Sporting Lisbona Atalanta: dove vederla in TV e probabili formazioni

L'Atalanta vola a Lisbona per affrontare lo Sporting nella partita d'andata degli ottavi di finale di Europa League. Ecco dove vederla in TV e le probabili formazioni.

Attesa finita per l'Atalanta che sfida lo Sporting Lisbona nella partita d'andata degli ottavi di finale di Europa League. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e molto altro ancora.

Sporting Lisbona-Atalanta, ottavi di finale di Europa League

Tornano gli impegni di Europa League per gli uomini di Gasperini, che dopo aver concluso la fase a gironi al primo posto hanno atteso l'esito dei playoff e ora sono pronti per l'insidioso impegno degli ottavi di finale.

Nel primo turno a eliminazione diretta per l'Atalanta, l'avversario sarà lo Sporting Lisbona, squadra già incontrata nella fase a gruppi che si era posizionata al secondo posto.

Negli spareggi i portoghesi hanno incrociato e battuto lo Young Boys, grazie a un 1-3 conquistato in Svizzera e al pareggio per 1-1 ottenuto in casa. Avversario molto complicato per i bergamaschi che però negli ultimi due confronti con gli uomini di Amorim hanno vinto a Lisbona e pareggiato al Gewiss Stadium.

Sporting Lisbona-Atalanta, dove vederla in TV e in streaming

Entrambe le squadre hanno tutte le carte in regola per poter arrivare fino in fondo, e per questo ci si attende una partita aperta a ogni scenario e molto divertente, ecco dove vederla in TV.

Sporting Lisbona-Atalanta sarà visibile, previo abbonamento, in diretta su DAZN, Sky Sport Uno e Sky Sport. La si potrà inoltre seguire anche in streaming attraverso le piattaforme ufficiali DAZN, Sky GO e NOW. A commentare le emozioni della sfida su DAZN sarà Pierluigi Pardo. Davide Polizzi e Fernando Orsi saranno i telecronisti su Sky.

Quando e dove si gioca

Sporting Lisbona-Atalanta, partita valevole per gli ottavi di finale di Europa League, andrà in scena mercoledì 6 marzo, alle ore 18:45, allo stadio José Alvalade di Lisbona.

Probabili formazioni di Sporting Lisbona-Atalanta

Probabile 3-4-3 per lo Sporting di Amorim che potrebbe dover rinunciare ad Adan, dunque tra i pali dovrebbe trovare spazio Israel. La difesa a tre sarà composta da Quaresma, Matheus Reis e Coates.

Sulla corsia di destra partirà Esgaio, mentre a sinistra Santos. In mezzo al campo Bragança sarà affiancato dall'ex Lecce Hjulmand mentre in avanti il tridente sarà composto da Edwards, Gyokeres e Gonçalves.

Gasperini risponde con il 3-4-1-2. Davanti a Carnesecchi partiranno Scalvini, Djimsiti e Kolasinac. Sulla destra dovrebbe partire Zappacosta anche se Holm scalpita, mentre sulla sinistra confermato Ruggeri.

In mezzo al campo i titolari saranno De Roon ed Ederson mentre sulla trequarti, alle spalle di Lookman e De Ketelaere, spazio alla qualità di Koopmeiners.

SPORTING (3-4-3): Israel; Quaresma, Matheus Reis, Coates; Esgaio, Bragança, Hjulmand, Santos; Edwards, Gyokeres, Gonçalves. Allenatore: Amorim.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, De Ketelaere. Allenatore: Gasperini.

Il pronostico

L'Atalanta ha sicuramente dimostrato di poter essere competitiva in Europa League e ha già avuto modo di misurarsi con i portoghesi nella fase a gironi. In quel doppio confronto è uscita imbattuta riuscendo anche a vincere al José Alvalade.

Ora però sarà tutta un'altra storia, nella fase a eliminazione diretta non ci si possono permettere errori e cali di concentrazione, per questo gli uomini di Gasperini dovranno dare il cento per cento per vincere.

I portoghesi sono sicuramente molto ostici, hanno esperienza in ambito europeo e non vogliono assolutamente uscire di scena prima del previsto. Considerato il fattore campo, lo stato di forma delle due squadre e molto altro ancora, secondo le maggiori agenzie di scommesse, lo Sporting Lisbona parte favorito.

