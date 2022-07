Una delle imperdibili collezioni NFT di luglio sarà di sicuro "The Hero", il primo progetto basato su blockchain realizzato dall'artista serba Marina Abramovic in collaborazione con CIRCA, l'innovativa piattaforma londinese.

C'è una domanda molto comune: come faccio a scegliere un NFT di successo? La risposta deve tenere conto di diversi elementi, ma alcuni sono imprescindibili.

Pubblicità, progetto scalabile, contenuti accattivanti e una visione chiara del progetto non possono mancare, ma, se poi il tutto si lega a nomi di fama mondiale, la ricetta per il successo è pronta!

Gli NFT hanno preso quasi subito d'assalto il mondo dell'arte ed era solo questione di tempo che artisti globali sposassero la nuova tecnologia: Martina Abramovic è l'ultima della lista, ma non per importanza.

Conosciamo tutti l'artista serba, no? Per chi non lo sapesse, i suoi capolavori artistici coinvolgono il suo corpo tanto quanto la sua mente, non lasciando in disparte nemmeno il pubblico a volte!

Le sue performance hanno catturato moltissimi spettatori in tutto il mondo, ma oggi è possibile ammirare uno dei suoi primi capolavori sotto forma di Non-Fungible-Token.

Poche ore fa, infatti, è stato rilasciato sulla piattaforma CIRCA un NFT dal nome "The Hero" che riprende una sua vecchia opera e che segna di fatto il suo passaggio al mondo della blockchain.

I fan di tutto il mondo saranno entusiasti, ma anche coloro che meno conoscono l'Abramovic potranno provare a comprare uno dei token più unici che rari di sempre.

Martina Abramovic: la rivalutazione degli NFT

Per un artista "classico" la tecnologia blockchain potrebbe non essere lo strumento ideale per esprimersi.

Marina Abramovic è tutt'altro che un "artista classica", ma ciò non gli ha impedito di valutare dopo molto tempo i Non-Fungible-Token come strumento alternativo alla sua arte.

A suo dire, il tempo impiegato è servito a capire quale concetto potesse sposare meglio questa metodologia così innovativa di fare arte.

Non è un segreto che molti siano stati scettici a riguardo, ma Abramovic si sente fiduciosa e divide il mondo in due: chi osa e chi no.

Lei invita a lanciarsi ed essere preparati a fallire, proprio come lei è sempre stata pronta a fare, ma ammonisce:

"Tu sei il futuro, hai la visione e ci vuole tempo per diventare visivamente la grande visione. Ci vuole un sacco di duro lavoro, non succede da un giorno all'altro."

Progetto The Hero 25FPS

Forte di questo pensiero, la famosa artista serba si è lanciata così in questo nuovo progetto NFT!

"The Hero 25FPS" sarà lanciato su una versione aggiornata della blockchain di Tezos (XTZ) insieme al Cultural Institute of Radical Contemporary Art (CIRCA), riportando alla luce una delle opere più personali e autobiografiche di Marina Abramovic.

Si tratta di un filmato, registrato nel 2001 in Spagna, della donna risoluta che siede su di un cavallo bianco con in mano una bandiera bianca.

L'opera annunciata dalla piattaforma CIRCA e disponibile con un countdown all'acquisto da giorno 25 luglio 2022, risulta esposta dal 12 giugno al 13 agosto in sei luoghi famosi in tutto il mondo, ogni giorno:

London, Piccadilly Lights

Berlin, Limes, Kurfürstendamm

Los Angeles, Pendry West Hollywood

Milan, Piazzale Cadorna

New York, Times Square

Seoul, COEX K-Pop Square

Questi sono stati scelti in quanto sede della rete globale di schermi CIRCA.

Primo NFT Abramovic, partner ufficiale CIRCA

Questa collaborazione è ovviamente la prima, ma nessuno vieta che ce ne siano altre in futuro!

Sì, perché CIRCA è una piattaforma artistica fondata a Londra, lungo Piccadilly Circus, nell'ottobre 2020.

Un occasione per promuovere l'arte e gli artisti in un contesto in cui la pandemia ha segnato moltissimo il settore e in cui un cambiamento era necessario.

Il Cultural Institute of Radical Contemporary Art (CIRCA, appunto) commissiona nuove idee ad artisti, emergenti e non.

Come lo fa? Semplice, trasmettendo opere su una rete globale di schermi per generare fondi, un modello circolare progettato per supportare l'arte proprio come avvenuto con la nuova collezione "The Hero 25FPS".

Il prezzo dell'imperdibile collezione in uscita

La collezione riguarda un video e molti si staranno chiedendo cosa ci sia di preciso in vendita.

Ebbene, il video girato nel 2001 in onore del padre, morto come eroe nazionale, dura 1,30 minuti e sarà suddiviso in 6.500 frame, ognuno dei quali rappresenterà un NFT della collezione.

Il prezzo di ogni frame sarà di 150 GBP che ognuno degli investitori potrà comprare a sostegno del progetto di Marina Abramovic e CIRCA, decidendo di acquistare un frame come immagine o una serie creando una gif.

La collezione di token verrà infatti rilasciata sia come immagine .jpg che come video .gif.

A voi la scelta!

NFT e Tezos per un mondo migliore: obiettivo di The Hero

La blockchain è in continua espansione e cerca di continuo nuovi partner che le aiutino a costruire fiducia negli utenti.

Il progetto sarà lanciato su Tezos, la blockchain con criptovaluta nativa XTZ che ha permesso la trasformazione dei frame in NFT.

La blockchain è perfetta per gli ideali condivisi, come l'ecosostenibilità, ma non solo.

L'obiettivo è quello di aiutare altri artisti e sviluppatori del Web3 a rendere il nostro pianeta devastato un posto migliore. Per questo Marina Abramovic donerà il 25% del ricavato di The Hero per un fondo destinato allo scopo!

Il suo ingresso nel mondo digitale non è poi un evento così strano. Come disse Abramovic:

"Cosa e’ successo? E’ successa l’arte."

