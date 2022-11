I mondiali in Qatar si avvicinano sempre di più, e la Serie A è costretta a mettersi in pausa, prima di poter ricominciare a giocare a gennaio. Ecco cosa faranno le squadre.

Dopo quattro mesi intensi di partite, tra campionato e coppe, ecco che le squadre sono costrette a fermarsi a causa della pausa mondiali. La Serie A ritornerà a gennaio, ma i club non rimarranno fermi e immobili fino al ritorno dei nazionali. Ecco cosa faranno.

La pausa mondiali della Serie A

L'atipica scelta di piazzare i mondiali di calcio 2022 in Qatar, ha fatto si che gli stessi fossero organizzati non più tra giugno e luglio, bensì tra novembre e dicembre. Questo, evidentemente, ha cambiato i calendari dei campionati e delle coppe in tutto il mondo, Europa in primis.

La Serie A, così come gli altri campionati nazionali si deve dunque prendere una pausa dalle partite, che ritorneranno direttamente a gennaio. In tutto questo lasso di tempo, tuttavia, le compagini italiane non saranno solo a riposo, ma ci sarà attività.

Le prime della Serie A

Partendo dalla prima squadra della Serie A 2022/2023 in questo momento, cioè il Napoli, ecco che gli azzurri soggiorneranno dal 28 novembre in Turchia, in particolare nel sud-ovest del paese asiatico, dove vige un clima più temperato rispetto all'avvicinarsi dell'inverno. Qui disputerà tre amichevoli contro altre compagini che si trovano lì in ritiro.

Passando al Milan, i campioni d'Italia in carica andranno a riprendere le attività direttamente a dicembre, più specificatamente l'11 dell'ultimo mese dell'anno. Lo faranno a Dubai, dove Pioli potrà riprendere la forma dei propri giocatori in vista della seconda parte di stagione.

La Lazio, attualmente seconda con gli stessi punti dei rossoneri succitati, dovrebbe ripartire anch'essa a dicembre, il 14 del mese. Nello specifico, dovrebbe essere scelta una meta spagnola per ricaricare la forma in vista di gennaio.

La Juventus, invece, è una di quelle squadre che non partiranno. Come dichiarato dallo stesso Allegri, i bianconeri si alleneranno fino al 18 novembre, poi staranno in pausa mondiali fino al 6 dicembre, quando ricominceranno gli allenamenti per la seconda parte della Serie A.

L'Inter dovrebbe andare a Malta. Qui, dovrebbe restarci dal 5 al 9 dicembre, con ben due amichevoli. Poi sarà il turno di ritornare in Italia per svolgere altri due test prima di gennaio. Passando, poi, all'Atalanta, la squadra di Gasperini così come quella bianconera succitata non partirà. Tuttavia, testerà la condizione degli sfidanti del Napoli in Champions League, ovvero l'Eintracht di Francoforte, oltre al Nizza, al Betis e all'AZ.

La Roma è invece la squadra che viaggerà di più. Infatti, la squadra di Mourinho volerà addirittura in Giappone, a partire dal prossimo 22 novembre, ma il 29 torneranno già a casa. Ovviamente dopo aver affrontato due amichevoli.

Le altre squadre durante la pausa

A partire dall'Udinese, questa non si muoverà dal Friuli, anzi rimarrà in loco e continuerà a lavorare come ha sempre fatto finora. Passando al Torino, la società di Cairo ancora non ha deciso il da farsi. Al vaglio dei dirigenti ci sono varie mete, sia mediterranee che asiatiche, con Turchia e Emirati in testa.

La Fiorentina invece staccherà per due settimane, prima di rimettersi all'opera verso fine novembre inizo dicembre, soprattutto per ritrovare la condizione fisica che ha fatto un po' cilecca da agosto a settembre. La Salernitana, pure, dopo diverse idee di ritiro fuori dall'Italia, dovrebbe restare a Salerno.

Continuando con le altre di Serie A, il Sassuolo non farà alcun ritiro, così come il Bologna e l'Empoli. Il Monza, invece, volerà o in Spagna o in Portogallo, accantonata la Turchia. Il Lecce rimarrà invece in Puglia, lo Spezia, invece, andrà nella zona di Valencia, quindi in Andalusia, così da riprendere la forma.

La Cremonese pure rimarrà a casa, in Lombardia. Invece, la Sampdoria, volerà in Turchia, lì dove già c'è pure il Napoli. Dunque, al netto delle difficoltà societarie, sono stati trovati i soldi per il ritiro, bisognerà solo vedere se ci sarà Stankovic sulla panchina. Infine, il Verona rimarrà in Veneto.

