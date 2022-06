Nemanja Matic, è uno dei primi colpi messi a segno dalla Roma in questa parentesi di calciomercato estiva. Il giocatore, è in arrivo a parametro zero dal Manchester United. Benché la sua età anagrafica sia piuttosto avanzata, può essere una pedina in più per la squadra di Mourinho.

Il centrocampista serbo Nemanja Matic, a breve sarà ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. Nonostante la sua carta di identità possa apparentemente lasciare a desiderare, può essere in realtà un giocatore piuttosto utile alla causa.

Con l'Europa League in pieno avvio, infatti, ai giallorossi potrebbe servire una marcia in più in caso di turnover. Dunque, puntare alla quantità in questa fase preliminare è un passaggio di vitale importanza. Naturalmente, senza rinunciare alla qualità e alla funzionalità di alcuni acquisti.

Chi è Matic?

Nemanja Matic, è un centrocampista serbo classe 1988. Nel corso della sua longeva carriera, il giocatore ha avuto modo di misurarsi all'interno di vari campionati. Dalla Premier League passando per i campi dell'Olanda, fino ad arrivare al palcoscenico della Serie A.

A breve, verrà infatti annunciato ufficialmente il suo approdo in giallorosso, salvo clamorose sorprese dell'ultimo minuto. A livello di gioco, date le sue caratteristiche fisiche prorompenti potrebbe essere un acquisto particolarmente utile per la squadra allenata dallo Special One.

Nonostante non sia noto per essere un giocatore particolarmente prolifico in zona gol, ha comunque delle qualità molto preziose. Soprattutto in fase di interdizione e di difesa, le cui situazioni più frequenti permettono al centrocampista ex Chelsea di mettere in risalto le sue caratteristiche migliori.

Fin da bambino, Matic ha sempre giocato a calcio. A livello giovanile, non a caso, il centrocampista ha militato nelle due squadre più prestigiose di tutta la Serbia. Ovvero, il Partizan e la Stella Rossa di Belgrado. Il suo esordio nei professionisti, tuttavia, pare essere avvenuto grazie all'esperienza presso la squadra "Jedinstvo Ub".

Dopo varie esperienze vissute in patria, nel 2009 è finalmente arrivata la chiamata del Chelsea, la quale gli ha permesso di fare il salto di qualità che tanto attendeva. Dopo il prestito al Vitesse, il giocatore è poi tornato dai Blues. Rimanendo sempre in Premier League, il giocatore è stato venduto al Benfica, per poi essere di nuovo acquistato dal club londinese.

Nel 2017, Matic si è poi trasferito al Manchester United, benché l'allora allenatore dei Blues Antonio Conte non fu affatto soddisfatto di tale operazione. Questo, a voler sottolineare quanto un giocatore del genere sia effettivamente prezioso all'interno di qualsiasi organico.

Matic: caratteristiche tecniche

Le caratteristiche tecniche di Matic, lo rendono tendenzialmente un centrocampista completo sotto qualsiasi aspetto. Tuttavia, lo si apprezza sicuramente molto di più nel corso della fase difensiva. Dal punto di vista realizzativo, alla luce di questo, il giocatore non brilla certamente per concretezza.

Nel corso di tutta la sua carriera, il conteggio totale delle reti realizzate nel corso delle competizioni ufficiale coi suoi club di appartenenza non supera comunque i 20 gol. Sintomo di come sia effettivamente un giocatore fortemente adatto ad un gioco molto più "di copertura".

Nonostante questo, bisogna considerare come abbia anche delle capacità balistiche abbastanza consistenti. Capacità che gli permettono spesso e volentieri di arrivare a concludere dalla lunga distanza, anche con una certa pericolosità.

Considerando anche la sua stazza imponente, il gioco aereo è certamente un fattore di cui tenere conto. Può infatti consentirgli di essere efficace sia in attacco che in difesa, contando anche la sua predisposizione quasi naturale per il gioco di interdizione.

