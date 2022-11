Continua la marcia inarrestabile del Napoli di Spalletti che sembra non fermarsi più. Il Milan fatica a tenere il passo e sente il fiato sul collo di Lazio e Atalanta. Quando manca sempre meno alla lunga sosta per i Mondiali in Qatar la Serie A torna con la 14^ giornata, ecco dove vederla in TV.

Serie A, 14^ giornata: dove vederla in TV e in streaming

Martedì 8 novembre

NAPOLI-EMPOLI, martedì 8 novembre ore 18:30 (DAZN)

SPEZIA-UDINESE, martedì 8 novembre ore 18:30 (DAZN)

CREMONESE-MILAN, martedì 8 novembre ore 20:45 (DAZN)

Mercoledì 9 novembre

LECCE-ATALANTA, mercoledì 9 novembre ore 18:30 (DAZN)

SASSUOLO-ROMA, mercoledì 9 novembre ore 18:30 (DAZN)

FIORENTINA-SALERNITANA, mercoledì 9 novembre ore 20:45 (DAZN)

INTER-BOLOGNA, mercoledì 9 novembre ore 20:45 (DAZN)

TORINO-SAMPDORIA, mercoledì 9 novembre ore 20:45 (DAZN, Sky)

Giovedì 10 novembre

VERONA-JUVENTUS, giovedì 10 novembre ore 18:30 (DAZN, Sky)

LAZIO-MONZA, giovedì 10 novembre ore 20:45 (DAZN, Sky)

Chiunque volesse seguire la 14^ giornata di Serie A in streaming potrà farlo attraverso l'app di DAZN, per quanto riguarda le partite condivise con Sky, invece, saranno visibili anche su Sky Go e NOW TV.

14^ giornata Serie A, probabili formazioni

Napoli-Empoli

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Raspadori. Allenatore: Spalletti.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuhei, Ismajli, Luperto, Parisi; Henderson, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Satriano, Lammers. Allenatore: Zanetti.

Spezia-Udinese

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Hristov; Holm, Bourabia, Ekdal, Agudelo, Reca; Verde, Nzola. Allenatore: Gotti.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Ebosse, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardic, Walace, Arslan, Pereyra; Deulofeu, Success. Allenatore: Sottil.

Cremonese-Milan

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi; Sernicola, Vasquez, Lochoshvili, Valeri; Pickel, Asacibar; Zanimacchia, Meité, Buonaiuto; Okereke. Allenatore: Alvini.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Ballo Touré; Bennacer, Tonali; Messias, Diaz, Leao; Origi. Allenatore: Pioli.

Lecce-Atalanta

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Banda. Allenatore: Baroni.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, Scalvini, Koopmeiners, Mahele; Pasalic; Lookman, Hojlund. Allenatore: Gasperini.

Sassuolo-Roma

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, M.Lopez, Thorstvedt; Laurienté, Pinamonti, Traore. Allenatore: Dionisi.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Camara, Zalewski; Pellegrini; Zaniolo, Abraham. Allenatore: Mourinho.

Fiorentina-Salernitana

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Ikone, Bonaventura, Kouame; Cabral. Allenatore: Italiano.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Daniliuc, Fazio; Mazzocchi, Candreva, Radovanovic, Coulibaly, Bradaric; Dia, Piatek. Allenatore: Nicola.

Inter-Bologna

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore: Inzaghi.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Cambiaso; Ferguson, Medel; Aebischer, Dominguez, Barrow; Arnautovic. Allenatore: Thiago Motta.

Torino-Sampdoria

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Lukic, Ricci, Lazaro; Vlasic, Miranchuk; Karamoh. Allenatore: Juric.

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; Bereszynki, Ferrari, Colley, Murillo; Villar, Rincon; Gabbiadini, Sabiri, Djuricic; Caputo. Allenatore: Stankovic.

Verona-Juventus

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz; Gunter, Ceccherini; Depaoli, Tameze, Veloso, Doig; Lazovic, Kallon; Henry. Allenatore: Bocchetti.

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti; Milik. Allenatore: Allegri.

Lazio-Monza

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Marlon, Caldirola; Ciurria, Rovella, Machin, Carlos Augusto; Pessina, Caprari; Mota Carvalho. Allenatore: Palladino.

Il Napoli cerca la fuga, la Juventus conferme

Se c'è una sicurezza in questo avvio di stagione è il grande stato di forma del Napoli di Spalletti, unica squadra ancora imbattuta in questo campionato.

L'occasione per allungare sulle dirette concorrenti è ghiotta, contro l'Empoli una vittoria significherebbe conquistare altri tre punti portandosi a quota 38.

Considerato che mancano solamente due partite alla sosta per i Mondiali in Qatar, sarebbe un passo decisivo verso una seconda metà di stagione con grandi ambizioni.

La Juventus invece, dopo aver vinto il derby d'Italia contro l'Inter, vuole assolutamente proseguire nella sua rincorsa e molto passerà attraverso la trasferta di Verona.

Allegri sembra aver finalmente trovato la giusta configurazione per mettere a loro agio i giocatori in campo, e questi sembrano aver ritrovato le giuste motivazioni per affrontare le partite.

