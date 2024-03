I 10 soffitti più belli del mondo: le mete dove camminare col naso all'insù

Per un viaggio indimenticabile, ci sono alcune mete imperdibili in cui poter ammirare i soffitti più belli del mondo: ecco i 10 edifici da non perdere.

Ogni angolo del mondo nascondono meraviglie che colgono di sorpresa i viaggiatori, i quali spesso si ritrovano col naso all'insù per ammirare i preziosi soffitti degli edifici.

Sono 10 i soffitti da non perdere e che sono considerati i più belli del mondo: ecco la lista delle mete da visitare.

I 10 soffitti più belli del mondo: le meraviglie col naso all'insù

Alcuni dai colori brillanti, altri dalle forme articolate: non parliamo solo del borgo dai mille murales, ma anche dei 10 soffitti più belli del mondo.

Le mete da non perdere sono diverse e si nascondono in ogni angolo, dando ai visitatori la possibilità di poter camminare con il naso all'insù: scopriamo insieme i 10 soffitti più belli del mondo e i posti da segnare per le prossime vacanze.

1. Pantheon, Roma

L'Italia può essere fiera di essere presente in questa lista grazie al meraviglioso siffatto del Pantheon.

La cupola della basilica è composta da un decoro a cassettoni, interrotto da un oculo che illumina l'ambiente esterno.

2. L'Alhambra, Granada

Grande rappresentante dell'arte Andalusa, la cupola rientra nella lista dei soffitti più belli e complicati nella realizzazione.

Le centinaia di stalattiti che lo compongono lo rendono unico al mondo.

3. La Moschea Blu, Istanbul

È indubbiamente uno dei soffitti più colorati presenti in questa lista ed è composto da 21.000 piastrelle turchesi che attraggono l'attrazione dei turisti.

Il legame con il Paese è così testimoniato dal colore delle piastrelle, dato che il turchese circonda la città grazie al lavoro delle maestranze locali.

4. Palazzo d'estate, Pechino

Bisogna spostarsi dall'altra parte del mondo per osservare un'altra meraviglia nascosta nel cuore di Pechino, il Palazzo d'Estate.

Prevalentemente realizzato in legno, il Palazzo d'Estate è uno dei 10 soffitti più belli del mondo, composto da travi variopinte che lo rendono unico nel suo genere.

5. La Sagrada Familia, Barcellona

In vista della fine dei lavori di costruzione, la Sagrada Familia è una delle prossime mete da segnare in lista, in cui poter ammirare anche la bellezza del suo soffitto.

La chiesa più alta del mondo vede all'estremità della sua altezza un soffitto caratterizzato da colonne che creano 20 stelle geometriche, divenendo unica nel suo genere.

6. La Cappella Sistina, Roma

Si ritorna in Italia e più precisamente sempre a Roma per scoprire un'altra bellezza nascosta nel cuore dell'Italia.

La volta della Cappella Sistina è composta da nove pannelli principali, i quali rappresentano gli episodi della Genesi, realizzati dal talento di Michelangelo Buonarroti.

7. Palazzo Alzacar, Siviglia

Il colore giallo contraddistingue il soffitto del Palazzo Alzacar, con delle dorature che creano un'atmosfera calda e accogliente.

Il soffitto dorato ha inoltre un significato legato alla fertilità e alla rinascita.

8. Salle Labrouste, Parigi

Bisogna recarsi presso la Biblioteca Nazionale di Parigi per scoprire uno dei soffitti più belli del mondo.

Composta da nove cupole ispirate ai capolavori dell'antica Bisanzio, il soffitto è un chiaro esempio di moda e architettura da non perdere durante la visita nella capitale francese.

9. Palazzo dell'ONU, Ginevra

Sono 100 le tonnellate di vernice utilizzate per la realizzazione di uno dei 10 soffitti più belli del mondo, composto da pigmenti provenienti da tutto il mondo.

Rosso, blu e verde sono i colori che spiccano quando i turisti camminano con il naso all'insù, osservando la meraviglia realizzata da Miquel Barcelo.

10. Castello di Sammezzano, Firenze

L'Italia non è presente nella lita solo grazie alle bellezze nascoste a Roma, ma anche grazie al meraviglioso soffitto del Castello di Sammezzanno a Firenze.

Colori e forme si mescolano all'interno dell'edificio, ispirate ai racconti dell'India provenienti dall'invasione dei Mori.

Leggi anche: Nel cuore dell'Italia c'è un gioiello segreto: ecco dove si trova il Giardino di Ninfa