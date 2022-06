Tempo di vacanze e, nonostante la pandemia sia alle spalle, in molti temono che il Covid-19 possa rovinare il viaggio tanto atteso. Ma esiste una polizza assicurativa ad hoc. Vediamo come funziona.

Che per viaggiare fosse utile essere sufficientemente protetti era una cosa abbastanza risaputa, che l’emergenza Covid abbia reso ancora più evidente la necessità di tutto questo è però ormai sotto gli occhi tutti.

Un’assicurazione viaggi ormai dovrebbe essere a pieno titolo in ogni bagaglio di ogni turista, sia quando si viaggia in Italia, ma ancor di più se si decide di recarsi all’etero, visto la crisi pandemica tutt’ora in atto in alcuni paesi e solo temporaneamente sopita in altri.

Tra l’altro anche il Ministero degli Esteri spinge caldamente ogni persona che decida di intraprendere un viaggio a sottoscrivere tutte le coperture che si ritengono necessarie prima proprio di lasciare l’Italia per evitare spiacevoli sorprese.

Vediamo dunque che cosa che cosa è un’assicurazione Covid e che tipo di copertura è necessario avere per viaggiare in tranquillità.

Covid-19, come è cambiato il nostro modo di viaggiare

Nella situazione attuale è davvero impensabile mettersi in viaggio e non essersi adeguatamente tutelati contro ogni possibile imprevisto o situazione di rischio che possa verificarsi.

La pandemia ce lo ha insegnato, la prudenza è una scelta che paga sempre, pertanto per evitare conseguenze spiacevoli come annullamenti, possibili quarantene, contagi, ecc, ecc, le compagnie a fronte di poche decine di euro, si sono attrezzate per offrire tutte le coperture che dovessero essere necessarie per fare in modo che il nostro viaggio si svolga in tutta tranquillità.

Cerchiamo quindi di capire quali sono le coperture Covid esistenti sul mercato, quali sarebbe opportuno scegliere, i relativi costi e le coperture che devono avere per essere adatte al nostro viaggio.

Assicurazione viaggio Covid, che cosa è

Un’assicurazione viaggio Covid-19, è una polizza assicurativa viaggi a tutti gli effetti che però presenta delle coperture maggiori e più ampie per proteggere dal rischio di contrarre il virus sia in ipotesi di contagio diretto ma in senso più generale, anche relativamente a tutti i rischi che da questo possano derivare.

Di base un’assicurazione viaggio standard propone in sé delle coperture specifiche valide per tutti i contratti esistenti sul mercato, ossia la copertura per lo smarrimento dei bagagli, il rimborso per eventuali spese mediche, per l’eventuale annullamento del viaggio e una copertura nel caso per infortuni.

Sono polizze dunque piuttosto standard che escludono dall’intervento della compagnia differenti situazioni rischio ivi comprese possibili pandemie.

Ne deriva pertanto che, una semplice assicurazione viaggio, non basta a proteggersi contro i rischi connessi al Covid. In effetti questo è quello che accadeva nella situazione ante pandemia tuttavia, in seguito all’esplosione della crisi, la Farnesina ha consentito a tutte le compagnie di inserire il Covid tra le malattie meritevoli di tutela nelle polizze viaggio.

Perché stipulare questo contratto

È sotto gli occhi di tutti che muoversi oggi è diventato davvero più difficile, e se è vero che ad oggi ci sono delle mete in cui si può andare “liberamente” solo grazie al green pass, in altre questo non è sufficiente perché sono richiesti degli adempimenti addizionali per poter entrare all’interno di questi stati.

È vero che dall’Italia di fatto, ci si può muovere in tutta Europa senza necessità di giustificare il motivo dello spostamento, tuttavia per altre destinazioni, muoversi non è più né così semplice, né così immediato.

Ecco perché sebbene ad oggi stipulare un’assicurazione contro il Covid non sia di fatto obbligatorio, risulta altamente consigliabile qualora si decida di partire.

Del resto è anche quello cui caldamente invita la Farnesina, proprio perché affrontare all’estero situazioni in cui si sia contratto il virus con annesse quarantene, sia per chi è contagiato diretto, sia per i relativi accompagnatori può risultare molto difficoltoso non solo in termini pratici, ma anche proprio in termini economici.

Molte volte infatti accade che se contrae il virus, il periodo di quarantena debba essere pagato di tasca propria, con dei costi che davvero possono diventare esorbitanti, pertanto è bene spendere davvero qualcosa in più quando si sta organizzando una vacanza che invece trovarsi in spiacevoli situazioni nel luogo di villeggiatura.

Come scegliere la giusta polizza

Vediamo quindi quali coperture deve avere un’assicurazione di questo tipo, anche perché le offerte sul mercato sono tante e tali che confondersi è estremamente semplice.

Abbiamo visto che tutte le assicurazioni viaggio hanno delle coperture standard valide per tutti, cui possono poi essere aggiunte sempre coperture addizionali.

