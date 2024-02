Lazio Bayern Monaco: dove vederla in TV e probabili formazioni

Gli ottavi di finale di Champions League delle italiane si apriranno con Lazio-Bayern Monaco, partita attesissima dai tifosi biancocelesti. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e molto altro ancora.

Lazio-Bayern Monaco, ottavi di finale di Champions League

Finalmente ritorna il grande spettacolo della Champions League, competizione giunta alla fase a eliminazione diretta. Per le italiane, ad aprire le danze sarà la Lazio che agli ottavi di finale dovrà vedersela con il Bayern Monaco.

Stagione complicata quella dei biancocelesti, soprattutto in campionato dove fatica a trovare continuità di rendimento e di risultati. L'Europa è però venuta in soccorso e fino a qui è stato il contesto che ha regalato maggiori soddisfazioni.

Gli uomini di Maurizio Sarri hanno chiuso il girone al secondo posto, alle spalle dell'Atletico Madrid, e ora non hanno alcuna intenzione di smettere di sognare.

All'Olimpico arriveranno i bavaresi che invece si sono posizionati in testa al loro Gruppo davanti a Copenaghen, Galatasaray e Manchester United. Un avversario sicuramente molto complicato per i laziali che però hanno tutte le carte in regola per superare il turno.

Lazio-Bayern Monaco, dove vederla in TV e in streaming

Capitolini e bavaresi si scontrano per la seconda volta nella loro storia. L'unico precedente infatti risale alla stagione 2020/2021, quando agli ottavi di finale di Champions i tedeschi s'imposero sia all'andata che al ritorno.

Ora, a distanza di tre anni, gli uomini di Sarri possono provare a ricambiare con la stessa moneta. Sarà dunque una partita fondamentale e tutta da vivere, ecco dove vederla in TV.

Lazio-Bayern Monaco sarà visibile, previo abbonamento, in diretta e in esclusiva su Amazon Prime Video. Si potrà seguire in streaming scaricando l'applicazione ufficiale su qualunque dispositivo compatibile. La telecronaca è stata affidata a Sandro Piccinini, il quale sarà supportato nel commento da Massimo Ambrosini.

Quando e dove si gioca

Lazio-Bayern Monaco, partita d'andata degli ottavi di finale di Champions League, andrà in scena mercoledì 14 febbraio, alle ore 21:00, allo stadio Olimpico di Roma.

Probabili formazioni di Lazio-Bayern Monaco

Qualche dubbio di formazione per Maurizio Sarri che dovrà ancora fare a meno di Zaccagni, anche se probabilmente l'esterno italiano si siederà in panchina. La Lazio scenderà in campo con il consueto 4-3-3.

Davanti a Provedel partiranno Lazzari e Hysaj sulle corsie e Gila e Romagnoli al centro della difesa. In mezzo al campo Rovella sarà il play, al suo fianco titolari Guendouzi e Luis Alberto. In avanti, con l'ex Verona che non partirà dal primo minuto, il tridente sarà composto da Felipe Anderson, Immobile e Pedro.

Molti problemi di formazione per Tuchel che si affiderà al 3-4-2-1. Davanti a Neuer la difesa a tre sarà composta da Upamecano, Dier e Kim. Sulle bande laterali spazio a Mazraoui e Guerreiro, mentre al centro occasione per il 2004 Pavlovic accanto a Goretzka. In avanti, alle spalle di Kane unica punta, via libera alla qualità di Sané e Musiala.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. Allenatore: Sarri.

BAYERN MONACO (3-4-2-1): Neuer; Upamecano, Dier, Kim; Mazraoui, Pavlovic, Goretzka, Guerreiro; Sané, Musiala; Kane. Allenatore: Tuchel.

Il pronostico

Momento cruciale per la stagione dei biancocelesti, i quali attraverso una vittoria potrebbero ritrovare morale e consapevolezza dei propri mezzi. Chiaramente sarà molto dura uscire vincenti da questo doppio confronto con i bavaresi, ma ce la metteranno tutta e in Champions tutto può accadere.

Considerato lo stato di forma delle due squadre e il valore della rosa, secondo le maggiori agenzie di scommesse, il Bayern Monaco parte favorito.

