Avete deciso di avere un figlio, dopo tanti o pochi tentativi siete finalmente riusciti a coronare il vostro sogno e ora vi restano solo poche cose da fare. Una fra queste è scegliere il nome del nuovo arrivato.

Questa è una scelta che può portare a grossi conflitti: meglio il nome dei nonni paterni o quelli materni? E quella lontana pro zia che ci ha tanto aiutato? Il nome che più ci piace potrebbe essere per il partner un ricordo legato ad un’amicizia perduta, ad un’inimicizia o direttamente ad un ex amore. Quindi cosa rimane? Molti decidono di passare al vaglio le storie dell’infanzia: i film, i libri, i fumetti preferiti o i personaggi storici che più ci hanno colpiti, ma in Italia non sempre è possibile! C’è una lista, infatti, di nomi vietati che non possono essere scelti per i nuovi nati di cui tenere conto.

Come scegliere il nome per il proprio figlio

Quando si sceglie un nome per un neonato si tende a volergli infondere un significato: il nonno o la nonna del bambino o bambina che sia - se è una figura di riferimento per i genitori - un nome con un significato come ad esempio Dafne che deriva dal sostantivo greco il cui significato è pianta d’alloro e viene associato alla fermezza della ninfa che rifiutò l’amore del dio Apollo; molte volte invece, il nome viene dato solo per assonanza ma non tiene conto di alcuni significati nascosti, come Cecilia o Claudio che significano rispettivamente cieca e zoppo.

E se il detto latino nomen omen (ovvero, il nome è presagio) è anche solo in parte vero, sarebbe meglio intraprendere questa scelta con molta cura. Secondo le informazioni elargite tramite dati Istat, attualmente in Italia i nomi più diffusi sono quelli anche più “rinomati”:

Francesco, ovvero il santo di Assisi e patrono d’Italia, nonché il santo amico degli animali. Ha in realtà un significato piuttosto neutro, sebbene si trovi al primo posto della lista di nomi maschili italiani, e significa “proveniente dalla terra dei franchi”;

Lorenzo , Scendendo nella lista troviamo un altro nome che riporta i luoghi di derivazione. Infatti Lorenzo deriva da Laurentius e significa abitante di Laurentum secondo alcune fonti, mentre per altre sarebbe riconducibile a Laurus e quindi all’alloro, pianta associata alla sapienza e alla gloria;





, Scendendo nella lista troviamo un altro nome che riporta i luoghi di derivazione. Infatti Lorenzo deriva da Laurentius e significa abitante di Laurentum secondo alcune fonti, mentre per altre sarebbe riconducibile a Laurus e quindi all’alloro, pianta associata alla sapienza e alla gloria; Alessandro , nome di origine greca deriva dall’unione di due parole greche ovvero alexein - che significa proteggere respingendo - e andros - ovvero uomo. Significa letteralmente “protettore di uomini”;





, nome di origine greca deriva dall’unione di due parole greche ovvero alexein - che significa proteggere respingendo - e andros - ovvero uomo. Significa letteralmente “protettore di uomini”; Andrea , deriva sempre dal termine greco Andros, quindi uomo, ma nella sua accezione più nobile e illustre . Uomo forte e coraggioso, una sorta di kalos kai agazos, ovvero l’eroe bello e buono dei miti greci.





, deriva sempre dal termine greco Andros, quindi . Uomo forte e coraggioso, una sorta di kalos kai agazos, ovvero l’eroe bello e buono dei miti greci. Matteo, a riprova di quanto gli italiani traggano le loro radici da varie culture, troviamo anche un nome le cui radici sono ebraiche. Matteo è l’unione dei termini Mathat e Yah e significa "dono di Dio";





a riprova di quanto gli italiani traggano le loro radici da varie culture, troviamo anche un nome le cui radici sono ebraiche. Matteo è l’unione dei termini Mathat e Yah e significa "dono di Dio"; Antonio , col suo duplice significato - sia greco che latino - può essere interpretato come “nato prima” o come “inestimabile”;





, col suo duplice significato - sia greco che latino - può essere interpretato come “nato prima” o come “inestimabile”; Giuseppe , i nomi tratti dalla Bibbia sono i più antichi e i più longevi nella cultura italiana e di certo Giuseppe non poteva esimersi, deriva anch’esso dall’ebraico e significa “dato da Dio”;





, i nomi tratti dalla Bibbia sono i più antichi e i più longevi nella cultura italiana e di certo Giuseppe non poteva esimersi, deriva anch’esso dall’ebraico e significa “dato da Dio”; Mattia , fra i nomi maschili italiani più diffusi vi è anche Mattia che - come per Matteo - mantiene il significato di “dono del Signore”;





, fra i nomi maschili italiani più diffusi vi è anche Mattia che - come per Matteo - mantiene il significato di “dono del Signore”; Davide prende le sue radici anch’esso dall’ebraico biblico e significa “amato”.

