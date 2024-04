Il clandestino: le location della fiction con Edoardo Leo

Il clandestino segna il ritorno sul piccolo schermo dell'attore Edoardo Leo. La fiction, un mix perfetto di crime e commedia, vede la regia di Rolando Ravello. Vediamo quali sono le location che fanno da sfondo alle avventure dell'ex ispettore capo della Digos Luca Travaglia.

Il clandestino: tutte le location della fiction di Rai1

Lunedì 8 aprile 2024 ha debuttato su Rai1 la fiction Il Clandestino, con protagonista l'attore Edoardo Leo. La fiction, scritta da Renato Sannio, Ugo Ripamonti e Michele Pellegrini, è diretta da Rolando Ravello e co-prodotta da Rai Fiction e Italian International Film – Gruppo Lucisano.

La serie racconta la storia dell'ex ispettore capo della DIGOS Luca Travaglia, che ha lasciato la polizia dopo un violento attentato di cui si sente in qualche modo responsabile. Ha lasciato Roma e si è trasferito a Milano, dove ha aperto un'agenzia investigativa con Palitha (Hassani Shapi), un cingalese di 55 anni.

Il Clandestino vede diverse location, principalmente a Milano, ma anche a Roma. Dal centro al quartiere cinese, passando per la periferia: i luoghi della città ai piedi della Madonnina che finiscono sullo schermo sono parecchi. Meno, invece, per la Capitale, dove tra l'altro ci sono gli studi cinematografici dove sono state girate le scene inerenti gli ambienti interni.

Milano si è prestata alla perfezione per le avventure di Luca Travaglia. Il capoluogo lombardo non è soltanto moda e lusso, ma anche un mix di culture diverse. Una città cosmopolita, bellissima e affascinante, ma ricca di contrasti e contraddizioni.

Il clandestino: la trama della fiction con Edoardo Leo

Le location scelte dal regista Rolando Ravello si prestano benissimo alla trama de Il Clandestino. Al centro della scena c'è Luca Travaglia, ex ispettore capo dell'antiterrorismo, che ha lasciato Roma per trasferirsi a Milano dopo un attentato di cui si sente in qualche modo responsabile.

Il terribile incidente ha causato la morte della donna che amava, Khadija (Lavinia Longhi), e ha ferito molto seriamente il suo agente Sergio Bonetti (Mattia Mele). E' per questo che ha lasciato la Polizia e la Capitale, trasferendosi nel capoluogo lombardo con la speranza di dimenticare il passato.

Arrivato a Milano cerca di guadagnarsi da vivere facendo il buttafuori nelle discoteche, ma quando si rende conto di non riuscire a sostenere le spese necessarie per le cure di Bonetti accetta di fare da bodyguard a Carolina, una ricca scrittrice milanese. Travaglia vive in un piccolo loft all'interno di un'officina meccanica gestita da Palitha, un cingalese che all'inizio non gli è proprio simpatico. Nonostante tutto, i due diventano amici.

Quando Palitha finisce nei guai, Luca decide di aiutarlo. Vivono alcune avventure e, alla fine della fiera, decidono di aprire un'agenzia investigativa clandestina.