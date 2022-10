Hai in programma una vacanza in Costiera Amalfitana? Ecco i posti più suggestivi da non perdere di una delle coste più belle d'Italia e del mondo, tra mare, spiagge, sentieri immersi nella natura, borghi caratteristici e panorami mozzafiato.

La Costiera amalfitana è un tratto di costa nel salernitano che parte da Vietri sul Mare e arriva fino a Positano. Questa zona è caratterizzata da piccoli borghi dal classico colore bianco, mare cristallino e percorsi naturalistici ad hoc. La costiera è un esempio di bellezza che mette d’accordo sia chi preferisce il mare che la montagna. Gode di panorami mozzafiato senza tralasciare il delizioso cibo locale.

Ad ogni modo, fare una vacanza in costiera non è propriamente economico. Essendo una meta molto gettonata, ogni anno si affolla di turisti da ogni parte del mondo. Ecco alcuni consigli utili per visitare questo paradiso nel migliore dei modi.

Costiera Amalfitana: quanti giorni servono e cosa vedere

Chi decide di trascorrere alcuni giorni in Costiera Amalfitana deve tenere in conto che per avere un’esperienza ottimale a 360° servono minimo tre giorni. La durata ideale della vacanza si aggira intorno ai sette giorni per avere tutto il tempo necessario per visitare i piccoli borghi che caratterizzano la costiera. Tuttavia, anche quattro giorni possono essere godibili, se sfruttati bene.

Ma cosa vedere in Costiera Amalfitana? Sono molte le attività che una vacanza in costiera permette di godere: visitare gli artigiani che producono ceramica a Vietri sul Mare, passare qualche ora di relax nelle acque di Cetara o Erchie, cenare nel borgo di Amalfi (e visitare il meraviglioso Duomo) o Atrani, fare shopping tra le vie di Positano, mangiare la rinomata delizia al limone nella pasticceria di Sal De Riso e molto altro ancora.

Per chi soggiorna per quattro giorni si consiglia di includere nel proprio itinerario Amalfi e Positano. In entrambe le cittadine è possibile visitare il centro storico e godere di qualche ora di relax nelle loro acque. In aggiunta, si consiglia di noleggiare una barca per visitare il Fiordo di Furore e le numerose spiagge raggiungibili solo via mare.

I posti più belli da visitare in Costiera Amalfitana

Ecco una lista di posti da non perdere per avere una vacanza che si ricorderà per il resto della vita:

il Sentiero degli dei: è un percorso naturalistico che unisce Agerola a Positano, permette di godere durante l’itinerario di alcuni scorci mozzafiato. È sicuramente uno dei percorsi di trekking più belli in Campania che si snoda su 7 km, adatto a chi è dotato di scarpe adeguate e ha un minimo di preparazione sportiva alle spalle;

la Valle delle Ferriere: si tratta di un percorso immerso nella natura in cui si parte dal centro di Amalfi e si arriva a Pontone, nel comune di Scala. Lungo il percorso è possibile visitare anche la riserva naturale con le sue meravigliose cascate. Da segnalare che tra la fauna che abita questo posto protetto c’è anche la salamanca dagli occhiali;

Amalfi: è una delle Repubbliche marinare. Nel suo borgo spicca il Duomo di Sant’Andrea e il Museo della Carta. Qui, infatti, nelle cartiere del posto veniva prodotta la famosa carta amalfitana che veniva usata dal Re Federico II;

Ravello: luogo prediletto da parte di molti poeti e artisti, le sue Villa Rufolo e Villa Cimbrone meritano una visita con i loro meravigliosi giardini che affacciano sul mare. Qui si svolge anche il festival musicale che ogni anno accoglie nell’auditorium della città gli estimatori da tutto il mondo.

Quanto costa soggiornare in Costiera Amalfitana?

Come detto in precedenza, soggiornare in Costiera non è economico. C’è da distinguere, però, se si predilige visitarla in alta stagione o in bassa stagione, perché c’è una sostanziale differenza di prezzo.

Il soggiorno in un hotel a Positano, ad esempio, costa all’incirca 900 euro per una settimana in bassa stagione, mentre si può arrivare a spendere oltre i 3.000 euro se si includono tutti i comfort.

Un consiglio utile da seguire è scegliere le spiagge libere per risparmiare almeno sul costo dell'ombrellone e delle sdraio.

Leggi anche: Trenino verde in Sardegna, esperienza da non perdere: quanto costa e percorso