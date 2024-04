Felipe Anderson alla Juve, l'ipotesi sembra realtà: quando potrebbe arrivare l'annuncio?

Felipe Anderson sembra essere vicino all'approdo alla Juve: ma quando potrebbe arrivare? Come riportato da Fabrizio Romano, infatti, l'attaccante brasiliano sarebbe vicino a firmare con i bianconeri.

Felipe Anderson alla Juve: ecco quando può arrivare l'annuncio

Il calciatore sudamericano è attualmente in scadenza con la Lazio, con il suo contratto che termina il 30 giugno 2024. Negli scorsi mesi il ragazzo aveva messo in stand-by i discorsi per il rinnovo con i biancocelesti, portando la Juventus ad aumentare il pressing per convincerlo a firmare. Il corteggiamento sembra aver avuto successo, con il giocatore che si sarebbe deciso ad accettare il trasferimento ai bianconeri per la prossima annata. Dovendo rispettare però le regole UEFA, difficilmente l'annuncio ufficiale arriverà prima di fine giugno/inizio luglio, ovvero quando il contratto sottoscritto con la società torinese entrerà in vigore.

La stagione di Felipe Anderson

Nel corso della stagione 2023/2024, la terza dal suo ritorno alla Lazio e l'ottavo nel complesso in Serie A, il ragazzo ha totalizzato 43 presenze tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana con 3 goal e 7 assist complessivi a referto.

Duttilità tecnica a servizio di Allegri

Sicuramente a convincere la Juventus nel prendere il giocatore è stata la sua grande duttilità tecnica, esaltata anche da Igor Tudor dopo la vittoria della Lazio sui bianconeri. Il ragazzo, infatti, è molto rapido in campo aperto e bravo con il pallone tra i piedi. Nel corso della sua carriera, inoltre, ha ricoperto più ruoli, dall'esterno a tutta fascia alla punta centrale in un attacco a tre.

Insomma, si prospettano altri cambiamenti in casa Juve dopo l'ormai quasi certo addio di Giovanni Manna, promesso sposo dalla prossima stagione del Napoli.