Ovviamente i dati Istat riportano anche i cinque nomi femminili più utilizzati in Italia, fra cui:

Giulia , questo nome deriva dal latino Iulia ed è un’alterazione del cognome della gens Iulia ma prevede anche il significato di “Sacro a Giove”;





, questo nome deriva dal latino Iulia ed è un’alterazione del cognome della gens Iulia ma prevede anche il significato di “Sacro a Giove”; Sofia è un nome di origine greca e significa sapienza, saggezza;





è un nome di origine greca e significa sapienza, saggezza; Martina , torniamo ai nomi dedicati agli dei con Martina, che deriva dal latino Martinus ovvero dedicato a Marte;





, torniamo ai nomi dedicati agli dei con Martina, che deriva dal latino Martinus ovvero dedicato a Marte; Sara , nome ebraico il cui significato è “ signora ” o “ principessa ”;





, nome ebraico il cui significato è “ ” o “ ”; Giorgia, nome greco il cui significato è piuttosto strano, poiché significa “colui/colei che lavora la terra”.

Come dicevamo, secondo i latini il nome è presagio, perciò sapere i significati dei nomi può venirci in aiuto, ma se per il presagio la legge italiana può ben poco, per casistiche in cui è evidente che il nome sarà fonte di scherno e disagio la legge italiana è intervenuta, questo per evitare casi in cui un bambino che fa di cognome Turbato possa essere chiamato Thomas - fatto realmente accaduto - o una bambina che di cognome fa per esempio Pizza, venga chiamata Margherita, o ancora se di cognome facesse Pazienza e venisse chiamata Santa.

Partendo dal presupposto che il nome prescelto sarà ciò che lo accompagnerà per tutta la propria esistenza, la legge italiana ha cercato di salvaguardare i suoi cittadini con una black list dei nomi. In cosa consiste?

La legge 396/2000 nei suoi articoli 34 e 35 ha dato delle indicazioni ben precise:

deve corrispondere al sesso del nascituro. Quindi, a parte nomi come Andrea che sono validi anche per le donne - non si può chiamare una bambina Alessandro o un bambino Sara;

può avere da uno a tre elementi anche separati. Possiamo pensare a Mariateresa, Maria Cristina, Gianmarco et similia;

quelli stranieri di bambini con cittadinanza italiana dovranno essere espressi con l’alfabeto italiano - sono ammesse le lettere j,x,y,k,w. Se ad esempio volessimo dare un nome tedesco che presenta la scharfes S ( ß) dovremmo italianizzarlo in una doppia s.

Ma queste limitazioni non sono le uniche presenti nel decreto 396/2000. Difatti, esiste una lista dei nomi vietati.

Black list dei nomi da non dare in Italia: cosa dice la legge?

Il Decreto del Presidente della Repubblica numero 396/2000 soprattutto nel suo articolo 34, ha dato delle indicazioni - o meglio regole - ben precise per i nomi vietati in Italia, da cui è stato possibile estrapolare una lista.

Vediamo prima tali limitazioni:

non è possibile dare al neonato il nome del genitore, di un fratello o di una sorella in vita;





non si può dare al figlio il nome del padre , nemmeno aggiungendo “junior” o “jr” - come è invece possibile fare negli Stati Uniti d’America - e l’unico secondo nome concesso in Italia in tal senso è Maria - valido anche per bambini, se utilizzato come secondo nome;





, nemmeno aggiungendo “junior” o “jr” - come è invece possibile fare negli Stati Uniti d’America - - valido anche per bambini, se utilizzato come secondo nome; non si può utilizzare un cognome come nome . Immaginiamo di voler dare entrambi i cognomi al proprio figlio senza però ricorrere a enormi problemi burocratici e percorsi in tribunale, si potrebbe pensare di dare il nome più il cognome della madre e il cognome del padre, utilizzando uno dei due come secondo nome. Ebbene, secondo la legge italiana questo è vietato;





. Immaginiamo di voler dare entrambi i cognomi al proprio figlio senza però ricorrere a enormi problemi burocratici e percorsi in tribunale, si potrebbe pensare di dare il nome più il cognome della madre e il cognome del padre, utilizzando uno dei due come secondo nome. Ebbene, secondo la legge italiana questo è vietato; come già anticipato, deve corrispondere al sesso del nascituro, sono esclusi Andrea - considerato valido sia per bambini che per bambine - o Gianmaria/Giammaria per i bambini.

Quali sono i nomi vietati in Italia e perché vengono proibiti

Abbiamo visto come la lista dei nomi vietati in Italia per i nuovi nascituri sia piuttosto corposa, ma non è ancora completa. Difatti, la legge impone che - per la dignità del nascituro - sia impossibile dare al bambino un nome che possa “arrecare pregiudizio morale”.

Dunque possibile chiamare una bambina che fa di cognome Pazienza o Polenta di nome Santa o un bambino di cognome Turbato chiamarlo Thomas (per capire il motivo di tale divieto, si consiglia di leggere prima il nome e poi il cognome in un unico fiato). Questo perché creerebbe un doppio senso, piuttosto malizioso.

