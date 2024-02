Feyenoord Roma: dove vederla in TV e probabili formazioni

La Roma vola a Rotterdam per affrontare il Feyenoord nella partita d'andata degli spareggi di Europa League. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere.

Feyenoord-Roma, spareggi di Europa League

Ormai è diventato un classico del calcio europeo, la Roma incrocia nuovamente il Feyenoord e ancora una volta in una partita che conterà moltissimo.

Capitolini e olandesi si giocano infatti l'accesso agli ottavi di finale di Europa League con un solo obiettivo: vincere e superare il turno. Le due squadre si affrontano per la terza volta nelle ultime tre stagioni, come se fosse il destino a volerle mettere una di fronte all'altra.

I giallorossi hanno chiuso la fase a gruppi al secondo posto alle spalle dello Slavia Praga, gli uomini di Slot, invece, si sono piazzati al terzo posto nel girone di Champions League dietro ad Atletico Madrid e Lazio.

Sarà una gara molto complicata per gli uomini di De Rossi, anche se dopo il cambio di guida tecnica hanno decisamente cambiato marcia e sembrano molto più convinti dei propri mezzi.

Feyenoord-Roma, dove vederla in TV e in streaming

Cattive notizie per tutti i tifosi giallorossi, la gara d'andata degli spareggi di Europa League non andrà in onda in chiaro in nessuna emittente televisiva.

Feyenoord-Roma sarà infatti visibile, previo abbonamento, su Sky Sport Uno, Sky Sport e DAZN. La si potrà inoltre seguire anche in streaming su Sky GO, NOW e DAZN, effettuando l'accesso e scaricando le applicazioni su qualunque dispositivo compatibile.

Quando e dove si gioca

Feyenoord-Roma, partita d'andata degli spareggi di Europa League, andrà in scena giovedì 15 febbraio, alle ore 18:45, allo stadio De Kuip di Rotterdam.

Probabili formazioni di Feyenoord-Roma

Slot schiererà la sua squadra con il 4-2-3-1. In porta ci sarà Wellenereuther, davanti a lui partiranno Geertruida e Hartman sulle corsie e Beelen e Hancko al centro della difesa.

Il duo di centrocampo sarà composto da Wieffer e Zerrouki mentre sulla trequarti, alle spalle di Ueda unica punta, spazio a Minteh, Stengs e Paixao.

Daniele De Rossi sceglie nuovamente la difesa a quattro e risponde con il 4-3-3. Il tecnico dei giallorossi si affiderà al miglior undici a sua disposizione ma a difendere la porta ci sarà Svilar, portiere di coppa.

Davanti a lui fiducia dal primo minuto a Karsdorp sulla destra e a Spinazzola sulla sinistra, mentre al centro Mancini e Llorente sono i probabili titolari.

In mezzo al campo Paredes siederà in cabina di regia, al suo fianco ci sarà il giovane Bove e Pellegrini, completamente rinfrancato dall'arrivo del nuovo allenatore. In avanti largo alla qualità, Dybala ed El Shaarawy supporteranno Romelu Lukaku.

FEYENOORD (4-2-3-1): Wellenereuther; Geertruida, Beelen, Hancko, Hartman; Wieffer, Zerrouki; Minteh, Stengs, Paixao; Ueda. Allenatore: Slot.

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. Allenatore: De Rossi.

Il pronostico

Per i giallorossi sarà una trasferta molto complicata, il Feyenoord è una squadra ben organizzata, dotata di ottimi giocatori e pronta a competere su grandi palcoscenici.

Arriva dalla deludente retrocessione dalla Champions League, subita anche a causa della Lazio, e ora vuole superare il turno per dire la sua nel secondo torneo più importante del continente.

Ciononostante non si può che esaltare il periodo della Roma, che con l'arrivo di Daniele De Rossi sembra essere una squadra più viva e affamata. Non mancherà di certo l'intensità, come di consueto quando queste due compagini si affrontano.

Considerato il fattore campo, lo stato di forma delle due squadre e il valore della rosa, secondo le maggiori agenzie di scommesse, il Feyenoord parte favorito.

