Come collegare Alexa alla smart TV Samsung? Ecco cosa devi fare passo dopo passo

Il collegamento dei dispositivi intelligenti e dell'assistente Alexa a una smart TV di marca Samsung è semplice, seguendo i nostri passaggi dettagliati: ecco come fare.

Qualora possediate una smart TV Samsung abilitata al collegamento con un assistente intelligente Alexa, non vi resta che collegarli, per sbloccare il massimo delle potenzialità da entrambi i dispositivi: ma come fare?

Se non sapete come muovervi, seguite questa guida che vi spiega il processo in modo dettagliato, passaggio dopo passaggio, e non potrete sbagliare.

Sommario:

1. Come collegare Alexa a una TV Samsung 2. Come accendere la smart TV con Alexa? 3. Perché non riesco a collegare Alexa alla TV? 4. Come spegnere la TV Samsung con Alexa

Come collegare Alexa a una TV Samsung

Se vuoi sfruttare tutte le potenzialità di Alexa, collegando l'app alla tua TV Samsung, sappi che ti basta seguire alcuni semplici passaggi.

Dopodiché non dovrai fare altro che interpellare Alexa e dare tutti i comandi che desideri. Di seguito, trovi tutti gli step, uno dopo l'altro, da effettuare per la connessione dei due dispostivi.

1. Operazioni preliminari: cosa vi serve

Il collegamento nella maniera ufficiale può essere fatto a patto che il vostro televisore smart sia compatibile. Ciò significa che deve essere un TV Samsung con Alexa ufficialmente supportata.

Nel caso non sappiate se vi corrisponde, di solito queste informazioni vengono segnalate sulla confezione o sulla scheda informativa del prodotto in negozio. Inoltre, è sicuramente scritto nel manuale di istruzioni. Se lo avete perso, cercate il codice del modello su internet, per trovare la scheda corrispondente (e spesso anche il manuale) sul sito Samsung.

Se avete un televisore compatibile, assicuratevi che sia collegato a internet in Wi-Fi. Poi, utilizzando uno smartphone o tablet collegato allo stesso Wi-Fi del televisore, scaricate l'app Samsung SmartThings. Sullo stesso telefono dovrete avere anche l'app Amazon Alexa con login già correttamente effettuato.

2. Aggiungete un nuovo dispositivo

La confusione del collegamento tra TV Samsung e Alexa deriva da una convinzione: molti credono che le cose si debbano fare tra le impostazioni della TV. Invece vi occorrerà l'app sullo smartphone o tablet che abbiamo appena citato.

Apritela ed effettuate l'accesso con il vostro account Samsung o createne uno sul momento. Ricordate di accedere anche sulla TV con lo stesso account.

Andate ora allo spazio "Dispositivi" dell'app mobile e aggiungetene uno nuovo con l'apposito pulsante a forma di segno "più" o "Aggiungi dispositivi". Vi verrà probabilmente richiesto quale tipo di dispositivo configurare: selezionate "TV", attendete la ricerca dispositivo e seguite le istruzioni semi-automatizzate che ci compariranno sullo schermo.

3. Personalizzate nome e posizione della TV (opzionale)

L'ambiente Samsung è molto ricco e personalizzabile, perciò vi dà alcune possibilità per essere ancor più ordinati. Non è un passaggio obbligatorio, ma ve lo consigliamo lo stesso.

Innanzitutto, potete piazzare quel dispositivo all'interno di una stanza usando il pulsante col menu a tendina in alto. Selezioniate per esempio il Salotto, così in seguito potrete riunire altri dispositivi smart della stessa camera e usarli in tutta comodità.

In aggiunta, vi raccomandiamo di personalizzare anche il nome di quel dispositivo: inserite, per esempio, "TV Samsung Salotto". Così, quando dovrete comandare gli oggetti, avrete ogni cosa in perfetto ordine.

4. Abilitate la skill di Amazon Alexa

Adesso è il momento del passaggio principale. Aprite ora l'app di Amazon Alexa, e nella homepage toccate il pulsante "Altro" che sta in basso a destra. Dalla pagina che si aprirà, toccate ora "Skills e giochi".

Nella barra di ricerca che compare, cercate "Samsung SmartThings" e toccate il pulsante "Abilita all'uso" della skill corrispondente.

Adesso vi compariranno dei passaggi semi-automatizzati per collegare Alexa all'account Samsung dell'app descritta prima. Seguite la procedura a schermo fino al completamento.

5. Collegate la TV Samsung all'app Alexa

Se non lo avete mai fatto, è necessario un ultimo passaggio: collegare la TV all'app di Alexa. In quest'ultima toccate di nuovo "Altro", ma stavolta scegliete la prima voce in elenco, "Aggiungi un dispositivo".

Adesso selezionate il tipo "TV", poi, se necessario, la voce "Altro". Ora dovrete toccare il "Trova dispositivi", in modo che l'app possa effettuare la ricerca del televisore.

Ancora una volta attendete la ricerca, selezionate il dispositivo corretto dall'elenco e seguite la procedura guidata. Alla sua conclusione, il collegamento dovrebbe essere completato e la TV Samsung sarà connessa all'assistente vocale Alexa.

In caso contrario dovrete riprovare scollegando e ricollegando i vari dispositivi dalla rete, o rivolgervi all'assistenza per capire cosa c'è che non va.

Come accendere la smart TV con Alexa?

Accendere la TV con Alexa è un gioco da ragazzi. In primis, è necessario abilitare l'accensione tramite l'opzione Wi-Fi. Se hai in casa un modello di televisore “intelligente” compatibile con i comandi vocali di Amazon Alexa, devi conoscere degli step ben precisi da seguire per collegare i due dispositivi.

In particolare:

• accendi la tv e accertati che sia collegata a internet

• vai nella sezione delle app installate sul televisore, poi avvia l'applicazione dedicata ad Amazon Alexa

• segui i passaggi indicati per effettuare l'accesso tramite l'account personale. A questo punto, potrebbe esserti chiesto di assegnare un nome alla TV, tramite il quale puoi dare i comandi ad Alexa (che così saprà identificare il dispositivo in questione)

• terminata la configurazione dello Smart TV, passa ad Alexa: accedi all'app di Alexa sullo smartphone o sul tablet e seleziona la voce "Skill e giochi" dal menù proposto

• con l'icona a forma di lente d'ingrandimento, cerca l'apposita skill del produttore (a seconda del marchio del tuo televisore), poi selezionala e tocca il pulsante "Abilita all'uso" per attivarla

• segui la procedura guidata per effettuare l'accesso con l'account utilizzato sul televisore e, se previsto dalla skill, procedi con la configurazione automatica dello stesso

Perché non riesco a collegare Alexa alla TV?

Se non riesci a collegare la tua Smart TV ad Alexa potrebbero esserci problemi di connessione. Come risolvere il problema?

• verifica che il tuo dispositivo con integrazione Alexa e la tua TV siano connessi alla stessa rete Wi-Fi

• assicurati che le versioni software della TV e dell'app Alexa siano le più recenti

• forza la chiusura dell'app Alexa e riavvia i due dispositivi

Come spegnere la TV Samsung con Alexa?

Per spegnere la tua TV Samsung con Alexa dovrai prima collegarli e poi ti basta dare il comando al dispositivo Amazon: "Alexa spegni la TV".