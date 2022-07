Il commerciante è senza Pos. Il cliente è senza contanti in tasca: si può uscire tranquillamente dal negozio senza pagare la consumazione? L'esercente può chiederci una commissione aggiuntiva per farci usare la carta di credito o il bancomat? Sono molte le domande ed i quesiti che i consumatori si pongono alla luce delle nuove disposizioni, che impongono ai commercianti di essere dotati di un Pos funzionante e realmente operativo.

Nei giorni scorsi avevamo spiegato come denunciare il commerciante sprovvisto di Pos e che ci avesse negato la possibilità di pagare con la carta di credito (tutte le indicazioni che ti servono le trovi in questo articolo: Il negozio è senza Pos: come faccio a denunciarlo. Diritti e doveri dei clienti). Oggi invece vogliamo soffermarci su un altro capitolo, che ha aperto l'introduzione obbligatoria dei pagamenti rintracciabili nei vari esercizi commerciali: la richiesta, da parte dei commercianti, di una commissione extra sui pagamenti con il Pos. Questo comportamento è illegittimo e deve essere segnalato alla Guardia di finanza.

Dal 30 giugno 2022 il commerciante o il professionista che non sia provvisto di un Pos può essere sanzionato. A questo punto la domanda che si pone il cliente è se possa uscire dal negozio senza pagare. Su questo particolare punto, cosa prevede la legge? Cosa rischiamo ad andarcene dal ristorante senza aver pagato la cena? Scopriamo cosa prevede la legge e quale debba essere il nostro comportamento.

Pos, da quale importo si può usare

Oggi come oggi qualsiasi pagamento può passare attraverso il Pos. Inizialmente era previsto che i professionisti e gli esercenti dovessero dotarsi di un Pos ed accettare i pagamenti a partire da 30 euro. La normativa ha successivamente abbassato questo limite a 5 euro, poi, grazie alla Legge Finanziaria 2018 è stato definitivamente cancellato. In estrema sintesi questo significa che i consumatori hanno diritto a pagare con la carta di credito o con il bancomat, indipendentemente dal valore economico del loro acquisto.

Questo significa che, nel momento in cui ci dovessimo presentare in bar e prendere un caffè, lo possiamo pagare utilizzando il Pos, anche se il suo valore è superiore all'euro di pochi centesimi. Proprio per facilitare la diffusione degli strumenti elettronici di pagamento, non esistono delle categorie di commercianti esentati dal pagamento attraverso il Pos. Dovranno averlo tutti i negozi, i bar, i ristoranti e le pizzerie. Sono obbligati ad esserne dotati anche gli ambulanti.

A questo obbligo dovranno sottostare anche i professionisti, come i medici, gli avvocati, gli architetti e gli ingegneri. Nei loro studi deve essere presente il Pos. Ricordiamo, tra l'altro, che le spese mediche, effettuate negli studi privati, possono essere portate in detrazione al 19% solo e soltanto se è stata utilizzata una modalità elettronica per effettuare il pagamento. Dovranno essere in possesso di un Pos anche i lavoratori autonomi, benché facciano dei servizi a domicilio: in questo caso pensiamo all'idraulico, all'imbianchino e al tecnico della caldaia. Stesso discorso vale per gli artigiani. Obbligo di Pos infine anche per taxi e servizi di noleggio con conducente.

Pos: la commissione aggiuntiva

La legge prevede che è assolutamente vietato scaricare sul cliente finale il costo di gestione del Pos o delle eventuali commissioni bancarie. Questo significa che quanti preferiscano utilizzare degli strumenti di pagamento elettronici, non possono essere penalizzati in alcun modo. Nel caso in cui il commerciante dovesse pretendere l'applicazione di una commissione sul prezzo finale, deve essere segnalato immediatamente alle Fiamme Gialle.

Una delle conseguenze più ovvie e banali è che, se da un lato il commerciante è obbligato ad avere sempre il Pos, il consumatore non è obbligato ad avere del contante per pagare il conto. Questo significa che una qualsiasi persona potrà entrare in un ristorante e consumare: nel caso in cui non avesse cash a disposizione può pretendere di saldare il conto tramite il bancomat o la carta di credito.

Andarsene via senza pagare il conto

Come è necessario muoversi, nel caso in cui l'esercente sia senza Pos o non gli funzioni. Il cliente, in questo caso, ha il diritto di andarsene senza pagare. Attenzione, però, rimane pur sempre l'obbligo di pagare il conto. Il pagamento sarà rinviato ad un momento successivo, quando verrà fatto un prelievo al bancomat o quando il Pos sarà tornato funzionante. Il consumatore potrà richiedere di provvedere ad effettuare il pagamento una volta che sia giunto a casa, utilizzando l'home banking, facendo quindi un bonifico bancario. Questo è un suo diritto, così come lo era pagare con il Pos.

Il negoziante o il ristoratore non potranno impedire al cliente di uscire senza pagare. Ma soprattutto non potranno pretendere il pagamento degli interessi o la penale. Non potrà chiedergli una copia del documento di identità, perché non è in suo potere. E non può nemmeno chiedergli le generalità, una facoltà che spetta unicamente alle forze dell'ordine.