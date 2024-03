Bonus centri estivi 2024: agevolazioni dall'INPS, Regioni e Comuni per le famiglie

La bella stagione è alle porte e molte famiglie si stanno già organizzando per l'estate: fortunatamente sono attivi diversi bonus centri estivi 2024 per bambini e ragazzi fino a 14 anni, grazie ai quali è possibile ottenere un rimborso sulle spese sostenute per l'iscrizione.

Ecco quali sono i bandi attivi nelle Regioni e nei Comuni, in attesa del bando INPS (che lo scorso anno era uscito il 1° giugno).

Bonus centri estivi 2024: i bandi attivi

Il bonus centri estivi 2024 torna in auge, ma non a livello nazionale: in attesa del bando INPS per i dipendenti pubblici, le famiglie possono utilizzare una parte del bonus asilo nido per recuperare una percentuale delle spese sostenute per l'iscrizione e la frequenza dei centri estivi dei bambini di età inferiore a 3 anni.

Per i ragazzi di età superiore, fino a 14 anni, sono previste delle agevolazioni a livello regionale e comunale. Il bando INPS dovrebbe uscire nei prossimi mesi.

Bonus centri estivi 2024 dalle Regioni

Non è ancora stato pubblicato il bando, ma quel che è certo è che il bonus centri estivi 2024 torna in Emilia Romagna grazie a uno stanziamento di 7 milioni di euro annunciato dall'amministrazione regionale.

Tra i beneficiari dello scorso anno c'erano - chiaramente - i genitori dei bambini residenti in Emilia Romagna, le famiglie monogenitoriali, i lavoratori in cassa integrazione, mobilità o disoccupati, a patto che risulti un Patto di servizio attivo sottoscritto con il Centro per l’impiego.

Il limite ISEE era fissato a 24,000 euro e la richiesta era valida per bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni, oppure fino a 17 anni se si trovano in condizioni di disabilità accertata: il contributo pari a 100 euro a settimana veniva erogato fino a un massimo di 300 euro a famiglia.

Bisogna attendere la pubblicazione del bando 2024 per verificare i requisiti richiesti per ottenere il contributo.

Bonus centri estivi 2024 dai Comuni

Per quanto riguarda il bonus centri estivi a livello comunale, sono già attivi i bandi in Toscana e Veneto.

A Firenze, in particolare, il contributo spetta alle famiglie con ISEE fino a 32.500 euro e gli importi del bonus variano in relazione al reddito e al numero di figli di ciascun nucleo familiare.

Nel Comune di Padova, invece, le richieste sono aperte fino al 5 aprile: possono ottenere il contributo le famiglie che soddisfano il requisito ISEE specificato nel bando comunale.

Anche molti altri Comuni italiani potrebbero aver previsto delle agevolazioni per le famiglie: consigliamo, quindi, di tenere sotto controllo i siti web delle amministrazioni comunali per non perdere la possibilità di ottenere il contributo.

Bonus centri estivi INPS 2024: come funziona

Ogni anno l'INPS mette a disposizione un bonus centri estivi riservato ai figli di dipendenti e pensionati della Pubblica amministrazione: questa agevolazione permette di ottenere un rimborso fino a 100 euro a settimana per coloro che possiedono un ISEE non superiore a 8.000 euro.

Il bonus è riservato a bambini e ragazzi di età inferiore a 14 anni e la pubblicazione del bando avviene solitamente ne mese di giugno.