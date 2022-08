Alla morte di un familiare, non sono pochi i casi in cui gli eredi hanno difficoltà nella divisione dei beni, quando sorgono gelosie, incomprensioni e, soprattutto, interessi. Ciò capita quando il defunto non lascia un testamento, nel quale ha espresso le sue volontà.

Ma non sempre prevalgono gli interessi: ci sono anche molti casi in cui la divisione dell’asse ereditario viene eseguita in un clima sereno e cordiale.

Allora si ragiona su cosa è più conveniente fare, da un punto di vista economico. Abbiamo parlato di eredità, ma spesso, circostanze buone o meno buone si verificano si verificano non necessariamente in caso di morte di un familiare: si ha un bene che si vuole donare oppure vendere.

Nel testo parleremo del caso specifico di fratelli, ragionando su cosa conviene di fare, donare oppure vendere. È più conveniente la compravendita oppure la donazione? Come funzionano l’una e l’altra?

Differenze tra compravendita e donazione

Quando si ricevono immobili in eredità oppure si è proprietari di una casa inutilizzata, ci si domanda, spesso, se conviene di più venderli o donarli.

In linea generale, più o meno tutti sanno quali sono le differenze tra la vendita e la donazione di un immobile. Ma chiariamo lo stesso cosa sono e quali sono le differenze. Ciò risulterà utile nel momento in cui parleremo di convenienza.

Quando ci troviamo di fronte alla compravendita, il passaggio di proprietà tra il venditore e l’acquirente avviene dietro il pagamento di un corrispettivo pattuito tra le parti. Infatti, per dirla più semplicemente, si definisce compravendita il trasferimento di proprietà dietro il pagamento di un prezzo.

Nel caso della donazione, invece, non si versa alcun corrispettivo. La parte ricevente, ovvero il donatario, deve dichiarare di accettarla o meno e deve pagare solo un’imposta e qualche altra spesa - che andremo a spiegare successivamente.

Cos’è, quindi, la donazione? Si tratta del contratto con il quale una parte, per puro spirito di liberalità, arricchisce un’altra persona. Si possono donare beni mobili e immobili, diritti e anche quote di possesso in caso di beni in comproprietà.

Quel che abbiamo appena spiegato fa comprendere il perché il contratto di vendita viene definito “a titolo oneroso”, mentre il contratto di donazione è definito “a titolo gratuito”.

Passiamo ad analizzare, qui di seguito, quale conviene stipulare tra la compravendita o la donazione.

Compravendita o donazione: quale conviene stipulare

Non solo in caso di beni ricevuti in eredità, ma anche quando un parente - per esempio, un fratello - vuole subentrare nella proprietà di un bene, ci sono diverse modalità: per cessione in comodato d’uso, per locazione o, infine, per donazione o compravendita.

Quando si va dal notaio, molto spesso, capita di chiedere consiglio su cosa è più conveniente stipulare tra compravendita o donazione. Il notaio, di buon grado, sicuramente fornisce qualche consiglio. Analizziamo quali potrebbero essere le risposte, esponendo qualche considerazione, nel caso specifico di contratti tra fratelli.

Se vogliamo soffermarci inizialmente sulla convenienza fiscale, la donazione ha costi nettamente inferiori rispetto alla compravendita. Quando, infatti, un bene viene donato ad un parente stretto i costi sono più contenuti. Ovviamente, i costi aumentano man mano che si allontana il grado di parentela tra le parti, donante e donatario.

Quali sono i costi di una donazione? Chi ne beneficia deve versare un’imposta, le cui aliquote ed eventuali franchigie variano in base al grado di parentela tra le parti. Infatti, come si legge sul sito agenziaentrate.gov.it:

“A seconda del rapporto esistente tra i soggetti coinvolti nel contratto di donazione, sono previste aliquote diverse ed eventuali franchigie, che rendono tassabili le donazioni per la parte eccedente il loro valore”.

In alcuni casi, l’imposta non è dovuta. Per saperne di più e per approfondire, si rimanda al sito dell’Agenzia delle entrate.

Inoltre, il donatario deve versare anche al notaio che stipula l’atto, il corrispettivo per il contratto di tacito assenso. Che cos’è? Si tratta di un contratto attraverso il quale il donante dichiara di donare l’immobile a titolo gratuito, per esempio, ad un fratello. Il corrispettivo da pagare viene stabilito dal notaio che redige l’atto. Le spese dell’atto di proprietà dell’immobile sono a carico dell’acquirente, cioè di chi riceve il bene.

Passiamo ad analizzare un’altra questione, ovvero la stabilità del rapporto. In questo caso, è più conveniente stipulare un contratto di compravendita, in quanto le donazioni presentano qualche rischio in più di impugnazione.

Insomma, gli aspetti da considerare sono tanti. Tuttavia, se pensiamo all’aspetto strettamente economico, conviene di più la donazione, in quanto presenta sì dei costi, ma inferiori rispetto alla compravendita, soprattutto quando si effettua tra parenti stretti, come nel caso di fratelli.