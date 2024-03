Serie A 2023/2024, Juventus Genoa: dove vederla in TV e probabili formazioni

La Juventus di Allegri ospita il Genoa di Gilardino nella partita valevole per la 29^ giornata di Serie A. Ecco dove vederla in TV e le probabili formazioni

Juventus e Genoa si affrontano allo Stadium nel lunch match di domenica. Sarà una partita molto importante per entrambe. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e molto altro ancora.

Juventus-Genoa, 29^ giornata di Serie A

Si gioca all'Allianz Stadium il lunch match della 29^ giornata di Serie A. I bianconeri sono reduci dal pareggio ottenuto contro l'Atalanta di Gasperini, un punto che non è bastato per salvaguardare il secondo posto dall'assalto del Milan che ora li ha superati in classifica.

58 punti conquistati che garantiscono una certa sicurezza di partecipare alla futura Champions League, ma a questo punto l'obiettivo degli uomini di Allegri è quello di posizionarsi alle spalle dell'Inter capolista.

Il Genoa, invece, galleggia a metà classifica, troppo distante dalla zona Europa ma abbastanza lontana anche da quella retrocessione. Per dare un senso al proseguo di stagione gli uomini di Gilardino devono provare a conquistare la vittoria in un campo complicato, così da mettere al sicuro la salvezza e provare a insidiare nuovamente le squadre che la precedono.

Juventus-Genoa, dove vederla in TV e in streaming

Una squadra per tentare l'immediato sorpasso sul Milan al secondo posto, l'altra per mietere una vittima illustre e tornare a lottare per obiettivi non previsti a inizio stagione.

La sfida dell'Allianz si prospetta accesa e divertente, ecco dove vederla in TV. Juventus-Genoa sarà visibile, previo abbonamento, in diretta su DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport.

La si potrà inoltre seguire anche in streaming su DAZN, Sky GO e NOW, effettuando l'abbonamento, scaricando l'applicazione ed effettuando l'accesso. DAZN ha affidato la telecronaca a Stefano Borghi e Marco Parolo. A commentare la partita su Sky, invece, saranno Federico Zancan e Giancarlo Marocchi.

Quando e dove si gioca

Juventus-Genoa, lunch match della 29^ giornata di Serie A, andrà in scena domenica 17 marzo, alle ore 12:30, all'Allianz Stadium di Torino.

Probabili formazioni di Juventus-Genoa

Pochi dubbi per Massimiliano Allegri che schiererà la sua squadra con il 3-5-2. In porta ci sarà Szczesny, davanti al portierone polacco la retroguardia sarà composta da Gatti, Bremer e Danilo.

Sulla banda di destra fiducia in Cambiaso, mentre a sinistra dovrebbe partire Kostic anche se Iling Jr scalpita. In mezzo al campo scelte praticamente obbligate, Locatelli siederà in cabina di regia e al suo fianco partiranno McKennie e Miretti. In avanti, Vlahovic torna a occupare un posto da titolare accanto a Chiesa.

Modulo speculare per il Genoa di Gilardino, che davanti a Martinez schiererà De Winter, Bani e Vasquez. La corsia di destra sarà occupata da Messias mentre a sinistra spazio a Spence. In mezzo al campo, Malinowsky e Frendrup affiancheranno Badelj mentre in avanti Gudmunsson farà coppia con Retegui.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Allegri.

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Messias, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Spence; Gudmundsson, Retegui. Allenatore: Gilardino.

Il pronostico di Juventus-Genoa

Bianconeri sicuramente sottoposti a maggior pressione rispetto agli avversari, dato che la settimana scorsa è arrivato il sorpasso del Milan e che ora il Bologna quarto è distante di sole sette lunghezze.

All'Allianz vincere sarà praticamente obbligatorio, soprattutto per le sicurezze che nell'ultimo periodo, nel quale sono arrivati pochi risultati positivi, sono venute a mancare.

Anche il Genoa vuole vincere a Torino, sia per chiudere presto il capitolo salvezza che per riavvicinarsi alla parte sinistra della classifica. Non sarà di certo semplice per gli uomini di Gilardino che tenteranno comunque il colpaccio.

Considerato il fattore campo e il valore della rosa, secondo le maggiori agenzie di scommesse, la Juventus parte favorita.

