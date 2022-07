Litorali affollati, pochi lettini e ombrelloni disponibili: per evitare il rischio di arrivare al mare e non trovare un angolo libero, ecco le migliori app per prenotare il posto in spiaggia.

Finalmente arriva l'estate col suo desiderio di relax, festa e svago. Torna il mare, destinazione più amata dagli italiani, sia per lunghe villeggiature che per singole giornate fuori porta all'insegna del sole. Com'era normale che fosse, dopo anni difficili le località balneari sono state prese d'assalto da parte di aspiranti bagnanti. Ma a causa della pandemia e del distanziamento, lidi e stabilimenti organizzati hanno posti sempre più limitati.

Può quindi capitare di recarsi verso il mare con tutto quanto già preparato… e vedersi sventolare di fronte che gli stabilimenti sono tutti al completo! Un vero smacco a cui far fronte in un solo modo: prevenire, cioè in questo caso, prenotare.

Per fortuna, come in tutto il resto, ci viene in aiuto la tecnologia. Lo smartphone, quello che portiamo sempre con noi e con cui facciamo ormai un mucchio di cose importanti, ci supporterà anche a trovare lettino e ombrellone nei lidi. A patto che utilizziamo quelle che seguono: le migliori app per prenotare un posto in spiaggia, per un'estate senza brutte sorprese.

Spiagge.it: prenotare comodamente da smartphone e PC

Tra i portali e app più famosi per il mare c'è indubbiamente Spiagge.it e, come suggerisce il nome, non è disponibile solo come applicazione per smartphone. Le stesse funzioni sono disponibili anche tramite sito web per chi preferisce usare il PC.

L'applicazione (disponibile su Play Store e Apple Store) ha un'interfaccia basilare e intuitiva. Bisogna inserire una destinazione di ricerca e una data, per poi accedere all'elenco delle strutture.

Nello spazio della destinazione, potete procedere in vari modi. Se conoscete già lo stabilimento esatto nel quale volete andare, digitate direttamente il suo nome. Se disponibile nel portale, la schermata successiva ve lo riporterà e accederete alla sua prenotazione.

Ma l'app è perfetta anche per chi non conosce lidi e stabilimenti da scegliere: si può infatti inserire solo il nome del luogo, approssimativo o esatto. In tal caso, l'app scansionerà la zona e ci mostrerà diversi risultati interessanti tra cui scegliere.

Ogni struttura – come quando si selezionano gli alberghi – ha una descrizione con tutti i servizi inclusi, come Wi-Fi, docce, ristoranti, cabine. In tal modo potrete provare un nuovo stabilimento scegliendo quello che ha tutto ciò che fa per voi!

Dopo aver scelto la spiaggia, sceglierete anche la posizione dell'ombrellone, visualizzando quelli liberi e quelli occupati. Non vi resta che confermare ed effettuare il pagamento (il prezzo totale vi verrà mostrato prima di procedere).

Registrando un profilo sull'app, le prenotazioni e le spiagge preferite resteranno facilmente accessibili per ripetere la procedura più velocemente la prossima volta. Tutto ciò sempre sia dall'applicazione mobile che dal PC.

Prenotare le spiagge facilmente con Cocobuk

Un'eccezionale alternativa a Spiagge.it è Cocobuk, anch'essa dotata sia di app smartphone che di sito raggiungibile da browser, per controllare in qualsiasi caso prenotazioni e acquisti.

Cocobuk utilizza lo stesso approccio dei più avanzati siti per alberghi, infatti il suo stile ricorda molto quello di Booking. La sua homepage si presenta come un elenco di spiagge e lidi più popolari e apprezzati, basandosi sulla posizione dell'utilizzatore e sulle recensioni degli altri utenti. Magari esplorerete le opinioni su una delle splendide Bandiere Blu d'Italia.

A differenza di Spiagge.it, infatti, Cocobuk è dotato di un sistema interno di recensioni. La testimonianza umana è sempre la migliore rassicurazione per andare in luoghi sconosciuti, esattamente come quando facciamo acquisti.

Tramite le recensioni, possiamo comprendere i giudizi degli avventori precedenti su diverse categorie: mare, servizi, ristorazione, pulizia e accoglienza di ogni struttura balneare. Sono incluse anche qui numerose informazioni come orario di attività, orario di prenotazione, servizi, ammissione degli animali domestici e così via.

Anche la prenotazione ricorda Booking. Inseriamo la località e il giorno (o più giorni) di permanenza, e otterremo una serie di strutture nei paraggi, tra cui scegliere in base a prezzi, recensioni e servizi. Le schede sono anche ricche di foto.

Registrando un account normalmente o tramite i social, sarete in grado di completare pagamento e procedure scegliendo il posto preferito.

Tra Jesolo e la Sardegna: come prenotare in località specifiche

Le due app riportate includono angoli di tutta Italia, ma alcuni luoghi particolari hanno applicazioni "esclusive" o sistemi a parte per regolamentare le prenotazioni sulla spiaggia.

Se ti stai chiedendo come prenotare un posto in spiaggi a Jesolo, per esempio, era fino all'anno scorso disponibile un'app chiamata JBeach. Ma l'accordo col comune non è stato rinnovato, quindi ora non si può più utilizzare; al suo posto ci sono alternative specifiche solo per alcuni stabilimenti, come Jesolospiagge.it.

Per prenotare le spiagge in Sardegna, invece, c'è Heart of Sardinia, app per Play Store e Apple Store accessibile anche tramite sito web. Svolge la molteplice funzione di aiutare a scoprire luoghi nascosti e meravigliosi della Sardegna, e al contempo, di far prenotare alcune spiagge dell'isola. In alcuni casi, però, come per le prenotazione alla splendida La Pelosa di Stintino occorre passare per l'apposito sito web.

Non tutte le regioni sono attualmente attrezzate, essendo questa un'esigenza recente; alcune parti d'Italia avevano siti web e applicazioni, ma molte di esse sono in manutenzione o in dismissione.

Resta all'avanguardia la Toscana che, con il sito web Costa degli Etruschi, consente di cercare e prenotare posti su tutta la costiera tirrenica regionale. Le mete turistiche più quotate, come Caorle, posseggono addirittura portali dedicati solo a quello specifico luogo (in questo caso, Caorlespiaggia.it).

Altre app e siti interessanti, come Ombrellone.it, non coprono tutta la nazione ma includeranno la vostra destinazione se è una delle più popolari in Italia. E di certo non è un caso che il nostro paese possa vantare la spiaggia al primo posto tra le più belle del mondo del 2022!