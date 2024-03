Serie A 2023/2024, Napoli Torino: dove vederla in TV e probabili formazioni

Il Napoli ospita il Torino nella partita valevole per la 28^ giornata di Serie A. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e molto altro ancora.

Il Napoli di Calzona sfida il Torino di Juric nell'anticipo della 28^ giornata di Serie A. Si prospetta una partita entusiasmante, ecco dove vederla in TV e tutto quello che c'è da sapere.

Napoli-Torino, 28^ giornata di Serie A

Periodo positivo per i partenopei che prima hanno annichilito il Sassuolo con un roboante 6-1, poi hanno battuto la Juventus al Maradona guadagnando tre punti pesantissimi.

Gli uomini di Calzona si sono così riavvicinati alla zona Europa e sono pronti a vivere un finale di stagione importante. Ai piedi del Vesuvio arriva il Torino, squadra che ha trovato un solo punto nelle ultime tre partite e che ora vuole mietere una vittima illustre.

Non sarà di certo semplice per gli uomini di Juric che però hanno tutte le carte in regola per mettere in difficoltà i campani, come hanno dimostrato nella gara d'andata nella quale hanno vinto per 3-0. I granata occupano la decima posizione in classifica ma non hanno ancora abbandonato il sogno Europa, per questo daranno anima e corpo nei prossimi novanta minuti.

Napoli-Torino, dove vederla in TV e in streaming

Il Napoli ha riacquisito consapevolezza nei propri mezzi e ora vede la zona Champions più vicina. Il Torino, invece, vuole vincere per dare un senso a questo finale di stagione puntando nuovamente a un piazzamento valevole per la futura Europa.

Tra i partenopei e i granata si prospetta una partita molto interessante, ecco dove vederla in TV. Napoli-Torino sarà visibile, previo abbonamento, in diretta su DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport.

Inoltre, la si potrà seguire anche in streaming su DAZN, NOW e Sky GO. A commentare le emozioni del Maradona su DAZN saranno Ricky Buscaglia e Fabio Bazzani. Sky, invece, ha affidato la telecronaca a Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani.

Quando e dove si gioca

Napoli-Torino, partita valevole per la 28^ giornata di Serie A, andrà in scena venerdì 8 marzo, alle ore 20:45, allo stadio Maradona di Napoli.

Probabili formazioni di Napoli-Torino

Calzona è pronto a schierare il suo Napoli con il 4-3-3. Davanti a Meret, Di Lorenzo e Olivera occuperanno le corsie mentre Rrahmani e Juan Jesus il centro della difesa.

In mezzo al campo, Lobotka siederà in cabina di regia, al suo fianco partiranno Anguissa e Traoré. In avanti, il tridente sarà formato da Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.

Juric risponde con il 3-4-1-2. Davanti a Milinkovic-Savic la difesa a tre sarà composta da Djidji, Buongiorno e Rodriguez. Sulle bande laterali partiranno Bellanova e destra e Lazaro a sinistra.

In mezzo al campo spazio dal primo minuto a Linetty e Gineitis mentre Vlasic si posizionerà sulla trequarti. In avanti, spazio al tandem formato da Sanabria e Zapata.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Calzona.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Gineitis, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. Allenatore: Juric.

Il pronostico

I partenopei, dopo aver attraversato periodi piuttosto bui, sono tornati a vincere e a dimostrare di poter essere competitivi per il quarto posto. La zona Champions è tornata a essere un obiettivo più che realistico, ma per raggiungerla è necessario continuare a racimolare punti.

Al Maradona arriverà un Torino che non sta vivendo il suo miglior periodo in stagione, ma che attraverso una vittoria andrebbe immediatamente a ritrovare sicurezze e morale.

Per questo motivo potrebbe uscirne una partita molto aperta e ricca di occasioni da gol. Considerato il fattore campo, lo stato di forma delle due squadre e molto altro ancora, secondo le maggiori agenzie di scommesse, il Napoli parte favorito.

