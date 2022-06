La vittoria della Conference League ha messo ancor più in luce Nicolò Zaniolo, e ora il rinnovo con la Roma non è più così sicuro sia per via delle voci di mercato che per via delle nuove pretese del giocatore.

Zaniolo non ha mai nascosto la volontà di procedere con il rinnovo con la Roma, qualcosa però è cambiato e nelle ultime settimane le parti sono sembrate sempre più distanti. Da un lato c'è la volontà di proseguire assieme dall'altra, però, la società non tollera più alcune dichiarazioni del giocatore che, tra le altre cose, ha anche richiesto un adeguamento del contratto.

La richiesta sul rinnovo di Zaniolo con la Roma

Sembrava tutto fatto, solo una questione di tempo e di dettagli per il rinnovo di Zaniolo con la Roma ma le ultime settimane hanno messo tutto in forte dubbio.

Che il giocatore piaccia ai top club italiani, e non solo, non è di certo un mistero ma sembrava destinato a rimanere nella capitale ancora per un po' di tempo.

La vittoria della Uefa Conference League, in questo senso, è stata croce e delizia dato che in seguito alla conquista del titolo il giocatore ha chiesto un adeguamento del contratto.

Attualmente il giocatore percepisce uno stipendio pari a 3,5 milioni di euro annui, ora ne chiede 4,5 di milioni e la società si è resa disponibile a trattare.

A Mourinho piace il giocatore e vuole soprattutto risolvere al più presto il rebus, anche perché eventualmente sarà necessario agire sul mercato.

Dunque le parti erano disposte a trattare e la via sembrava tracciata in direzione di un adeguamento, questo almeno fino a quando il giocatore ha fatto alcune dichiarazioni di troppo che non sono piaciute alla dirigenza.

La situazione del rinnovo

Alla base dell'irrigidimento della Roma sul rinnovo di Zaniolo, dunque, ci sono alcune dichiarazioni di troppo che hanno creato malumore e dubbi.

Non c'è solo questo però alla base di tutto ma anche il lungo riflettere da parte del giocatore della Nazionale che ha fatto spazientire la dirigenza.

Per questo motivo i Friedkin hanno già stabilito il prezzo per la cessione e, se il rinnovo non si ufficializzerà a breve, si proseguirà su questa via.

Il messaggio è chiaro: nessun giocatore è al di sopra della squadra e la serenità dello spogliatoio viene prima di tutto.

Il giocatore ha un contratto che prevede la sua permanenza in giallorosso fino al 2024, per non perdere però valore la Roma ha necessità di rinnovare o vendere.

Atteggiamenti in campo ma sopratutto extra campo dunque, e anche la volontà di monetizzare il più possibile dal giocatore, questi sono i motivi per cui Zaniolo potrebbe lasciare la Roma.

Via a titolo definitivo o in prestito oneroso

L'interesse di Milan e Juventus su tutti ha fatto tentennare sia il giocatore che la società, e il rinnovo di Zaniolo con la Roma si è complicato.

La dirigenza ha fissato il prezzo, con 60 milioni di euro sarà possibile assicurarsi le prestazioni del giocatore italiano, e ora i bianconeri e rossoneri ci pensano.

I giallorossi sono consapevoli però che non è semplice vendere un giocatore a una cifra così alta, e dunque sono disposti a trattare anche con altre soluzioni.

Si parla ad esempio del prestito oneroso, di obbligo di riscatto e magari di spalmare la vendita in più anni e anche sull'eventuale inserimento delle contropartite tecniche.

La Juventus aveva già sondato il terreno proponendo come contropartita Arthur, in uscita da Torino e che a Mourinho non dispiace.

Il Milan, per il momento, non ha ancora fatto la sua mossa e sembra essere leggermente indietro sulla trattativa.

Le dichiarazioni che non sono piaciute

A volte l'inesperienza porta a compiere errori, anche banali, che rischiano di minare la serenità nella società d'appartenenza.

Zaniolo è classe '99, ha già maturato esperienza in grandi palcoscenici ma non di rado ci ha fatto vedere che davanti ai microfoni fatica a essere diplomatico.

Ai Friedkin questo non piace affatto, soprattutto due dichiarazioni sono state ritenute fuori luogo, una sulla Juventus e una sul Milan.

"Io erede di Dybala alla Juve? È un giocatore fantastico, vediamo. La vita è imprevedibile, mi alleno e aspetto"

Insomma, parole che ai dirigenti capitolini non sono piaciute affatto e che hanno minato la serenità di tutto l'ambiente lasciando spazio alle ipotesi.

Anche sul Milan si è esposto in modo abbastanza controverso: "Sono contento che Ibra abbia vinto lo scudetto, è riuscito a riportare il Milan in alto".

Poche invece le parole in favore della Roma, squadra che ha creduto fortemente in lui e che ha avuto la pazienza di aspettarlo.

Più Juve, più Milan o più Roma?

Alla luce di quanto detto fino a qui il rinnovo di Zaniolo con la Roma sembra sempre più difficile, l'ipotesi più plausibile è quello di vederla distante dalla Capitale la prossima stagione.

Il Milan ha sempre dimostrato grande interesse ma, per il momento, non ha ancora fatto la sua mossa e non ha intenzione di sacrificare i big che l'hanno portato a vincere lo scudetto.

La Juventus, sotto questo punto di vista, sembra avere più possibilità soprattutto per via dell'imminente cessione di De Ligt che consentirebbe alla società di avere i fondi necessari per l'operazione.

Insomma, la Roma sembra ormai destinata a cedere Zaniolo, il giocatore tra Juventus e Milan non ha ancora espresso una preferenza decisa, è probabile che verrà accettata l'offerta economica migliore.