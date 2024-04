Whatsapp permetterà la trascrizione dei messaggi vocali: come funziona e quando arriva

Su Whatsapp si farà presto spazio una nuovissima funzione davvero utile: la trascrizione automatica dei messaggi vocali, per quando non si ha voglia, tempo o modo di ascoltarli in forma audio. Ecco come funziona e quando arriva.

I messaggi vocali sono da sempre croce e delizia per gli utenti Whatsapp. Certo, sono l'ideale per non scrivere testi enormi, ma a volte danno il problema opposto: sono lunghissimi da ascoltare, e forse sarebbe più comodo leggerli. Per far fronte a ciò, sta arrivando una nuova funzione di trascrizione automatica dei messaggi vocali. Scopriamo il come e il quando.

Sommario:

1. Trascrizione messaggi vocali su Whatsapp, come funzionerà 2. Quando arriva la trascrizione dei messaggi vocali su Whatsapp 3. Come si registrano i messaggi vocali su WhatsApp? 4. Come convertire un messaggio vocale di WhatsApp in testo? 5. Come attivare la dettatura vocale su WhatsApp?

Trascrizione messaggi vocali su Whatsapp, come funzionerà

La nuova utilissima feature è stata come sempre scoperta dagli insider di WAbetainfo, un team che cerca all'interno di tutti i futuri aggiornamenti di Whatsapp, per rintracciare novità mai viste prima e non ancora diffuse.

Pochi giorni fa hanno trovato una funzione chiamata "Trascrizione delle note vocali", che fa proprio ciò che dice il suo nome: trasforma i messaggi vocali dalla forma audio a quella scritta, in modo automatizzato. In questo modo diventa possibile leggerli oltre che ascoltarli.

Il funzionamento sarà piuttosto semplice. Tramite il download di un aggiornamento, attualmente del peso di 150 MB, Whatsapp sfrutterà le capacità di riconoscimento vocale che sono già installate nello smartphone.

In tal modo sarà in grado di effettuare una trascrizione quasi immediata dei vocali, tramite un pulsante posto sotto di essi. La trascrizione avverrà localmente, cioè sul dispositivo invece che online, per garantire una protezione dei dati personali.

Come riporta il sito, la nuova feature è pensata sia per aiutare l'accessibilità degli utenti con difficoltà, sia per la vita di tutti i giorni. Si pensi a quando ci si trova in un luogo in cui non è possibile ascoltare suoni, o in un posto troppo rumoroso per distinguere bene il contenuto vocale.

Quando arriva la trascrizione dei messaggi vocali su Whatsapp

Scoperto il "come", non resta che capire il "quando". Non c'è ancora una data e nemmeno un periodo di riferimento per la fruizione completa di questa nuova feature, e il motivo è semplice.

La funzione è stata scovata in alcune recenti versioni di Whatsapp Beta sia per Android durante questo mese, che per iOS addirittura già l'anno scorso. Ma non è ancora disponibile proprio perché ancora in fase di Beta.

Una "beta" è una versione temporanea di un'app o di una funzionalità, rilasciata solo a fini di test ad alcuni utenti selezionati (beta tester) o talvolta casuali. Ma non è disponibile al grande pubblico e può venir ritirata anche da un momento all'altro anche dalla beta, per consentirne un'ulteriore sviluppo.

La funzione di trascrizione dei messaggi vocali è in fase di studio e sviluppo anche in questo momento, e diventerà disponibile in futuro, ma non è ancora possibile sapere quando. Bisogna solo aspettare.

Comunque, trattandosi di una feature utile per quasi tutti gli utenti, non dubitiamo di avere maggiori dettagli e magari un rilascio già nei prossimi mesi; ugualmente non dubitiamo che sarà disponibile per ognuna delle piattaforme principali, come accaduto per le nuove funzioni dei canali Whatsapp.

Come si registrano i messaggi vocali su WhatsApp?

Per i pochi che ancora non lo sapessero, registrare un messaggio vocale su Whatsapp è davvero semplicissimo. La registrazione si avvia tenendo premuto il grosso pulsante verde col microfono che sta di fianco allo spazio di scrittura. Il vocale si interrompe quando si rilascia il pulsante.

Per non dover tenere premuto tutto il tempo, è possibile scorrere col dito verso l'alto appena dopo la prima pressione del pulsante. In tal modo la registrazione sarà "assicurata" e continuerà fino a che non si preme ulteriormente una sola volta il pulsante verde, gesto che la interrompere una volta per tutte.

Come convertire un messaggio vocale di WhatsApp in testo?

Attualmente non ci sono funzioni native di Whatsapp che consentono questa conversione. Come spiegato nell'articolo, quella ufficiale arriverà in futuro.

Nel frattempo per motivi di urgenza si possono solo utilizzare app esterne, come Speechless, Transcriber o Audio to Text. Prima di farlo, però, raccomandiamo di verificare la sicurezza di ognuna di esse, visto che non sono ufficiali.

Come attivare la dettatura vocale su WhatsApp?

La dettatura vocale su Whatsapp è facilmente praticabile utilizzando la tastiera del proprio smartphone, che in quasi tutti i casi include già una funzione del genere. Se richiesto, fornitele i permessi necessari.

Al posto di scrivere un messaggio, premete sulla tastierina virtuale il pulsante a forma di microfono e iniziate a parlare: la tastiera dovrebbe convertire la vostra voce direttamente in un messaggio testuale. Verificate gli eventuali errori di battitura e poi inviate.