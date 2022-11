Il 20 novembre è pronto a scattare l'appuntamento di Qatar 2022, la competizione più vista al mondo. Il mondo del pallone come sempre ha fatto le cose per bene, pure per la squadra che poi trionferà alzando la coppa al cielo. Ecco quanto guadagna chi vince il mondiale di calcio.

Le cifre del mondiale

Le cifre che si aggirano attorno al mondiale di calcio in Qatar 2022, sembrano andare in controtendenza con quelle del mondo del pallone italiano. Infatti, rispetto all'edizione in Russia del 2018, la FIFA ha alzato del 20% il patrimonio netto dell'evento più seguito della Terra.

Per questo, la prima cifra da snocciolare è quella di 440 milioni di dollari, che comprende tutto il montepremi, al quale si aggiunge un bonus di 1,5 milioni a ciascuna federazione che ha la propria nazionale qualificata al massimo torneo calcistico mondiale.

Quanto guadagna chi vince il mondiale

Tutte le nazionali, poi, ricevono 9 milioni di dollari solo per la partecipazione alla fase a gironi. Chi si qualifica agli ottavi, dunque, riceve 13 milioni di dollari. Il denaro aumenta se si tratta dei quarti di finale, dove a ciascuna federazione che ha la propria compagine tra le migliori otto del mondo, viene assegnato un premio di 17 milioni di dollari.

Ancora, il denaro viene ripartito non per le semifinali, bensì per la posizione delle quattro semifinaliste. Difatti, dopo la finalina per il terzo posto e la finale per il primo, ecco che: la nazionale classificatsi quarta riceve 25 milioni di dollari, la terza riceve 27 milioni di dollari, la seconda 30 milioni di dollari e la prima ben 42 milioni di dollari.

C'è quindi una netta differenza tra quanto guadagna chi vince il mondiale di calcio, e chi arriva dietro, del resto è anche normale, può suscitare di sicuro un aumento della competizione tra le nazionali e tra le loro federazioni.

Leggi anche: La Serie A pronta alla pausa mondiali, cosa faranno le squadre prima di gennaio

I soldi per i club

Non finiscono qui i soldi che la FIFA stanzia per i mondiali di calcio. Non solo ci sono quelli per le federazioni e rispettive nazionali qualificate, bensì c'è pure il denaro per i club. Infatti, questi hanno un sostentamento molto particolare.

Il massimo organo calcistico mondiale, difatti, dà ai club 10mila dollari per ogni giorno in cui un loro giocatore si trova in nazionale a giocare. Per questo, Infantino e i suoi hanno stanziato esattamente 209 milioni di dollari per per le squadre, così da non scontentare nessuno.

I premi per i giocatori

Come se non bastasse, anche i giocatori ricevono soldi per la partecipazione al mondiale. In particolare, questi li riceveranno sia materialmente sottoforma di trofei e coppe, che sottoforma di presenza in nazionale, oltre che con denaro vero e proprio.

I soldi destinati ai calciatori da parte delle federazioni non li conosciamo, così come non conosciamo i soldi relativi ai vari premi del mondiale di calcio. Certamente, però, conosciamo i nomi degli stessi, ovvero: Scarpa d'oro, Guanto d'oro, Miglior giovane, All Star Team e ovviamente Pallone d'oro, assegnato quest'ultimo al miglior giocatore della compeizione.

Una vittoria aiuta tutto il paese

Come se non bastassero i soldi che piovono per i calciatori e le federazioni, ecco che ci si mette anche il possibile indotto derivante dalla vittoria ai mondiali di calcio. Difatti, si stima che quando una nazionale vince la competizione più importante del mondo, possa avere un rialzo del PIL anche dello 0,7%.

È chiaro che dietro il mondiale ci siano spinte da parte non solo dei tifosi, ma anche da parte dei governi che sperano di avere un indotto migliore per il prosiueguo della legislatura. In particolare, diciamo che un aumento del genere del prodotto interno lordo favorirebbe i paesi meno ricchi, come l'Argentina, che è continuamente a rischio default.

L'albicelste, tra l'altro, è data come tra le favorite per la vittoria finale, e in molti sperano di vedere Messi finalmente alzare al cielo la coppa più importante del mondo.

Leggi anche: Qatar 2022: il calendario dei Mondiali e dove vederli in TV e in streaming