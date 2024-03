In arrivo la fine dei lavori della Sagrada Familia: svelata la data tanto attesa

I viaggiatori che amano girare il mondo hanno più volte manifestato il loro affetto nei confronti della Sagrada Familia, uno degli edifici storici più amati della Spagna. I lavori in corso che per anni hanno caratterizzato il monumento simbolo di Barcellona sono giunti al termine, o quasi: quando verranno smantellate le impalcature? La data di fine lavori alla Sagrada Familia è stata finalmente stabilita e annunciata ai numerosi turisti in trepidante attesa di scoprire il nuovo volto del capolavoro firmato Antoni Gaudí.

1. Quando è prevista la fine dei lavori della Sagrada Familia? 2. Cosa manca da costruire della Sagrada Familia? 3. Chi finanzia i lavori della Sagrada Familia?

Quando è prevista la fine dei lavori della Sagrada Familia?

Nella classifica delle migliori attrazioni turistiche dell'Europa vi è la Sagrada Familia, uno dei monumenti storici più amati di sempre.

Sono stati due i secoli che hanno visto la Sagrada Familia in fase di costruzione e, i lavori in corso, sembrano essere finalmente terminati. La famosa basilica è stata progettata dall'architetto Antonio Gaudì, il quale mise le mani sul progetto anche durante la lavorazione (cambiando lo stile dal neogotico al liberty). Il monumento dovrebbe essere terminato nel 2026, ponendo così fine alla presenza delle impalcature.

Manca sempre meno alla data in cui i lavori saranno conclusi: ora resta da costruire solo l'ultima parte mancante della Sagrada Familia.

Cosa manca da costruire della Sagrada Familia?

Con la bella stagione arriva il momento ideale per visitare la Spagna e c'è persino la possibilità di usufruire dei nuovi treni low-cost Milano/Barcellona. Se però non hai in programma un viaggio imminente nella Capitale catalana, potresti pazientare ancora un po' e organizzarlo non appena i lavori alla Sagrada Familia saranno completati. Così potrai finalmente vederla nella sua interezza e ammirarne il fascino suggestivo, in un connubio sopraffino di luci e colori, stili diversi e architetture di rara originalità.

Dopo secoli, il monumento è pronto a essere terminato. Manca però un'ultima parte dell'edifico, che è ancora da costruire. All'appello, infatti, manca una sola torre: quella rappresentante Gesù Cristo.

Alta più di 172 metri e sormontata da una croce, la lavorazione della torre terminerà nel 2025, aprendo così le porte all'inaugurazione nel 2026, in occasione del centenario della morte del suo creatore: Antoni Gaudí.

La pagina ufficiale della Sagrada Familia, inoltre, ha pubblicato un'ultima novità: il 12 novembre 2024 è stata fissata una messa inaugurale della cattedrale, durante la quale verranno illuminate le quattro torri dedicate ai quattro evangelisti.

Chi finanzia i lavori della Sagrada Familia?

Sono tantissimi i viaggiatori che ogni anno visitano Barcellona e, naturalmente, la Sagrada Famila è una tappa obbligata. Si tratta di uno dei momenti più importanti di tutta la Spagna ed è amatissimo dai turisti provenienti da qualsiasi parte del mondo.

Le lavorazioni stanno per terminare, anche grazie alle diverse donazioni dei fedeli e delle visite dei turisti, i quali hanno contribuito a finanziare i lavori.

