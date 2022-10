Il prototipo di pelle artificiale ideato da Samsung non consentirà solamente di "toccare" con mano il metaverso ma avrà anche preziose ripercussioni in ambito medico.

La notizia della realizzazione del prototipo di pelle artificiale da parte di Samsung ha destato moltissima curiosità, soprattutto in relazione alle enormi potenzialità nell'ambito del metaverso.

Con la E-Skin di Samsung infatti, percepire il metaverso e le esperienze virtuali diverrà sempre più "reale".

Ma non solo, questa rivoluzionaria innovazione tecnologica avrà anche importanti e preziose applicazioni in ambito medico e sanitario.

In cosa consiste la pelle artificiale E-SKIN di Samsung

Dal 1992, anno in cui è stato coniato il termine, il metaverso incuriosisce - e a tratti inquieta - sia appassionati che non: un mondo virtuale e immersivo che possiamo raggiungere attraverso l’ausilio di strumenti tecnologici, quali cuffie per la realtà virtuale (VR) o la realtà aumentata (AR). Un mondo parallelo in cui la nostra sostanza smette di esistere per incarnare le spoglie di un avatar, per muoverci in uno spazio in cui materia e corpo si perdono.

Facciamo un balzo in avanti e arriviamo a ottobre 2022, quando fisicità e corporeità diventano parole chiave per Samsung, che ci sorprende con una strabiliante invenzione.

Si tratta di E-SKIN Samsung, una pelle artificiale che consentirà di rendere più vera l’esperienza all’interno del metaverso, introducendo un grande update rispetto a visori, oculus, cuffie e altri dispositivi per la realtà virtuale.

E-SKIN Samsung consiste in uno strato sintetico che replica la pelle umana: coprendo mani, piedi e altre parti del corpo, fa in modo che esse percepiscano scosse di corrente elettrica, che rimandano alle sensazioni provate quando il cervello invia segnali agli arti.

Le applicazioni in ambito medico della pelle elettronica E-SKIN Samsung

Il progetto è stato realizzato dalla collaborazione fra Samsung e il Dipartimento di Scienza e Ingegneria dei Materiali della Pohang University of Science and Technology, in Corea del Sud. In particolare, Samsung ha supportato l’iniziativa Future Technology Promotion, nata cinque anni fa con l’obiettivo - secondo il professore Unryong Jeong, che ha indirizzato la ricerca - di garantire feedback tattili complessi all’esperienza immersiva della realtà virtuale.

Non si parla solamente del metaverso, bensì quest’invenzione sfocia anche nell’immensità dell’esperienza sensoriale, ad esempio riproducendo contatti scolpiti nella nostra memoria, come quello della sabbia sotto i piedi, o anche il calore di una tazzina da caffè.

Inoltre, gli inventori dicono che, oltre a conferire sensazioni tattili, E-SKIN apporterà benefici anche dal punto di vista medico, consentendo di curare la pelle ustionata di pazienti in ospedale e facendo percepire loro caldo, freddo, pressione e dolore.

Samsung si sbilancia dunque rispetto a qualsiasi altro studio sula pelle artificiale, con un’invenzione che riesce davvero a ricalcare la pelle umana e le sensazioni annesse.

Quando arriverà tra di noi la pelle digitale di Samsung

Il focus sulla realtà virtuale - così come gli investimenti - è in costante aumento, e da semplici idee si è passati a sperimentazioni sempre più ambiziose.

Ricordiamo che nel 2021 Mark Zuckerberg disse: "Voglio reinventare Facebook, trasformandolo in un social network ‘incarnato’, dove le persone potranno vivere, come nella realtà’’. E ancora aggiunge: "Vogliamo essere ricordati non come un social network, ma come la società che ha costruito il metaverso".

Non si tratta solo di semplici parole, difatti il colosso si è dato alla produzione di strumenti necessari a vivificare l’esperienza del metaverso, come oculus, braccialetti hi-tech e Horizon Workrooms, che consente di lavorare in un ambiente virtuale condiviso, interagendo con il movimento delle mani.

Al momento non si conosce ancora l’effettiva data di uscita dell’invenzione, ma se in soli cinque anni si è passati da una semplice iniziativa di ricerca a un prototipo di pelle artificiale, possiamo ben sperare che l’invenzione firmata da Samsung approderà presto sul mercato, per non solo "toccare’", ma stravolgere la nostra percezione.