Il suo ruolo naturale, non a caso, è decisamente quello di mediano. Questo, benché il centrocampista classe 1988 abbia avuto modo di ricoprire anche una posizione più centrale. E dunque, leggermente meno arretrata. Al netto di quanto si è potuto vedere in Inghilterra così come all'estero, l'apporto di Matic ai giallorossi potrebbe consentire un salto di qualità particolarmente significativo.

Matic alla Roma

Scongiurando ogni tipo di colpo di scena o ipotesi negative, Nemanja Matic sarà a breve un giocatore della Roma. Nonostante in tanti possano non sapere chi è, basterebbe anche solo osservare le statistiche di Matic per capire quale tipo di giocatore si ha di fronte.

Disciplina, dedizione e tenacia sono indubbiamente le sue armi migliori. Ovviamente, si tratta anche di un giocatore in possesso di una discreta tecnica, che abbinata ad una solidità difensiva superlativa è in grado di comporre un mix particolarmente efficace.

La presenza di Mourinho alla Roma, è stata sicuramente un forte incentivo per entrambe le parti coinvolte. Il giocatore, infatti, ritroverà l'allenatore portoghese dopo la stagione trascorsa al Manchester United. Inoltre, il centrocampista serbo è stato scelto dal tecnico portoghese anche nella sua esperienza ai Blues.

Dunque, questo sarebbe il terzo incontro tra i due. Una frequenza del genere, lascia pensare a come Matic sia per Mourinho una sorta di pupillo prezioso. Ed effettivamente, capirne il motivo non è difficile. Per una rosa così "impegnata" in ottica futura, un giocatore in grado di dare equilibrio e caparbietà a centrocampo è fondamentale.

E considerando anche l'investimento praticamente irrisorio, si tratta decisamente di un acquisto prezioso per il club giallorosso. Dopo la longeva esperienza con i Red Devils, con i quali ha disputato ben 184 partite, il giocatore serbo è pronto per una nuova esperienza tutta da vivere.

Il suo arrivo, senza ombra di dubbio, comporterà un grande beneficio generale. Sia per l'ambiente che per quella che è effettivamente la rosa in sé. Dopo la presenza di Cristante e Diawara in mediana, infatti, si aggiungerebbe anche un terzo elemento.

Dotato sicuramente di maggiore esperienza, e che probabilmente andrebbe ad insidiare la figura di Cristante, la quale nel corso della stagione trascorsa ha comunque fatto vedere delle ottime cose. All'allenatore così come ai suoi tifosi, naturalmente.

Stipendio Matic

Lo stipendio di Matic, è ancora un dettaglio da definire. Le varie opzioni, riguardano tuttavia alcune cifre che potrebbero essere particolarmente alte, seppur non proibitive. L'opzione più papabile, è quella di un anno di contratto (dunque su singola base annuale) con un'ipotesi di discussione per il secondo.

La cifra iniziale, sarebbe equivalente a 3,5 milioni di euro. Indubbiamente una cifra considerevole, se si considerano età e trascorso del giocatore. La cifra che andrà a guadagnare il giocatore ex Chelsea, sarebbe inoltre netta. Dunque, almeno per il momento, l'opzione riguardante un ipotetico secondo anno di contratto è ancora da considerarsi come tale.

Chiaramente, Nemanja Matic non è l'unico giocatore che andrebbe a rinforzare ulteriormente l'organico della Roma. Dunque, alla luce anche di altri acquisti, bisognerà sicuramente tenere conto anche di questo aspetto fondamentale.

In ogni caso, bisogna pur sempre tenere conto di come quella pattuita sia una cifra sicuramente più bassa di quella percepita in Inghilterra. Nel corso della sua esperienza con i Red Devils, il giocatore guadagnava circa 6 milioni di sterline all'anno.

Una cifra sicuramente alta, che risulta comunque essere di livello ordinario per un campionato come la Premier League. Nello stesso Manchester United, l'ingaggio più alto arrivava anche a quasi 20 milioni di sterline all'anno, come nel caso del portiere David De Gea.

Potenzialmente, quella imbastita dalla Roma potrebbe essere una trattativa vantaggiosa anche e soprattutto per motivi economici.

