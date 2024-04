Chi è Giovanni Manna, il dirigente della Juventus nel mirino del Napoli

Giovanni Manna è finito nel mirino del Napoli per la prossima stagione. Il ds, braccio destro di Giuntoli attualmente impegnato con la Juventus Next Gen, pare essere il primo nome sulla lista di De Laurentiis per il post Meluso. L'obiettivo dei partenopei sarebbe quello di affidare a Manna la direzione dell'area tecnico-sportiva, con ampi margini di movimento su mercato e giovani. I contatti sono già in corso da qualche settimana, ma il ds deve prima valutare la sua posizione con la Juventus e con Giuntoli. Ecco chi è Giovanni Manna, qual è la sua carriera e quali i talenti che ha adocchiato.

Chi è Giovanni Manna? Dalle piccole alla Vecchia Signora

Nato nel 1988 a Vallo della Lucania, in provincia di Salerno, muove i primi passi nel mondo del calcio come Club Manager a Forlì nella stagione 13/14 per poi spostarsi in Svizzera e ricoprire il ruolo di team manager col Chiasso (14/15) e poi di ds col Lugano (15/19).

Proprio nell'estate 2019 approda alla Juventus come responsabile della primavera, collaborando con Cherubini e Paratici e passando poi nel 2020 alla Juventus Next Gen.

Il suo lavoro coi giovani si rivela importantissimo per la linea verde dei bianconeri: grazie a lui arrivano in prima squadra Fagioli, Miretti, Iling Jr., Soulè, Barrenechea, Barbieri, Yıldız, tutti giovani di ottime prospettive che Allegri ha poi fatto debuttare nelle competizioni ufficiali.

La scelta di DeLa

La decisione di puntare su di lui da parte degli azzurri non è sicuramente casuale: il profilo di Manna si sposa perfettamente con la politica di De Laurentiis, ovvero pescare giovani talenti e farli crescere con la maglia azzurra per poi rivenderli al miglior offerente. Proprio l'esperienza con i giovani maturata alla Next Gen fa del classe 88', nato tra l'altro in Campania, la scelta migliore per un Napoli che dopo un anno buio vuole tornare ai livelli sui quali si è attestato negli ultimi 15 anni.

Capitolo allenatore

Con Manna come ds la scelta più naturale per la panchina pare essere Vincenzo Italiano. Il tecnico della Fiorentina a fine anno lascerà il il club toscano e l'apprezzamento di De Laurentiis nei confronti dell'ex Spezia non è un mistero: il patron del Napoli lo aveva sondato già ai tempi di Gattuso, con la scelta che all'epoca ricadde poi su Spalletti. Ora potrebbe esserci il ritorno di fiamma, per riportare gli azzurri in Champions.

Leggi anche: Chi è Khephren Thuram, il fratello di Marcus che interessa al Milan: ecco cosa sapere.