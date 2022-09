Il calcio sa essere spietato. Dopo la prima storica promozione conquistata in Serie A, il Monza ha esonerato Stroppa che non sarà più la guida tecnica della squadra lombarda. Ecco i possibili nomi per essere il nuovo allenatore.

Con un solo punto in classifica, il Monza è il fanalino di coda di questo inizio di Serie A. Per questo Giovanni Stroppa è stato esonerato dal ruolo di guida tecnica della squadra lombarda. Adesso, sta a Berlusconi e Galliani trovare in breve tempo il nuovo allenatore tra i possibili sostituti.

Il nuovo allenatore del Monza

Dopo un inizio tutt'altro che esaltante con un solo punto conquistato in 6 giornate di Serie A, è arrivato l'esonero per Giovanni Stroppa dalla panchina del Monza. Ora sta a Berlusconi Galliani individuare il nuovo allenatore della loro squadra, e pare che l'abbiano già fatto.

Si tratta del tecnico della primavera dei lombardi, Raffaele Palladino. In molti lo ricorderanno come attaccante nel massimo campionato italiano con le maglie di Genoa e Parma, e proprio a momenti dovrebbe arrivare la firma sul contratto, che dovrebbe vederlo impegnato almeno fino alla prossima sfida contro la Juventus, ma è probabile che possa prendere in mano il Monza fino a tempo indeterminato.

Chi è Raffaele Palladino

Raffaele Palladino, come suddetto, ce lo ricordiamo soprattuttoin Serie A con le maglie di Genoa e Parma. Cresciuto soprattutto nel vivaio della Juventus, è proprio in Liguria coi rossoblu che esplode e si fa notare dal grande pubblico.

L'altra avventura di prestigio è al Parma, con cui segna 11 gol in 71 partite. A lungo, tuttavia, nella sua carriera ha dovuto soffrire l'allontamento dal campo a causa di ripetuti infortuni, che di certo ne hanno minato la stabilità e la possibilità di fare meglio.

Dopo il club emiliano, Palladino ha continuato a girare l'Italia, fino ad arrivare al Monza, mettendo fine alla sua avventura col calcio giocato nel 2019. Nello stesso anno, poi, diventa collaboratore della prima squadra e nel 2020 riceve l'incarico di tecnico delle giovanili Under 15. L'anno dopo passa alla Primavera, e qui si qualifica ai play-off per andare nella massima serie giovanile italiana, ma la corsa si arena contro il Parma in semifinale.

Leggi anche: Fuorigioco semiautomatico in Serie A a partire da ottobre: la Lega ci pensa

L'esonero di Stroppa

L'arrivo di Raffaele Palladino come nuovo allenatore del Monza sembrava scongiurato dopo le parole di Galliani di domenica scorsa, dopo l'1-1 contro il Lecce maturato al Via del Mare. L'AD del club lombardo aveva difatti salvato Giovanni Stroppa, ma evidentemente si trattava di parole di facciata.

Già da tempo, infatti, il presidente del club, Silvio Berlusconi, aveva fatto notare come i suoi "consigli" non erano stati seguiti. Secondo lui ci voleva palla lunga dal portiere agli attaccanti e una marcatura a uomo dei difensori sugli avversari, tutto ciò è stato disatteso.

È chiaro che nonostante il primo punto conquistato nella storia del Monza in Serie A, qualcosa non andava, ma non ci si spiega come mai il duo di dirigenti non abbia aspettato almeno la sosta nazionale, prevista per la prossima settimana, dando tempo a Stroppa di poter salvarsi contro una big come la Juventus. Forse i due temevano la figuraccia che ci sarebbe potuta essere.

Lotta salvezza

Come suddetto, il Monza dovrà affrontare la Juventus prima della sosta nazionale, un incontro abbastanza proibitivo ma non impossibile come dimostrato dalla Salernitana nel posticipo di domenica scorsa. Tuttavia, è chiaro che il nuovo allenatore Raffaele Palladino dovrà dare un occhio al calendario post sosta.

Dapprima, infatti, ecco che ci sarà la Sampdoria, che potrebbe o non potrebbe avere ancora alla sua guida il tecnico Giampaolo. Dopodiché ecco lo Spezia che pure potrebbe cambiare allenatore con Gotti sulla graticola, e infine arriverà la sfida contro l'Empoli, con Zanetti che al momento sembra rischiare poco.

Per il Monza, dunque, ci sono tre sfide per la salvezza, tre big match da giocare col sangue agli occhi per riuscire a trovare la prima vittoria in Serie A nella storia e soprattutto per smuovere la classifica, altrimenti il club lombardo rischia di trovarsi in una pessima situazione e con il biglietto di ritorno già timbrato per la Serie B.

Leggi anche: Viktoria Plzen-Inter: dove vederla in TV e probabili formazioni