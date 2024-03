Serie A 2023/2024, Juventus Atalanta: dove vederla in TV e probabili formazioni

La Juventus ospita l'Atalanta nella partita valevole per la 28^ giornata di Serie A. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e molto altro ancora.

La Juventus di Allegri sfida l'Atalanta di Gasperini nel big match della domenica di Serie A. Sarà una partita molto importante, ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e tutto quello che c'è da sapere in merito.

Juventus-Atalanta, 28^ giornata di Serie A

Bianconeri che vogliono rifarsi dopo la sconfitta del Maradona, nella quale il Napoli si è imposto per 2-1 e che ha solamente alimentato il periodo buio degli uomini di Allegri.

5 punti in 6 partite che hanno aumentato il gap dall'Inter capolista, che ora si trova a più 15 e vola in solitaria verso lo Scudetto. Per la Juventus ora non rimane che difendere il secondo posto e raggiungere un piazzamento valevole per la futura Champions League.

All'Allianz Stadium arriverà l'Atalanta, squadra che nelle ultime tre uscite ha conquistato un solo punto e che si trova al sesto posto in classifica, e il Bologna quarto dista ora di cinque lunghezze.

Per questo motivo i bergamaschi arriveranno a Torino con l'obiettivo di vincere, ma non sarà semplice dato che entrambe vogliono invertire immediatamente la rotta.

Juventus-Atalanta, dove vederla in TV e in streaming

Bianconeri e bergamaschi si giocano tre punti molto importanti, soprattutto in ottica Europa. All'Allianz Stadium è tutto pronto, sarà una partita tutta da vivere, ecco dove vederla in TV.

Juventus-Atalanta sarà visibile, previo abbonamento, in diretta e in esclusiva su DAZN. La si potrà seguire in streaming scaricando l'applicazione ufficiale su qualunque dispositivo compatibile. La telecronaca è stata affidata a Edoardo Testoni, il quale sarà affiancato nel commento da Massimo Ambrosini.

Quando e dove si gioca

Juventus-Atalanta, partita valevole per la 28^ giornata di Serie A, andrà in scena domenica 10 marzo, alle ore 18:00, all'Allianz Stadium di Torino.

Probabili formazioni di Juventus-Atalanta

Massimiliano Allegri deve fare a meno di Dusan Vlahovic, squalificato e che quindi salterà la partita con la Dea. I bianconeri scenderanno in campo con il 3-5-2.

Davanti a Szczesny, la difesa a tre sarà formata da Gatti, Bremer e Danilo. Sulla banda di destra spazio dal primo minuto a Cambiaso, sulla sinistra via libera a Kostic.

In mezzo al campo Rabiot non ce la fa a recuperare mentre McKennie è ancora in dubbio. Accanto a Locatelli, dunque, dovrebbero partire Miretti e Alcaraz. In avanti, Chiesa farà coppia con Milik.

Gasperini risponde con il 3-4-2-1. Scalvini, Djimsiti e Kolasinac difenderanno Carnesecchi. Il duo di centrocampo sarà formato da De Roon ed Ederson, mentre sulle corsie spazio alla corsa di Zappacosta e Ruggeri. Sulla trequarti, alle spalle di De Ketelaere unica punta, via libera alla qualità di Lookman e Koopmeiners.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Alcaraz, Kostic; Chiesa, Milik. Allenatore: Allegri.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Lookman, Koopmeiners; De Ketelaere. Allenatore: Gasperini.

Il pronostico

I bianconeri non stanno vivendo un gran periodo di forma e i pochi punti conquistati nelle ultime settimane ne sono una prova. Nemmeno i bergamaschi sono in grande spolvero e per questo sarà una partita ancora più importante.

Infatti, la squadra che vince potrà tentare di riprendere sicurezze e guadagnare terreno in classifica. La squadra di Allegri deve blindare il secondo posto, insidiato prepotentemente dal Milan. Quella di Gasperini, invece, cercherà di riconquistare terreno sul Bologna quarto, per ottenere il tanto agognato pass per la futura Champions League.

Considerato il fattore campo, lo stato di forma delle due squadre e il valore della rosa, secondo le maggiori agenzie di scommesse, la Juventus parte favorita.

