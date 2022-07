Si torna a viaggiare, e non occorre una fortuna per visitare i paesi più belli: questo grazie a una selezione delle migliori app per prenotare voli low cost, che permettono di confrontare e selezionare i prezzi migliori

Con l'allentamento delle misure di sicurezza è tornato anche il tempo dei viaggi, e quindi dell'aereo. Sono tantissimi gli italiani che attendevano questo momento per una vacanza, magari in quella località estera desiderata da tempo.

Resta però la condizione di crisi economica col rincaro dei prezzi, e non è certo semplice spendere grosse cifre per le vacanze. Ora che il volo aereo è di nuovo possibile, può sembrare irraggiungibile a causa dei suoi costi, eppure la soluzione c'è.

I viaggiatori "al risparmio" lo sanno bene, e anche chi non l'ha mai provato può farlo adesso. Si tratta dei voli low cost, oggi prenotabili con estrema facilità anche tramite delle app per smartphone: vediamo alcune delle migliori app per voli low cost più ricche di opzioni, di praticità, e naturalmente di prezzi bassi!

Prenotare voli low cost dall'Italia e organizzare viaggi: l'app SkyScanner

Una delle app più longeve, conosciute e usate è senza dubbio SkyScanner, disponibile per Play Store e Apple Store. È forse la migliore per semplicità e intuitività nell'utilizzo.

La ricerca di voli economici dall'Italia è davvero rapida. Noi inseriamo luogo di partenza e di arrivo, e tramite delle semplici tabelle a calendario, l'app ci mostra rapidamente i prezzi più bassi disponibili sul mercato per ogni data. Il calendario si scorre velocemente, con la possibilità di cambiare data e impostare l'andata e il ritorno.

Naturalmente, sarà possibile scegliere tra diverse opzioni per compagnia aerea, orario, tipologia di posto, e via discorrendo: alcune finestre ci daranno un riassunto di tutto ciò che ci serve per scegliere il volo preferito.

Per andare sul low cost, infatti, è disponibile un pratico pulsante di filtraggio "Più economico", che dà la precedenza a risultati col prezzo inferiore. Ci sono tanti altri filtri per vedere prima voli più veloci o con più servizi, così com'è possibile aggiungere dei servizi desiderati.

Se un tempo l'app SkyScanner era conosciuta solo per la ricerca degli aerei, oggi si è ampliata e offre supporti fondamentali anche per alberghi e noleggi auto. Registrando un profilo si accede a molte funzioni, come il salvataggio delle ricerche o dei viaggi più cercati e desiderati. Il servizio è disponibile anche tramite sito web.

Voli aerei economici a budget massimo con Momondo

Organizzatissima per i viaggi anche a livello internazionale, Momondo ci accoglierà con una grafica moderna, colorata e intuitiva, fatta di pulsanti che ci invitano a provare le funzioni e a cercare i viaggi più adatti.

Oltre alla ricerca classica per origine e destinazione, si può visualizzare una mappa con i pin nei luoghi che prevedono viaggi più economici e low cost. Allo stesso tempo si può impostare un budget massimo per chiedere alla app di farci viaggiare a un certo costo.

E così, il "dove" possiamo selezionarlo noi o… scoprirlo! Momondo ci farà vedere destinazioni interessanti che potrebbero sorprenderci, facendoci esplorare luoghi nuovi a costi ridottissimi. L'ideale per chi vuole scoprire qualcosa di imprevedibile e non ha destinazioni prefissate, ma principalmente il desiderio di viaggiare.

Sono inoltre disponibili alcuni strumenti aggiuntivi sotto la voce "viaggia da esperto": è possibile tracciare i voli in corso per appurarne la puntualità, e addirittura misurare la grandezza del bagaglio con una scansione video dall'app.

Momondo aggiunge ispirazioni sulle destinazioni, trend sui viaggi, servizi di selezione alberghi e noleggio aiuto, e naturalmente un profilo in cui memorizzare le informazioni e facilitare le ricerche successive. L'applicazione è disponibile per Play Store ed Apple Store e, anche stavolta, la si può sfruttare tramite il sito web.

Voli economici da tutta l'Italia: l'app Expedia

È più classica, ma perfetta per chi vuole un low cost, la tipologia di ricerca della terza app di questo elenco: Expedia. Essa è molto adatta per chi vuole progettare un viaggio in un luogo preciso e in una data specifica, ma cercando naturalmente il prezzo più basso.

In questa applicazione dall'aspetto professionale e organizzato, scegliamo luogo di partenza, luogo di destinazione e date di andata e ritorno. Expedia cercherà tra decine di compagnie aeree e, dopo una breve attesa, mostrerà una serie di risultati con le specifiche fornite.

L'elenco iniziale è ordinato proprio per prezzo, quindi vedremo innanzitutto le scelte più economiche. Possiamo aggiungere filtri come lo scalo, la compagnia, il bagaglio e l'ora di partenza preferita, oppure riordinare l'elenco in altri modi.

Per chi ama viaggiare in comodità con servizi tutto incluso, Expedia ha previsto una sezione sui pacchetti: oltre alle opzioni già illustrate, verrà fornita una combinazione del servizio aereo più albergo, per essere perfettamente organizzati.

Come negli altri casi sono infatti disponibili le ricerche singole per albergo e noleggio aiuto, ma viene aggiunto uno spazio anche per ricercare e prenotare attività specifiche nei luoghi di destinazione. L'app Expedia ci aiuterà a prenotare voli low cost da Play Store, da Apple Store e dal sito web.

Voli aerei economici con e senza app: Google e compagnie low cost

Scaricare una di queste applicazioni non è l'unico modo per prenotare un volo in economia. Si possono trovare occasioni in low cost anche tramite Google.

Il colosso dell'informatica, infatti, offre un servizio integrato già nella sua normale pagina di ricerca! Se andate su Google ed effettuare una semplice ricerca con il luogo di partenza e di destinazione, comparirà uno spazio speciale che riepiloga offerte e prezzi di varie compagnie aeree. Potete farvi subito un'idea e poi essere reindirizzati al sito di chi offre il viaggio.

A proposito di siti, a volte è altrettanto importante ricordare le compagnie aeree specializzate in voli economici, e visitare spesso i loro siti web.

Tra le più famose ci sono Ryanair, Easyjet, WizzAir, Volotea, Meridiana. Gli esperti viaggiatori a basso prezzo dovranno tenere d'occhio le promozioni e i cambi di prezzo anche direttamente nei loro siti, in modo da non farsi sfuggire nulla.

Se desiderate una destinazione specifica dovrete cercare più volte, ma la soddisfazione di un viaggio a basso costo vi ripagherà di tutti gli sforzi! Soprattutto se conoscete alcuni trucchetti per risparmiare sui costi aggiuntivi.

Per concludere, prima di viaggiare prestate attenzione alle situazioni attuali di alcune compagnie aeree, come Ryanair coinvolta in diversi scioperi, per non avere noie e godervi appienpo le vostre vacenze!