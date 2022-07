Dopo 18 mesi si è chiusa l'esperienza di Mauricio Poochettino sulla panchina del PSG. L'argentino ha ottenuto una buonuscita di 10 milioni di euro per interrompere il suo contratto che scadeva nel 2023. Al suo posto l'ultimo tecnico che ha sconfitto i parigini. Ecco chi è Christophe Galtier.

Chi è Christophe Galtier

Christophe Galtier nasce a Marsiglia il 23 agosto 1996. La sua carriera da allenatore è preceduta da quella di giocatore nel ruolo di difensore, col debutto nel calcio che conta che avviene col Marsiglia, la squadra della sua città, ciò nel 1985 a livello giovanile.

Nello stesso anno, poi, ecco l'esordio in prima squadra in Ligue 1, con il francese che in due anni ottiene 52 presenze con il club. Poi, due anni dopo, nel 1987, cambia e va al Lille, squadra dove continuerà a giocare ad alti livelli, ottenendo 93 presenze in tre anni.

Per tutti gli anni 90, Galtier continua a cambiare casacca. Nel 1990 va al Tolosa, nel 1993 tocca all'Angers, l'anno dopo va al Nimes, infine ritorna nel 1995 al Marsiglia, lì dove tutto era cominciato. Dopo due anni, il difensore si ritroverà a fine carriera, con prima un trasferimento al Monza in Italia, e infine in Cina al Liaoning, con la quale squadra chiuderà la carriera nel 2000.

Galtier allenatore

Dopo la carriera da giocatore, ecco che Christophe Galtier già dai primi anni 2000 inizia a fare il vice-allenatore in varie squadre. Il suo inizio è sempre col Marsiglia, poi passa in Grecia all'Aris di Salonicco, ancora nuovamente in Francia col Bastia, e successivamente ci sono pure: Al-Ain, Portsmouth, Sochaux, Lione e Saint-Etienne.

Proprio con questi ultimi nel 2009 viene promosso allenatore, e qui inizia per l'ex difensore la carriera da tecnico. La prima stagione è positiva, in quanto riesce a salvare la squadra dalla retrocessione in Ligue 2, e negli anni seguenti riesce a portare sempre più in alto il Saint-Etienne, fino addirittura alla zona europea.

In pratica, Galtier riesce sin da subito a mostrare le sue ottime qualità da allenatore, il che gli permette di lasciare a cuor leggero il suo primo club, e accettare nel dicembre 2017 la chiamata del Lille. Lì dove aveva già giocato molto bene, ecco che si realizzano i momenti più alti della sua carriera da tecnico.

Il primo anno riesce a salvare la squadra, nel secondo riesce ad arrivare secondo, e il terzo anno, complice la sospensione da parte del governo francese del campionato a causa del Covid-19, finisce in quarta posizione. Ma è nel 2020/2021 che il tecnico del Lille compie un qualcosa di meraviglioso.

Dopo un grande testa a testa durato tutta la stagione, Christophe Galtier e i suoi riescono a battere il PSG che nel frattempo era passato di mano da Tuchel a Pochettino, vincendo la Ligue 1, la quarta nella storia del club. Tuttavia, l'ex difensore decide di non continuare i suoi rapporti con la società e a fine anno lascia.

Si pensa che possa prendersi qualche tempo per riprendersi da tutta l'emozione avuta, invece ecco che a fine giugno 2021 ritorna su una panchina, stavolta quella del Nizza. Con questa arriva quinto in campionato, e secondo nella Coppa di Francia.

Galtier al PSG

Come detto, Christophe Galtier è stato appena chiamato dallo sceicco Al-Khelaifi per sostituire il partente Pochettino. Il tecnico è già a Parigi e ha già fatto la sua prima conferenza stampa, nella quale ha dovuto diramarsi tra la questione portieri e quella inerente Neymar.

Partendo dai primi, ecco che secondo il marsigliese, in una squadra devono esserci un numero uno e un numero due, quindi ora bisogna capire se Donnarumma rientra nel primo caso o nel secondo. L'ex Milan dovrebbe essere il numero uno, mentre Navas il suo secondo.

Passando a O Ney, Galtier preferisce che il funambolico brasiliano resti, però in un team deve esserci equilibrio, quindi tutti devono farne parte e lui non fa eccezione. Di certo, l'allenatore ha già avuto un riscontro positivo da diversi giocatori, i quali si sono ridotti i giorni di vacanze per rientrare prima dalle stesse, e iniziare una preparazione che possa permettere al PSG di vincere non solo la Ligue 1, ma anche la Champions League.

