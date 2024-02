Città svizzere da raggiungere in auto: ecco le 5 più vicine, a un’ora di distanza

Spostarsi per una gita fuori porta in giornata o per motivi di lavoro? Queste sono le 5 città svizzere più vicine all'Italia da raggiungere in auto.

Il punto di partenza più vicino per raggiungere in auto le città svizzere è senza dubbio Como. Da qui è possibile recarsi in luoghi bellissimi da ammirare, sia da un punto di vista paesaggistico che per la cultura e l’organizzazione della vita quotidiana svizzera, così differenti dall’Italia.

Il punto è che i mezzi di trasporto in queste zone sono alquanto costosi, motivo per cui il consiglio è di utilizzare l’auto per spostarsi, che si tratti di mezzo proprio oppure di un veicolo in noleggio.

Le 5 città svizzere da raggiungere in auto in circa un’ora

Le città svizzere che seguono in elenco sono tra le più vicine all’Italia. Potrebbe essere utile saperlo per chi cerca lavoro come frontaliere o per coloro che, volendo spostarsi in giornata, cercano una meta bella da visitare ma non troppo lontana.

1. Lugano, 40 minuti

Si parte da Como in direzione autostrada A2 e si arriva nella splendida città di Lugano in 40 minuti circa. Circondata dalla montagne, si affaccia sul bellissimo lago omonimo, è ricca di edifici eleganti e portici che, nel centro storico pedonale, invitano a lunghe passeggiate all’insegna del relax.

2. Bellinzona, 1 ora

Un suggestivo borgo medievale che si estende nella valle che si stringe verso il San Gottardo. I suoi castelli offrono una vista panoramica sulla città e sulle montagne che la circondano, a perdita d’occhio fino al lago Maggiore.

3. Locarno, 1 ora circa

Con la vista delle acque scintillanti del lago Maggiore, Locarno è la meta ideale per chi vuole cimentarsi nelle escursioni delle valli circostanti. Una città ricca di storia e cultura, sulla quale troneggia il santuario della Madonna del Sasso, raggiungibile grazie alla funivia.

4. Chiasso, 20 minuti

Da sempre, una delle destinazioni più frequentate dai frontalieri, in pratica Chiasso è situata nella frazione nord di Como, a soli 20 minuti di distanza.

Tra architetture religiose e civili e alcuni eventi organizzati nel corso dell’anno (come il Carnevale), senza dubbio merita una visita, per una gita fuori porta anche in giornata.

5. Mendrisio, 25 minuti

Più o meno alla stessa distanza in auto, si trova il piccolo borgo di Mendrisio di fine Ottocento, che ben si presta a piacevoli passeggiate sia in bicicletta che a piedi. Il territorio circostante infatti è soprannominato la “Toscana” della Svizzera.

Dove andare in Svizzera dall’Italia

Ovviamente nell’elenco appena presentato, abbiamo selezionato solo le città svizzere più vicine, da poter raggiungere in auto. Nulla vieta, avendo più giorni a disposizione, di visitare altre suggestive mete, dal momento che la Svizzera offre molto in termini turistici, sia dal punto di vista delle realtà urbane che dei castelli o delle stazioni sciistiche.

Lucerna, 2 ore e 30 minuti

Splendida anche se piccola, Lucerna si trova sull’omonimo lago ed è tra le città più popolate della Svizzera centrale. Tra l’altro è un punto nodale per i trasporti e le telecomunicazioni della regione.

Zurigo, 3 ore e 30 minuti

Si tratta di una città imponente, centro bancario e finanziario internazionale, anch’essa posizionata sulle sponde dell’omonimo lago. La vera e propria metropoli della Svizzera, moderna e cosmopolita e centro turistico di eccellenza.

Ginevra, 4 ore circa

Come probabilmente si è avuto modo di notare, la Svizzera è ricca di laghi e anche Ginevra si estende su quello che porta il suo nome. Qui l’influenza francese si fa sentire, a partire dalla gastronomia passando dalla lingua a i quartieri bohemien della città.

Basilea, 4 ore e 30 minuti

Questa volta abbiamo una città che si trova su un fiume, nella fattispecie sul Reno. In pratica, la capitale della Svizzera nordoccidentale (in realtà è Berna, ma Basilea è un vero punto di riferimento in quest’area). Famosissima per il suo Carnevale, è la seconda piazza economica svizzera dopo Zurigo.

Saint Moritz, 2 ore e 30 minuti

Lo spettacolo di Saint Moritz innevata è uno di quelli da non perdere, se si ha la possibilità di visitare il piccolo centro. Si tratta di una località rinomata e di lusso ma magari per una volta, si può cogliere l’occasione di prendere un caffè e assaggiare una fetta di torta di noci dell’Engadina (la valle di Saint Moritz), anche se proprio economica non è. Circa 25 euro a persona in media.

Ecco invece dove costa meno vivere in Svizzera.

Cosa ci vuole per entrare in Svizzera con la macchina

Per quanto riguarda la documentazione da avere con sé per passare il confine, non ci sono disposizioni speciali, per quanto concerne la Svizzera.

L’importante è avere con sé la patente in corso di validità, così come l’assicurazione per l'auto rinnovata. Anche la revisione prevista a livello ministeriale, deve essere in regola.

Questo sarà sufficiente per circolare in territorio elvetico liberamente.

