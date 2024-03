Slavia Praga Milan: dove vederla in TV e probabili formazioni

Il Milan vola a Praga per affrontare lo Slavia nella partita di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Ecco dove vederla in TV e le probabili formazioni.

Slavia Praga-Milan, ottavi di finale di Europa League

Obiettivo quarti di finale per i rossoneri che a Praga tenteranno di proteggere e consolidare il vantaggio maturato nella sfida d'andata. A San Siro, il Milan è riuscito a imporsi per 4-2, un risultato più che positivo dato che gli consentirebbe di superare il turno anche subendo una sconfitta con un solo gol di scarto.

Certo è che gli uomini di Pioli non dovranno sottovalutare lo Slavia, squadra che ha già dimostrato di poterli impensierire e che di fronte al proprio pubblico è pronta a mettere in scena una grande prestazione.

I prossimi 90 minuti saranno fondamentali per il resto della stagione, dato che proseguire in Europa League è diventato un obiettivo conclamato. In campionato è finalmente arrivato il sorpasso sulla Juventus, ora non rimane che dare continuità a questo periodo positivo.

Slavia Praga-Milan, dove vederla in TV e in streaming

Una squadra tenterà in tutti i modi di ribaltare il risultato, l'altra di difenderlo per non vanificare il margine conquistato all'andata. Si prospetta una partita aperta e interessante, ecco dove vederla in TV.

Slavia Praga-Milan sarà visibile, previo abbonamento, in diretta su DAZN, Sky Sport Uno e Sky Sport. Inoltre, la si potrà seguire anche in streaming su DAZN, Sky GO e NOW, abbonandosi ed effettuando l'accesso.

DAZN ha affidato la telecronaca a Dario Mastroianni. A commentare le emozioni di Praga su Sky, invece, saranno Massimo Marianella e Giancarlo Marocchi.

Quando e dove si gioca

Slavia Praga-Milan, partita di ritorno degli ottavi di finale di Europa League, andrà in scena giovedì 14 marzo, alle ore 18:45, alla Eden Aréna di Praga.

Probabili formazioni di Slavia Praga-Milan

Trpisovsky schiererà la sua squadra con il 4-2-3-1. In porta ci sarà Stanek. In difesa, sulla corsia di destra spazio a Vicek mentre a sinistra partirà Boril con Holes e Zima al centro.

In mezzo al campo fiducia nel duo composto da Masopust e Dorley mentre sulla trequarti, alle spalle di Chytil unica punta, via libera alla qualità di Doudera, Provod e Zmrzly.

Modulo speculare per il Milan di Pioli che davanti a Maignan schiera Calabria e Theo Hernandez sulle bande laterali e Kjaer e Tomori al centro della retroguardia.

Probabile panchina per Bennacer, al suo posto spazio dal primo minuto ad Adlì che farà coppia con Reijnders. Qualche metro più avanti ci sarà Loftus-Cheek, al suo fianco partiranno Pulisic e Leao alle spalle di Giroud.

SLAVIA PRAGA (4-2-3-1): Stanek; Vicek, Holes, Zima, Boril; Masopust, Dorley; Doudera, Provod, Zmrzly; Chytil. Allenatore: Trpisovsky

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

Il pronostico

Il Milan sta vivendo un periodo positivo e i risultati ne sono una dimostrazione. In campionato, il sorpasso sulla Juventus al secondo posto è sicuramente importante, come lo sarebbe proseguire in Europa League e rientrare tra le migliori otto della competizione.

Non sarà però di certo cosa semplice a Praga, contro un avversario che ha tutta l'intenzione di rimettere in piedi il discorso qualificazione. Il fattore campo potrebbe essere determinante ma gli uomini di Pioli sono abituati a giocare in certi palcoscenici.

Considerato lo stato di forma e il valore della rosa, secondo le maggiori agenzie di scommesse, i rossoneri partono favoriti.

