Non c'è tempo per rifiatare, i nerazzurri saranno impegnati alle ore 18.45 nella delicata trasferta in Repubblica Ceca. L'Inter dovrà vedersela contro il Viktoria Plzen in una sfida decisiva per determinare la classifica del girone. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e molto altro ancora.

Occasione Inter

La dea bendata non ha aiutato di certo l'Inter di Simone Inzaghi che si è ritrovata in un girone di ferro composto da Bayern Monaco, Barcellona, i nerazzurri e il Viktoria Plzen.

Nel primo turno la squadra di Inzaghi ha dovuto affrontare il Bayern Monaco e ne è uscita sconfitta e con ben poche certezze.

Anche perché pochi giorni prima ha subito la dolorosa sconfitta nel derby di Milano, due partite che hanno mostrato alcuni limiti di gioco della squadra arrivata seconda nello scorso campionato.

Soprattutto in fase offensiva, anche a causa dell'assenza di Romelu Lukaku, non stanno mancando i problemi ma nella partita di oggi non ci si possono permettere passi falsi.

La vittoria contro il Torino è servita a ridare morale, considerata la difficoltà del girone fare i tre punti questa sera è obbligatorio.

Una partita imperdibile quella tra Viktoria Plzen e Inter, scopriamo dove vederla in TV.

Viktoria Plzen-Inter, dove vederla in TV

L'Inter affronterà il Viktoria Plzen alle ore 18.45 di oggi alla Doosan Arena, nella sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi.

Come abbiamo detto, una sfida importantissima che nessun tifoso vuole perdersi, scopriamo dunque dove vederla in TV.

Come sappiamo, i diritti della Champions League sono spartiti tra Sky, Mediaset e Amazon.

La sfida di questa sera non sarà visibile in chiaro ma solo tramite abbonamento, di conseguenza non farà parte del palinsesto di Canale 5 che invece trasmetterà Ranger-Napoli domani.

Viktoria Plzen-Inter sarà possibile vederla su Sky con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e con il commento tecnico di Lorenzo Minotti sui canali 201 e 252.

Ci sarà poi la possibilità di vederla in streaming su SkyGo, su Now TV e su Infinity+.

Le probabili formazioni

Dopo aver capito dove vedere Viktoria Plzen-Inter passiamo alle probabili formazioni.

Pochi dubbi sul modulo scelto da Simone Inzaghi che continuerà nel suo 3-5-2, qualcuno in più invece sulla formazione titolare con quattro ballottaggi ancora in corso.

Onana parte favorito per difendere la porta ma attenzione ad Handanovic reduce dalla grande prestazione contro il Torino.

In attacco potrebbe partire titolare Correa ma Dzeko scalpita, sugli esterni Darmian e Gosens partono favoriti ma attenzione a Dumfries e Dimarco che potrebbero ritagliarsi un posto da titolari.

Il Viktoria Plzen invece ha solo due dubbi, in attacco si giocano il posto Chory e Bassey, a destra se lo giocano Holik e Havel.

Viktoria Plzen (4-2-3-1): Stanek; Havel, Hejda, Pernica, Jemelka; Kalvach, Bucha; Sykora, Vikanova, Mosquera; Chory. All. Bilek.

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Correa, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

Pronostico Viktoria Plzen-Inter

Se già di per sé è difficile pronosticare il risultato di una partita di calcio lo è ancor di più quando si tratta della Champions League.

Per farlo però, possiamo avvalerci di fattori come la rosa e le motivazioni che ci saranno nella sfida.

L'Inter può godere di una formazione più esperta in competizioni europee e composta da grandi giocatori.

Inoltre, se vuole ambire a passare il turno deve necessariamente uscire vincente dalla sfida di oggi contro i rivali della Repubblica Ceca.

Perdere oggi significherebbe dire complicare di molto il passaggio alla fase a eliminazione diretta.

Il Viktoria Plzen di contro potrà giocare sulle ali dell'entusiasmo e senza pressioni, ogni punto guadagnato è un piccolo miracolo sportivo e a volte la serenità mentale può essere decisiva.

Parte dunque favorita l'Inter ma occhio al Viktoria Plzen, la sorpresa è sempre dietro l'angolo.

L'Inter cerca continuità

L'avvio di stagione dei nerazzurri non è stato dei migliori, soprattutto nelle ultime settimane in cui si è vista un'Inter fragile e con molta difficoltà a trovare la via del gol.

L'assenza di Romelu Lukaku si fa sentire, e questo era prevedibile, spaventa però la difficoltà nel trovare contromisure a questa situazione.

La sconfitta nel derby contro il Milan è stata un monito, culminato poi nella deludente sfida di Champions League contro il Bayern Monaco, anch'essa persa.

Fortunatamente in soccorso della squadra di Simone Inzaghi è arrivata la Serie con la vittoria contro il Torino.

In quell'occasione a segnare è stato Brozovic ma l'MVP del match è stato Handanovic, tanto criticato dai tifosi ma che ha dimostrato di avere ancora molto da dare alla squadra.

Alle 18.45 di oggi l'Inter deve trovare la vittoria, non ci saranno alibi come mai ci sono nelle notti di Champions League.

Nessun avversario è da sottovalutare ma la squadra ceca arriva dalla sconfitta per 5-1 contro il Barcellona, senza i tre punti di questa sera superare il turno diventa un'utopia.

