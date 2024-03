Serie A 2023/2024, Bologna Inter: dove vederla in TV e probabili formazioni

Il sorprendente Bologna ospita la corazzata Inter nella partita valevole per la 28^ giornata di Serie A. Ecco dove vederla in TV e le probabili formazioni.

Bologna-Inter, 28^ giornata di Serie A

A inizio stagione in pochi avrebbero potuto prevedere che il Bologna, giunti ormai alla 28^ giornata, si sarebbe trovato in quarta posizione in classifica e in piena lotta per conquistare un piazzamento valevole per la prossima Champions League.

Eppure, partita dopo partita, la squadra di Thiago Motta da sorpresa è diventata realtà e ora non ha alcuna intenzione di fermarsi. L'egregio lavoro svolto da società, staff e giocatori ha riportato entusiasmo in una piazza che non viveva un'annata del genere da troppi anni ormai, per festeggiare, però, è necessario proseguire su questa rotta.

Al'Dall'Ara arriverà l'Inter, una vera e propria corazzata che in questo periodo sembra infermabile. Capolista assoluta di questa Serie A, con 15 punti di vantaggio sulla Juventus seconda e con lo Scudetto ormai in tasca, mira ora ad archiviare la pratica con il maggior numero di giornate di anticipo.

Non sarà però semplice per gli uomini di Simone Inzaghi, dato che nei due precedenti stagionali hanno perso e pareggiato contro gli emiliani senza mai trovare la vittoria.

Bologna-Inter, dove vederla in TV e in streaming

Due squadre in grande forma che non hanno alcuna intenzione di fermarsi. Una per blindare il quarto posto, l'altra per allungare in vetta. Si prospetta una partita entusiasmante e tutta da vivere, ecco dove vederla in TV.

Bologna-Inter sarà visibile, previo abbonamento, in diretta e in esclusiva su DAZN. La si potrà seguire in streaming scaricando l'applicazione ufficiale su qualunque dispositivo compatibile. La telecronaca è stata affidata a Stefano Borghi, il quale sarà supportato nel commento da Andrea Stramaccioni.

Quando e dove si gioca

Bologna-Inter, partita valevole per la 28^ giornata di Serie A, andrà in scena sabato 9 marzo, alle ore 18:00, allo stadio Dall'Ara di Bologna.

Probabili formazioni di Bologna-Inter

Thiago Motta schiererà la sua squadra con il 4-2-3-1. Davanti a Skorupski, partiranno Posch e Kristiansen sulle corsie e Beukema e Calafiori al centro della difesa.

Il duo di centrocampo sarà composto da Fabbian, cresciuto nelle giovanili nerazzurre, e Freuler. Zirkzee sarà il terminale offensivo e in suo supporto, sulla trequarti, spazio a Orsolini, Ferguson e Saelemaekers.

Simone Inzaghi deve pensare al campionato ma anche alla delicata sfida di ritorno contro l'Atletico Madrid, negli ottavi di Champions. Di conseguenza, il tecnico piacentino potrebbe far rifiatare ancora alcuni dei suoi titolarissimi.

Nel 3-5-2 dell'Inter, in porta confermato Sommer. Davanti a lui la retroguardia dovrebbe essere formata da Pavard, de Vrij e Bastoni. Sulla banda di destra Dumfries si candida per una maglia da titolare con Dimarco sicuro invece a sinistra.

In mezzo al campo ancora spazio ad Asllani, al suo fianco partiranno Barella e Mkhitaryan. In avanti c'è ancora qualche dubbio, Thuram potrebbe ancora riposare, in questo caso, Lautaro Martinez farebbe coppia con Sanchez.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Fabbian, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. Allenatore: Motta.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Lautaro Martinez. Allenatore: Inzaghi.

Il pronostico

Il Bologna è sicuramente la vera rivelazione di questa stagione, e ha già dimostrato nei due precedenti di saper battere i nerazzurri. La squadra di Simone Inzaghi, però, arriverà più affamata che mai, e per questo motivo al Dall'Ara ci si attende una partita molto aperta.

Il fattore campo e il prossimo impegno in Champions League potrebbero svantaggiare i meneghini, ma nonostante questo, secondo le maggiori agenzie di scommesse, l'Inter parte favorita.

