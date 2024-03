Alexa non ci sta: a partire dall'8 marzo il dispositivo intelligente risponderà agli insulti per sensibilizzare sulla violenza verbale contro le donne. Ecco come attivare la nuova funzione.

La violenza verbale contro le donne (o contro chiunque altro) è in grado di lasciare un'impronta indelebile sulla salute mentale delle persone: di qui la nuova iniziativa che consentirà ad Alexa di rispondere agli insulti a tono grazie a una nuova collaborazione con ActionAid.

Ecco come attivare la nuova modalità e perché Alexa risponderà agli insulti ricevuti.

Alexa risponde agli insulti: nuova iniziativa contro la violenza verbale

A partire dall'8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne, Alexa inizierà a rispondere agli insulti che le vengono indirizzati dalle persone proprio per sensibilizzare sulla violenza verbale, che può danneggiare la salute mentale delle vittime.

"Sei un idiota", "Sei bruttissima", "Fai schifo": questi sono solo alcuni degli insulti ricevuti ogni giorno da Alexa nel 2023 in Italia (oltre alle numerose richieste di informazione e approfondimento), seppur fortunatamente ancora in misura inferiore rispetto ai "Ti voglio bene".

Basta un attimo per perdere la pazienza e rivolgersi ad Alexa in modo irrispettoso, con offese e insulti che potrebbero arrivare a colpire qualsiasi donna in tutto il mondo, per poi trasformarsi addirittura in violenza fisica e psicologica. Ecco quindi che il tema viene posto al centro dell'attenzione in occasione dell'8 marzo.

La collaborazione con ActionAid permetterà ad Alexa di rispondere agli insulti e alla violenza verbale con tono. Per volenza verbale, lo ricordiamo, si intendono gli attacchi rivolti a una persona che diventano regolari e sistematici.

Cosa succede se insulti Alexa?

A partire dall'8 marzo, quindi, gli utenti potranno ascoltare approfondimenti sul tema della violenza verbale contro le donne: per farlo basta pronunciare la frase “Alexa, di’ la tua”.

A questo punto il dispositivo risponderà all'utente fornendo le informazioni richieste, oppure rispondendo a modo alle offese ricevute.

A partire da questa giornata, quindi, Alexa non resterà più in silenzio di fronte agli insulti ma risponderà a tono per sensibilizzare la questione.

Come attivare la modalità insulti su Alexa?

Una volta compreso come collegare Alexa al televisore, non resta che attivare la modalità insulti che permetterà al dispositivo intelligente di rispondere a tono di fronte alla mancanza di rispetto delle persone che si rivolgono a lei.

Per farlo basta semplicemente chiedere al dispositivo: "Alexa, avvia cattive intenzioni" e poi pronunciare il nome della persona che si intende offendere. Per esempio:

1. "Alexa, chiedi a cattive intenzioni di insultare Federico"; 2. "Alexa, domanda a cattive intenzioni di offendere Antonio tre volte".

Chiaramente questa funzione va limitata a un utilizzo consapevole e disinteressato, senza ledere la sensibilità delle altre persone.

Come far diventare volgare Alexa?

Per far diventare volgare Alexa, invece, occorre seguire il procedimento indicato dal costruttore, ovvero: