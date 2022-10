La creazione di gruppi su WhatsApp è una funzionalità molto sfruttata per svariate esigenze. Ma come fare ad aggiungere un contatto senza conoscerne il numero? Ecco la soluzione.

Diffusissima chat di messagistica, Whatsapp è molto utilizzata anche per creare chat di gruppo nella quale poi tutti i partecipanti possono scambiarsi informazioni di ogni genere e per ogni esigenza.

Capita però che, quando si crea il gruppo, ci si accorga di non avere il numero di cellulare di una o più persone che si desidera aggiungere nella conversazione di gruppo.

Che fare allora? Le alternative sono due. La più banale è quella di chiedere il numero a qualche contatto in comune ed inserire poi il contatto in rubrica e quindi su WhatsApp.

Ma in pochi sanno che c’è un trucco che consente di aggiungere il contatto anche senza avere il suo numero telefonico.

Ecco come.

Il trucco per aggiungere qualcuno su WhatsApp senza conoscerne il numero

Le chat di gruppo sono diffusissime e utilizzate per le più svariate motivazioni. Dalle chat di lavoro nelle quali condividere aggiornamenti e informazioni professionali, alle chat create per mettersi d'accordo tra amici per organizzare un viaggio.

Ed, essendo così sfruttuati, non stupisce come siano varie le funzionalità correlate al loro utilizzo come per esempio il recente test sulla nuova funzionalità relativa a rendere le chiamate di gruppo più agevoli.

Le motivazioni e gli esempi potrebbero continuare all'infinito ma ciò che conta è che l'app di messassigistica ci mette a disposizione un'importante risorsa.

Solitamente i contatti vengono invitati a partecipare alla chat WhatsApp tramite, appunto, il numero di telefono. Ma se non si conosce il numero di telefono?

La soluzione c’è ed è davvero molto semplice: basta utilizzare il codice QR Code. Si tratta di una possibilità sconosciuta ai più ma molto pratica e funzionale.

Per sfruttare questo trucchetto è sufficiente recarsi sui famosi 3 pallini posti in alto a destra nell’applicazione. Da qui si accede alle impostazioni dell’app dove, appena cliccato sopra, accanto al nostro nome utente compare proprio il simbolo del QR Code.

Cliccando sul simbolo del QR Code sarà possibile condividere il contatto della persona che si vuole aggiungere al gruppo. Basterà infatti inviare il codice nella chat di gruppo dove l’utente lo potrà scansionare ed in questo modo la condivisione del contatto sarà giunta a compimento.

Il tutto senza conoscere il numero di telefono.