Tra le coperture base abbiamo sempre le coperture per il rimborso delle spese mediche sia per malattia che per infortunio e abbiamo detto che a seguito dello scoppio della pandemia, il Ministero degli Affari Esteri ha autorizzato ad inserire nel pacchetto base, anche la copertura per il Covid-19.

Tra queste spese base sono coperte le spese di ricovero, trasporto sanitario, cure mediche, rientro, prolungamento del soggiorno, assistenza legale, assistenza telefonica, responsabilità civile verso terzi, ecc.

A queste coperture basi si possono poi aggiungere coperture addizionali come ad esempio la copertura relativa ai bagagli in caso di furto, danni o smarrimento, la copertura per l’annullamento del viaggio e altre garanzie.

Queste garanzie accessorie possono poi essere aggiunte singolarmente o far parte di un unico pacchetto che può essere inserito integralmente alla polizza base.

Il particolare quando la scelta di questa polizza viene fatta con lo specifico scopo di copertura dal Covid è importante che all’interno della stessa ci siano assolutamente delle garanzie che non dovrebbero mai mancare. Andiamo a veder quali sono queste garanzie.

Quali garanzie valutare

Innanzitutto è bene che una polizza viaggio Covid abbia sempre queste coperture:

annullamento del viaggio;

prolungamento del viaggio;

rientro viaggio;

assistenza telefonica.

In primo luogo è necessario che una polizza protegga sempre adeguatamente nel caso in cui il soggiorno debba essere annullato a causa del Covid. A tal fine è bene sempre che si controllino quali coperture vengano offerte in caso di annullamento e gli eventuali massimali che la compagnia stabilisce a tal fine. Può risultare che poi durante la vacanza, si possa contrarre la malattia e che tuttavia non si abbia bisogno di cure mediche ma si debba affrontare un periodo di isolamento o di quarantena. In questo senso è utile che nella polizza ci sia la garanzia per il prolungamento del viaggio.

Può accadere invece che a contrarre il virus sia un nostro familiare rimasto nel nostro paese e che abbia bisogno della nostra assistenza. In questo caso allora, la garanzia rientro anticipato va a rimborsare tutte le spese necessarie per il nostro rientro.

Infine è fondamentale che la compagnia offra un servizio di assistenza in lingua italiana di tipo continuativo 25 ore su 24, 7 giorni su 7 in modo tale che possa essere sempre contattato per qualunque evenienza.

Al di là poi di queste coperture aggiuntive è sempre bene controllare altre caratteristiche del contratto come ad esempio il livello dei massimali per le spese mediche e sanitarie. In effetti all’Interno dell’Unione Europea con la nostra Tessera Sanitaria riusciamo ad essere sempre coperti dal servizio sanitario nazionale qualunque sia il livello di spesa. Dunque questo aspetto può risultare non così importante.

Diventa invece fondamentale in tutti i paesi extra UE dove quanto effettivamente la compagnia va a rimborsare deve essere perfettamente in linea coni rischi che si vanno a correre.

Coì come poi oltre al livello dei massimali, un altro elemento la cui presenza deve essere controllata all’interno del contratto, è rappresentato dalle franchigie. Ricordiamo che le franchigie rientrano tra le clausole di limitazione, quindi limitano l’intervento dell’assicuratore il che vuol dire che se l’importo del danno non supera il livello della franchigia, questo rimane a totale carico dell’assicurato. Ecco perché diventa fondamentale valutarne adeguatamente il livello eventualmente presente all’interno del contratto.

Quanto costa

Per quanto riguarda infine il costo di questa polizza possiamo dire che ad oggi non risulta particolarmente elevato a fronte dei rischi effettivamente coperti. Le stime parlano che per un soggiorno di una settimana in Europa, il costo di una polizza Covid si aggiri tra i 15 e i 50 euro a persona, dipende sempre dalle tariffe base di ciascuna compagnia e dalle coperture integrative che si scelgono.

In generale è vero che tra tutte le clausole che sopra abbiamo menzionato, è quella per il rimborso in caso di annullamento che fa lievitare il livello del premio ad un costo stimato mediamente pari a 20-30 euro.

Tuttavia quando si parla della garanzia per annullamento viaggio bisogna dire che, relativamente a questa, non opera in tutti i casi, ma solo in specifiche circostanze.

Garanzia annullamento

In generale questa garanzia offre la copertura del rimborso solo a determinate condizioni e nello specifico solo se:

si risulta positivi prima della partenza;

si deve assistere un familiare che positivo debba stare in quarantena o in isolamento fiduciario.

Mai dunque un’assicurazione viaggio Covid ci rimborserà se questo si annulla per motivi o paure strettamente personali, oppure se sono entrate in vigore delle limitazioni nei paesi di destinazione oppure se lo stesso non è più possibile per disposizioni di legge legate al Covid.



In queste due ultime eventualità accade che siano sempre gli operatori turistici e le compagnie aeree a doverlo rimborsare o a cambiare date o dare voucher o forme di rimborso similari; mai sarà attiva la copertura Covid anche se ha la garanzia per annullamento del viaggio.