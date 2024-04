Viktor Gyokeres, chi è il bomber del futuro che segna a raffica e costa 100 milioni

Fisico, potenza e tecnica. Victor Gyokeres è il bomber che tutti vorrebbero nella propria squadra. L'attaccante svedese si è messo in luce con lo Sporting Lisbona dalla stagione '23-'24, ma è già da tre anni che va in doppia cifra. Chi è?

Alto, biondo e occhi azzurri: la descrizione sembra quella di un modello, ma in realtà stiamo parlando del bomber che è sulla bocca di tutti. Lo svedese ha conquistato i cuori degli appassionati grazie al suo senso del gol e alle sue giocate e per questo è finito sui taccuini delle maggiori squadre europee. Con il suo talento fa gola a molti club, ma chi è realmente Viktor Gyokeres?

Viktor Gyokeres, il vichingo che arriva dalle steppe ungheresi: ecco chi è

Viktor Elnar Gyokeres nasce a Stoccolma nel giugno del 1998 e, come si può intuire dal nome, ha origini ungheresi. Cresce calcisticamente nel Brommapojkarna - squadra di un quartiere della capitale svedese - dove esordisce nel 2015. Nella sua terra natale racimola 20 gol in 52 presenze, che gli permettono di espatriare.

Dalla Svezia si trasferisce in Inghilterra, al Brighton. All'inizio la sua carriera procede a rilento, con pochi gol e poche apparizioni: i Seagulls lo girano in prestito al St. Pauli, in Serie B tedesca, dove mette insieme 7 reti in 28 partite. Torna al Brighton, fa un gol e ancora una volta viene mandato in prestito, allo Swansea. In Galles il suo rendimento è da dimenticare: viene utilizzato poco e mette a referto una sola rete.

Alla sua porta bussa il Coventry, che lo acquista a titolo definitivo nel luglio del 2021, dopo averlo provato in prestito. Nel pieno centro dell'isola britannica il talento svedese sboccia definitivamente: nelle due stagioni al Coventry va in doppia cifra entrambe le volte. Trascina la sua squadra in finale dei Play Off, dove però perde ai rigori l'aggancio alla Premier League.

Nel 2023 lo Sporting Lisbona spende ben 20 milioni di euro per accaparrarsi il vichingo svedese, che diventa l'acquisto più oneroso della storia del club. Gyokeres non delude le aspettative: con 22 reti e 9 assist in sole 26 presenze è il capocannoniere della Liga Portugal. I numeri sono da scarpa d'oro. Chissà...

Le caratteristiche tecniche di Viktor Gyokeres

Lo svedese è dotato di un'eccellente progressione palla al piede, nonostante la velocità non sia il suo cavallo da battaglia. È un destro naturale ed è bravo nello stretto, dove riesce a barcamenarsi anche nelle situazioni più complicate. Molto spesso, infatti, viene marcato da più uomini: questo crea spazio per i suoi colleghi di reparto, che sono liberi di inserirsi e ricevere palla.

Il suo senso del gol è straordinario e possiede tutte le caratteristiche e i movimenti del classico numero 9. Non lasciatevi ingannare: Gyokeres non è solo un attaccante d'area, ma anche un ottimo jolly offensivo che viene a recuperare palla sulla trequarti e fa salire la squadra grazie a un uso corretto del proprio fisico. La stazza, infatti, è imponente e Gyokeres sa utilizzare i centimetri in suo favore per proteggere palla dagli avversari, che molto spesso arrancano nel tentativo di riconquistare la sfera di gioco.

Molto spesso può risultare goffo da vedere, quasi sgraziato. Quel che importa, però, è che si tratta di un attaccante estremamente concreto: anche se non possiede la sinuosità e la leggiadria dei grandi campioni, in qualche modo la butta sempre dentro. Sa quando deve colpire e sa farlo molto bene: molto spesso, nel calcio attuale, dimentichiamo che questa è l'unica skill fondamentale per un attaccante del suo calibro.

Il prezzo da brivido

Oltre a Pau Cubarsí e Lamine Yamal, il mondo del calcio europeo vanta nuovi giovani talenti. Gyokeres è un giocatore in netta crescita già da qualche anno, ma è solo a partire dalla stagione 2023-2024 che il prezzo del suo cartellino è salito alle stelle. Trasfermarkt lo valuta 55 milioni di euro, ma la sensazione è che lo Sporting possa sparare cifre molto più alte: lo svedese, infatti, ha una clausola di 100 milioni.