Infatti, il nome è considerato oggetto di pregiudizio morale se ridicolizza o arreca vergogna, magari perché riconduce a parolacce, ingiurie o a nomi di colori.

Su questi ultimi vi è un’accettazione parziale: i nomi Bianca e Blu sono accettati, ma il nome Giallo non lo è. Sono accettati nomi come Europa, America, Asia - quest’ultimo è quello più sentito - e anche alcuni nomi di brand - come Chanel - mentre per altri vi è il divieto, come vedremo a breve. Vietati Pizza Margherita, Campo Santo et similia ma anche nomi di pura fantasia magari inventati dai genitori.

Sono inoltre banditi i nomi - più rinomati - di protagonisti di fumetti, serie tv, libri e videogiochi. Sono proibiti i nomi che riconducano al demonio, come Lucifero e Satana e il nome Dracula, ma anche il nome Ikea - sebbene Chanel sia accettato.

Proibito il nome Venerdì perché storicamente associato alla malasorte e personaggio presente in Robinson Crusoe con accezione razzista. Vietati i nomi di personaggi famosi come Maradona o Pelè. Sono vietati i nomi che possano essere ricondotti a nomi di animali come Rex, Fuffy e simili.

Lista di nomi vietati per bambini nel 2022

Joey Tribbiani . Uno dei protagonisti della serie tv cult degli anni ‘90, ovvero Friends . Ovviamente il problema non è nel nome Joey ma nel chiamare un neonato con il nome e cognome di un personaggio inventato.





. Uno dei protagonisti della serie tv cult degli anni ‘90, ovvero . Ovviamente il problema non è nel nome Joey ma nel chiamare un neonato con il Jon Snow. Tormentato - e poco fortunato - protagonista della serie di libri e serie televisiva Il Trono di Spade, essendo un nome e cognome e soprattutto riconducibile a un personaggio di un libro, non può essere dato ad un nascituro.

Goku o Vegeta . Due personaggi presenti nel famoso manga e anime giapponese Dragon Ball , sono personaggi di fantasia inventati e famosi e non possono essere usati come nomi per un bambino.





. Due personaggi presenti nel famoso , sono personaggi di fantasia inventati e famosi e non possono essere usati come nomi per un bambino. Doraemon . Altro personaggio appartenente al mondo nipponico fumettistico dell’infanzia , è un gatto e un personaggio di fantasia.





. Altro personaggio appartenente al , è un gatto e un personaggio di fantasia. Ajeje Brazorf . Durante uno sketch del trio comico conosciuto come “ Aldo, Giovanni e Giacomo ” viene utilizzato questo nome che per moltissimi italiani è ancora oggi motivo di risate e viene utilizzato colloquialmente. Oltre ad essere inventato è anche riconducibile al mondo della TV e non può essere usato, per fortuna.





. Durante uno sketch del trio comico conosciuto come “ ” viene utilizzato questo nome che per e viene utilizzato colloquialmente. Oltre ad essere inventato è anche e non può essere usato, per fortuna. Bender . Chi non conosce il famoso robot ubriacone di Futurama ? E soprattutto chi non lo ama? Malgrado ciò non è possibile per legge chiamare il proprio figlio con questo nome .





. Chi non conosce il ? E soprattutto chi non lo ama? Malgrado ciò . Stanis La Rochelle. Uno dei personaggi di Boris, la serie TV e quindi vietato.

Sempre per i motivi legati all’appartenenza al mondo delle serie tv o dei libri troviamo: Walter White di Breaking Bad, Moby Dick dell’omonimo romanzo di Herman Melville, Grande Gatsby, Conte Dracula e Frankenstein.

In Italia - sebbene sia un nome straniero mediamente diffuso - non può essere utilizzato il nome Ken - poiché riconducibile al partner storico di Barbie.

Infine, non è possibile dare il nome di personaggi storici - soprattutto se controversi - come:

Benito Mussolini





Adolf Hitler





Iosif Vissarionovich Stalin





Osama Bin Laden





Napoleone Bonaparte





Lenin

Lista di nomi vietati per bambine nel 2022

Per la lista delle bambine possiamo trovare:

Biancaneve . Il nome della principessa Disney per eccellenza.





. Il nome della per eccellenza. Laura Palmer di Twin Peaks





di Pollon





Nutella . Essendo correlato ad un brand di cibo non è considerato consono, al pari di Barilla.





. Essendo correlato ad un brand di cibo non è considerato consono, al pari di Barilla. Ikea

Malgrado ciò, alcuni nomi in Italia sono riusciti a resistere a questi limiti e ad oggi vi sono molte bambine che si chiamano Leila - da Star Wars - o Renesmee - nome preso dalla saga di Twilight. Perché ciò è possibile? Poiché il nome Leila era diffuso prima dell’uscita della serie di Star Wars - seppur poco - e perché il nome Renesmee è l’unione di due nomi esistenti come Renèe ed Esme, al pari di Gianmarco o Mariateresa.