lunga sosta.

La prima sosta per le Nazionali ci sarà tra la settima e l'ottava giornata, a cavallo tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre.

La sosta per i Mondiali invece sarà molto più lunga, dal 13 novembre al 4 gennaio la Serie A si fermerà per lasciare spazio al grande calcio delle Nazionali, anche se la nostra non sarà presente alla spedizione.

Un'altra pausa ci sarà poi tra la fine di marzo e l'inizio di aprile, l'ultima prima di andare dritti verso la fine del campionato che si concluderà il 4 giugno.